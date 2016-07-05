Как импортировать и экспортировать базы данных в MySQL и MariaDB

Введение

Эта статья в первую очередь рассчитана на новичков в администрировании, для тех, кто хочет научиться самостоятельно производить импорт и экспорт баз данных. Зачем вам может это понадобиться? Допустим, вы хотите самостоятельно сделать бэкап, чтобы в дальнейшем при необходимости восстановить определенную версию базы данных. Или вам нужно сделать перенос сайта на другой сервер либо в другую среду разработки. В общем, причин может быть множество, поэтому понимание того, как сначала сделать, а потом импортировать резервную копию, лишним не будет.

Для того, чтобы выполнить все дальнейшие действия, у вас должны быть:

а) доступ к серверу на базе Linux, на котором работает MySQL/MariaDB;

б) название базы данных и данные доступа к ней.

Используем консоль

Экспорт

Для того, чтобы произвести экспорт, мы будем использовать утилиту mysqldump. При помощи нее осуществляется работа с текстовыми файлами базы данных. Итак, вы должны знать название базы данных, а также иметь доступ (логин и пароль) к аккаунту, который имеет, по крайней мере, доступ read only (только для чтения).

Для экспорта базы данных введите вот такую команду:

mysqldump -u имя_пользователя -p название_БД > data-dump.sql

в которой нужно ввести имя пользователя с необходимым доступом, название нужной вам базы данных, а также data-dump.sql – файл в текущей директории, куда будут сохранены данные.

После ввода этой команды вы не увидите никакого вывода на экране, однако вы можете проверить содержимое файла data-dump.sql для того, чтобы убедиться, что теперь он является резервной копией вашей базы данных.

Содержимое файла должно выглядеть примерно так, как показано ниже. В документе будет указано название базы данных (в данном случае MySQL), ее название и другие данные.

-- MySQL dump 10.13 Distrib 5.7.16, for Linux (x86_64) -- -- Host: localhost Database: database_name -- ------------------------------------------------------ -- Server version 5.7.16-0ubuntu0.16.04.1

Если во время процесса экспорта будут какие-нибудь ошибки, утилита mysqldump выведет на экран сообщение о них.

Импорт

Для того, чтобы импортировать существующий файл в MySQL или MariaDB, вам нужно начать с создания новой базы данных. Именно в нее вы затем загрузите содержимое резервной копии.

Сначала подключитесь к базе данных в качестве root-пользователя (либо другого пользователя, который сможет создать новую базу данных):

$ mysql -u root –p

После того, как вы подключились к консоли MySQL, создайте новую базу данных (в данном случае new_database):

mysql> CREATE DATABASE new_database;

После этого на экране появился следующий вывод:

Output Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Теперь для выхода из консоли MySQL нажмите CTRL+D. Далее переходите к самому импорту. Сделать это можно, введя вот такую команду:

$ mysql -u имя_пользователя -p new_database < data-dump.sql

Команда очень похожа на команду экспорта, вам нужно ввести имя пользователя, название новой базы данных, куда вы будете импортировать данные (в качестве примера new_database), и название самого файла, который вы собираетесь импортировать (data-dump.sql).

Если команда выполнена корректно, то никакого вывода на экране вы не увидите; на экране могут отобразиться только сообщения о каких-то ошибках. Как и в случае с экспортом, проверить, точно ли все прошло успешно, вы можете путем подключения к MySQL и просмотра данных. Сделать это можно, к примеру, используя команды USE и SHOW. Команда use определяет, какая база данных будет использоваться в дальнейших запросах. Введите:

mysql> use new_database

И тогда при всех последующих запросах в данном сеансе автоматически будет использоваться эта база данных. Данную установку можно изменить, использовав команду use с названием другой базы данных.

Что касается команды show, то она используется для того, чтобы посмотреть информацию о самих базах данных, о таблицах, столбцах, которые они содержат, а также о состоянии сервера.

Допустим, нам нужно посмотреть, список таблиц в базе. Для этого вводим:

mysql> SHOW TABLES;

Хотите увидеть список столбцов в какой-то определенной таблице? Используйте команду SHOW COLUMNS FROM и название нужно вам таблицы:

SHOW COLUMNS FROM название_таблицы

Статистику по работе сервера можно получить в ответ на команду:

mysql> SHOW GLOBAL STATUS;

Используем phpMyAdmin

Экспорт и импорт баз данных можно также делать через phpMyAdmin. В общем и целом, пожалуй, это даже более простой путь, чем использование консоли.

Экспорт

Зайдите в phpMyAdmin и выберите базу данных, с которых вы хотите работать.

Далее выберите вкладку «Экспорт» и, в зависимости от своих предпочтений, быстрый или обычный метод экспорта. Второй подойдет для тех, кто хочет самостоятельно выставить все настройки.

После внесения нужных изменений нажмите «Вперед» и выберите, куда хотите поместить созданный файл. Все, экспорт базы данных был успешно выполнен.

Импорт

Выполнить импорт базы данных тоже совсем несложно. Как и в предыдущем случае, в списке слева выберите нужную вам базу данных, а затем перейдите во вкладку «Импорт».

Выберите файл для импорта на вашем компьютере и проверьте настройки. Скорее всего, они подойдут для импортирования вашего файла, но при желании их можно изменить. Нажмите кнопку «Вперед» - и будет выполнен импорт файла. Вы увидите надпись вроде такой:

Импорт успешно завершён, выполнено 32 запроса.

Ниже в красной рамке могут идти сообщения о возникших ошибках (например, о дублировании).

В списке слева вы можете выбрать базу данных, с которой работали, и посмотреть имеющиеся файлы, а также их содержимое (и изменить их).

Заключение

Выбор подходящего метода экспорта и импорта баз данных зависит только от вас и ваших предпочтений – кому-то проще работать в консоли, а для кого-то понятнее phpMyAdmin. Главное, нужно регулярно делать бэкапы, в том числе и ваших баз данных.

Кстати, полезную информацию о базах данных я также нашел в Справочном центре Timeweb.