Что за движок Amiro.CMS?

Продолжаю рассказывать о CMS, о которых мало говорят (по сравнению с WordPress, конструкторами веб-сайтов и другими подобными платформами).

Сегодня речь пойдет о малоизвестном, но очень производительном движке под названием Amiro.

Об Amiro.CMS

Это коммерческая платформа, которая предоставляется в платном и бесплатном (с ограничениями) варианте. Разработчик – одноименная компания Амиро (г. Новосибирск).

Amiro.CMS находится на третьем месте в общем рейтинге CMS Magazine. По популярности в России платформа обогнала даже Joomla! и Drupal, которые находятся на четвертом и десятом месте соответственно.

Платформа написана на PHP, в качестве СУБД используется MySQL.

Первая версия Amiro.CMS была выпущена в 2001 году, текущая конфигурация взяла начало в 2003. Amiro.CMS подходит как для обычного сайта (более 20 тысяч сайтов работает на этом движке), так и для интернет-магазина (более 7 тысяч).

Лицензии

Amiro.CMS имеет шесть лицензий, одна из которых бесплатная (так и называется – Free), а стоимость других варьируется от 4 до 24 тысяч рублей.

Как и в случае с 1С-Битрикс (с которым наверняка так или иначе почти все сталкивались), здесь лицензии тоже отличаются функционалом, а именно количеством подключаемых модулей и количеством сайтов (бесплатную версию можно использовать для одного сайта, платные – для двух).

Подробно и наглядно познакомиться с лицензиями можно на официальном сайте разработчика. Логично, что чем больше вы заплатите, тем более широкие возможности получите.

Впрочем, даже начальная (бесплатная) лицензия не так плоха – в ней есть возможность использовать 22 модуля, а также Амиро.Маркет.

Амиро.Маркет – место, где вы можете купить готовые решения для своего сайта. Найти их можно и на официальном сайте, и в панели управления (как на WordPress; там можно их купить и автоматически установить).

Сделаю отступление и скажу, что компания Амиро активно агитирует других разработчиков участвовать в создании готовых решений, используя API Амиро.Маркет. Аудитория у CMS большая, а конкуренция ниже, чем в том же WordPress. Если вам интересна разработка, есть смысл попробовать – будете получать авторские отчисления.

Но вернемся к самому движку.

Установка Amiro

Клиенты Timeweb могут устанавливать бесплатную и платную версию Amiro.CMS прямо в панели управления.

Стандартно скачать движок можно на официальном сайте. Далее речь пойдет о бесплатной лицензии Amiro.CMS, а именно лицензии Free.

Лицензию можно скачать тут.

Лицензия Free подходит для разных проектов. Это может быть блог, новостной сайт, традиционный сайт-визитка или что-то вроде лендинга – одним словом, функционала вам должно хватить на самые разные вещи. В этой редакции 22 модуля, в том числе защита от спама и SEO-модуль.

Бесплатная версия – это такое демо, которое позволит вам оценить преимущества Amiro.CMS перед покупкой какой-нибудь платной лицензии. В этом плане движок выгодно отличается от 1С-Битрикс, где бесплатных лицензий нет.

После установки заходите в панель администратора – вам сразу же будет показано окно с мини-обучением.

На сайте компании Amiro есть очень подробная документация по работе с движком. Также там можно посмотреть и обучающие видеоролики.

Панель администрирования сильно отличается от панелей других систем (хотя бы цветовой гаммой и расположением элементов):

Даже не знаю, с чем ее можно сравнить. Людям, работающим в панелях а-ля WordPress или 1С-Битрикс, придется привыкнуть к новому оформлению. Сначала все может показаться странным или неудобным, но разобраться в ней можно быстро.

Когда первый раз будете ходить по разделам, вы увидите специальные подсказки:

Amiro.CMS – очень дружелюбная для освоения система

Кстати, как и в 1С-Битрикс, здесь доступно редактирование контента прямо на сайте. Включаете редактирование – и вы можете настраивать элементы прямо в интерфейсе сайта! Очень удобно.

Панель управления использует технологии AJAX и drag-and-drop

Об Amiro.CMS говорят как о быстронастраиваемой системе – если у вас есть готовый дизайн, то настроить рабочий сайт можно буквально за несколько часов. На мой взгляд, это относится не только к Amiro.CMS, но и к некоторым другим движкам. Но все же нужно отметить, что сразу после установки Amiro.CMS сайт уже готов к использованию. Отредактируйте уже созданные разделы, и у вас получится неплохой сайт-визитка.

Демо-сайты

На демонстрационных сайтах вы сможете попробовать возможности Amiro.CMS. Все возможные варианты вы найдете на этой странице.

Впрочем, как уже было сказано, клиенты Timeweb могут установить бесплатную версию прямо у себя в панели управления – так будет удобнее протестировать возможности этого движка.

Кратко

Если пытаться кратко объяснить, что такое Amiro.CMS, то это платформа, имеющая бесплатную и платные редакции и предоставляющая широкие возможности для создания собственного сайта. Она проста в управлении, ее можно быстро освоить, она позволяет за разумную стоимость (либо вообще бесплатно) максимально быстро запустить сайт. Сайтом удобно управлять как с компьютера, так и с мобильных устройств. Сайты на движке Amiro.CMS адаптивны. В техническом плане требования системы умеренные, она показывает хорошую производительность.

Это российское решение, которое берет в расчет особенности интернет-решений и бухучета в нашей стране. Если мы говорим о создании именно российского интернет-магазина, то Amiro.CMS подходит для этой цели идеально. Также Amiro.CMS полностью отвечает требованиям поисковой оптимизации (что важно для продвижения); движок был признан одним из самых SEO-ориентированных решений.