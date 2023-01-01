Хостинг сайтов в
Москве

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Начните взаимодействовать с клиентами через рассылки от своего доменного имени. Отправляйте email-сообщения и настраивайте выгодные взаимоотношения
Быстрое создание сайта
Потратьте всего несколько минут, чтобы создать сайт. Наполните его контентом и получайте заявки от клиентов с надежным хостингом
Неограниченное количество доменов
Обеспечьте работу бесчисленного количества сайтов. Подключайте домены без ограничений – для любых целей и задач
Командный доступ
Отдавайте доступ разработчикам с ограниченным доступом без утечки важных данных
Простой файловый
менеджер
Вносите изменения в любые проекты прямо в панели через удобный менеджер файлов
Персональные тарифы
Повышайте мощности своего тарифного плана в любой момент времени без технических сбоев

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это технология, с помощью которой пользователи могут размещать свои сайты в интернете. Хостинг-провайдер выделяет для каждого клиента необходимые ресурсы: процессор, оперативную память и место на диске. При этом не нужно ничего настраивать – севера и программное обеспечение уже готовы к работе.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) означает, что на одном сервере находится сразу несколько проектов от разных клиентов. Это распространенный и безопасный метод, позволяющий провайдеру изолировать данные пользователей друг от друга. Благодаря ему цена за хостинг остается небольшой и доступной для всех.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Timeweb – одно из лучших мест в Москве для размещения ваших сайтов, веб-приложений и почтовых серверов. Стабильно входящий в тройку наиболее востребованных хостеров России (по данных hostings.info), Timeweb предоставляет доступ к надежным и высокопроизводительным серверам, расположенным в дата-центре, который снабжен новейшим программным и аппаратным обеспечением.

Мы знаем, какие функции, модули и приложения чаще всего используют клиенты. Знаем, как вебмастера взаимодействуют со своими ресурсами. И поэтому проектировали каждый аспект не по общепринятым стандартам, а опираясь на опыт и пожелания клиентов.

Поэтому нам доверяют такие масштабные бренды, как МТС, «Открытие», Schwarzkopf, Home Credit Bank, Garmin и десятки других компаний, ценящих бесперебойную работу сети, грамотную техническую поддержку и удобство предлагаемых возможностей.

Почему стоит выбрать Timeweb?

Там, где другие хостинг-провайдеры идут на компромиссы, Timeweb предлагает универсальное, удобное и недорогое решение.

  • Наш хостинг сайтов в Москве соблюдает идеальный баланс между эффективностью и выгодой, предлагая мощные серверы за небольшую стоимость.
  • Разработчики Timeweb создали уникальную в своей функциональности и удобстве панель управления виртуальным хостингом, которая дает возможность следить за состоянием арендованного сервера даже с мобильных устройств.
  • При аренде хостинга в Москве и оплате услуг Timeweb сразу на год вы получите домен .ru или .рф в подарок.
  • Вебмастера найдут здесь большой список поддерживаемых программных модулей, включающий в себя LAMP, Docker, ISPmanager, Node.js, Redmine и т.п.
  • Timeweb – это сервис «все в одном», позволяющий создать базу данных, приобрести и зарегистрировать домен, настроить почтовый сервер для ресурса, разместить файлы сайта и подключиться по протоколу SSH через единый интерфейс, не используя приложения сторонних разработчиков.
  • Арендованное оборудование можно варьировать. Как только ваш продукт «вырастет» и затребует большее количество ресурсов, можно будет увеличить объем памяти или переехать на более высокочастотный процессор.
  • В отличие от многих других хостингов для сайтов, Timeweb предлагает протестировать все возможности серверов в течение 10 дней. Бесплатно и без указания платежной информации.

Как купить хостинг в Москве?

Получить надежную площадку для своих сайтов и веб-приложений несложно. Для этого нужно выбрать тип сервера (можно выкупить виртуальный хостинг или заказать выделенный сервер со стабильным количеством ресурсов), выбрать подходящую комплектацию оборудования и указать персональные данные для регистрации.

Через несколько секунд вы получите полный доступ к хостингу и сможете перенести на него свой проект или с нуля разработать новый, используя одну из поддерживаемых CMS и средства разработки, встроенные в панель управления.