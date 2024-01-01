Лицензия для 1С-Битрикс

Купите лицензию 1С-Битрикс от Timeweb выгодно После покупки лицензии 1С-Bitrix все клиенты получают в аренду виртуальный хостинг или сервер на срок до двух лет. Бонусный тариф предусматривает увеличенный объем RAM и ускоренную обработку скриптов. Это сделано для комфортной работы на CMS.



Когда клиент оформит заказ, мы создадим в панели управления хостинга или виртуального сервера аккаунт с оформленным тарифом. А когда он внесет оплату, мы пополним баланс, и хостинг/сервер сразу станут доступны. Тариф всегда можно улучшить, на что будут израсходованы средства на балансе.