Timeweb – одно из лучших мест в Москве для размещения ваших сайтов, веб-приложений и почтовых серверов. Стабильно входящий в тройку наиболее востребованных хостеров России (по данных hostings.info), Timeweb предоставляет доступ к надежным и высокопроизводительным серверам, расположенным в дата-центре, который снабжен новейшим программным и аппаратным обеспечением.
Мы знаем, какие функции, модули и приложения чаще всего используют клиенты. Знаем, как вебмастера взаимодействуют со своими ресурсами. И поэтому проектировали каждый аспект не по общепринятым стандартам, а опираясь на опыт и пожелания клиентов.
Поэтому нам доверяют такие масштабные бренды, как МТС, «Открытие», Schwarzkopf, Home Credit Bank, Garmin и десятки других компаний, ценящих бесперебойную работу сети, грамотную техническую поддержку и удобство предлагаемых возможностей.
Там, где другие хостинг-провайдеры идут на компромиссы, Timeweb предлагает универсальное, удобное и недорогое решение.
Получить надежную площадку для своих сайтов и веб-приложений несложно. Для этого нужно выбрать тип сервера (можно выкупить виртуальный хостинг или заказать выделенный сервер со стабильным количеством ресурсов), выбрать подходящую комплектацию оборудования и указать персональные данные для регистрации.
Через несколько секунд вы получите полный доступ к хостингу и сможете перенести на него свой проект или с нуля разработать новый, используя одну из поддерживаемых CMS и средства разработки, встроенные в панель управления.