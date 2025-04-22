Как читать логи сервера

Что такое логи?

Краткая справка из Википедии: Файл регистрации, протокол, журнал или лог (англ. log) — файл с записями о событиях в хронологическом порядке. Различают регистрацию внешних событий и протоколирование работы самой программы, источника записей (хотя часто всё записывается в единый файл). Например, в лог-файлы веб-сервера записывается информация, откуда пришёл тот либо иной посетитель, когда и сколько времени он провел на сайте, что там смотрел и скачивал, какой у него браузер и какой IP-адрес у его компьютера.

Для чего нужны логи?

Обычно при нормально работающем сайте лог-файлами мало кто интересуется, но когда начинает расти нагрузка на сервер, запускается рассылка спама, а сайт начинает вести себя довольно странно или изобиловать ошибками, без логов не обойтись.

Как включить запись логов?

Обычно для экономии дискового пространства ведение логов на хостинге выключено.

Приведу включение записи на примере панели управления хостингом Timeweb.

В панели управления переходим во вкладку «Логи», выбираем из выпадающего сайта нужный (если их несколько) и активируем ползунок «Лог доступа (access_log)»

Примерно через час, когда накопится достаточное количество записей, переходим в директорию сайта и скачиваем файл.

Открываем в любом текстовом редакторе (на примере второй столбец, с адресом сайта закрашен).

Разберем для примера строку № 49

site.ru 85.93.93.102 - - [28/Sep/2017:06:33:04 +0300] "GET /page/2/ HTTP/1.0" 200 80195 "-" "Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)"

site. ru – адрес нашего сайта.

– адрес нашего сайта. 85.93.93.102 – IP-адрес посетителя, с датой и временем посещения, а также часовым поясом.

– IP-адрес посетителя, с датой и временем посещения, а также часовым поясом. GET – тип запроса, возможен вариант POST. Чем GET отличается от POST можно почитать в сети, но если говорить упрощено, GET – получение данных, POST – отправка, например авторизация.

– тип запроса, возможен вариант POST. Чем GET отличается от POST можно почитать в сети, но если говорить упрощено, GET – получение данных, POST – отправка, например авторизация. page/2 – к какой странице было обращение, в нашем случае это site.ru/page/2.

– к какой странице было обращение, в нашем случае это site.ru/page/2. HTTP/1.0 – протокол, по которому пришел посетитель.

– протокол, по которому пришел посетитель. 200 – код ответа сервера, более подробную информацию о кодах состояния можно прочитать в Википедии.

– код ответа сервера, более подробную информацию о кодах состояния можно прочитать в Википедии. 80195 – количество байт полученных посетителем.

– количество байт полученных посетителем. Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com) – данные о посетителе, тут также может быть информация о браузере, операционной системе, устройстве и так далее.

Итог

Даже при беглом взгляде видно, что с адреса 85.93.93.102 идет множество запросов. Обращение было как раз по чрезмерной нагрузке на сайт. Как только адрес бота Linguee Bot был запрещен, нагрузка практически сразу вернулась в норму.

И все за несколько минут, благодаря логам; без них на выяснение причины понадобилось бы гораздо больше времени. Также были замечены обращения по адресам, содержавшим вставки типа xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb7\ …

Тот, кто занимается «лечением» сайтов, знает, что подобные запросы могут создавать запредельные нагрузки на сервер.

Иногда самые простые методы – самые действенные, а защита на уровне сервера самая надежная.

Засим прощаюсь!

Мой профиль в Marketplace - https://timeweb.com/ru/community/marketplace/bashkov-vladislav