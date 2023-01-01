Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это технология, с помощью которой пользователи могут размещать свои сайты в интернете. Хостинг-провайдер выделяет для каждого клиента необходимые ресурсы: процессор, оперативную память и место на диске. При этом не нужно ничего настраивать – севера и программное обеспечение уже готовы к работе.

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) означает, что на одном сервере находится сразу несколько проектов от разных клиентов. Это распространенный и безопасный метод, позволяющий провайдеру изолировать данные пользователей друг от друга. Благодаря ему цена за хостинг остается небольшой и доступной для всех.