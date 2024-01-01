Лицензия для 1С-Битрикс

Предлагаем купить доступ к CMS 1C-Битрикс по лицензии для
корпоративных клиентов.
Старт
Простой сайт с новостями, меню и навигацией
6200 ₽
Экономия 4 512 руб
14 модулей
Информационные блоки
Медиабиблиотека
Социальные сервисы
Интерация с Битрикс 24
1 год хостинга, тариф 1Сайт
1 год VDS, тариф «Danny»
Стандарт
Продвинутые возможности для управления сайтом
17 900 ₽
Экономия 14 364 руб
22 модуля
Облачные хранилища
Автоматический бэкап
Проактивная защита
Визуальное масштаирвоание
1 год хостинга, тариф Eterno
1 год VDS, тариф «Danny»
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Малый бизнес
Небольшой интернет магазин с базовым функционалом
40 900 ₽
Экономия 14 364 руб
32 модуля
Торговый каталог
Складской учет
Интеграция с 1C
Мобильное приложение
1 год хостинга, тариф Eterno
1 год VDS, тариф «Danny»
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Бизнес
Крупный интернет магазин или корпоративный сайт
83 900 ₽
Экономия 28 728 руб
50 модулей
Множество типов цен
Многосладовость
Накопительные скидки
Холдинговая структура
1 год хостинга, тариф Eterno
1 год VDS, тариф «Danny»
Сравнение лицензии по модулям

Сравнение тарифов

Старт
6200 ₽
Месячный объем трафика в CDN
5 Гб
автоматический бэкап
в облако 1000 Мб
Функционал
  • Базовый функционал управления сайтом
  • Модули поиска и SEO
  • Внедрение маркетплейса
  • Композитной технологии
  • Интегрируется с 1С
Стандарт
17 900 ₽
Месячный объем трафика в CDN
10 Гб
автоматический бэкап
в облако 2 Гб
Функционал
  • Возможности тарифа Старт
  • Расширенный функционал Битрикса по созданию сайтов
  • Возможность создания веб-формы, фотогалереи, форумы, блоги и опросы
  • Возможность создать приложение для устройств на iOS и Android
Малый бизнес
40 900 ₽
Месячный объем трафика в CDN
20 Гб
автоматический бэкап
в облако 4 Гб
Функционал
  • Возможности тарифов Старт и Стандарт
  • Инструментарий для управления торговлей, Email-маркетинга, тестирования версий сайта
  • Технология мгновенных уведомлений Push & Pull, создание мобильной версии интернет-магазина, A/B-тестирование
Бизнес
83 900 ₽
Месячный объем трафика в CDN
40 Гб
автоматический бэкап
в облако 10 Гб
Функционал
  • Возможности тарифов Старт, Стандарт и Малый Бизнес
  • Поддержка рекламы, системы документооборота, универсальных списков
  • Доступ к веб-аналитике и управлению бизнес-процессами
  • Веб-мессенджер
  • Календарь, веб-сервисы

Купите лицензию 1С-Битрикс от Timeweb выгодно

После покупки лицензии 1С-Bitrix все клиенты получают в аренду виртуальный хостинг или сервер на срок до двух лет. Бонусный тариф предусматривает увеличенный объем RAM и ускоренную обработку скриптов. Это сделано для комфортной работы на CMS.

Когда клиент оформит заказ, мы создадим в панели управления хостинга или виртуального сервера аккаунт с оформленным тарифом. А когда он внесет оплату, мы пополним баланс, и хостинг/сервер сразу станут доступны. Тариф всегда можно улучшить, на что будут израсходованы средства на балансе.

Преимущества 1С-
Битрикс

Готовые инструменты для создания сайта
Создавайте новые страницы и лендинги во встороенном конструкторе или с помощью шаблонов.
Инливидуальный подход к клиентам
Динамичные, статические и готовые сегменты. Делайте допродажи, возвращайте клиентов.
Маркетинговые инструменты
Аналитика, A/B -тестирование, конверсии, SEO-оптимизация, визуальный редактор контента, управление скидками.
Рассылки
Email, триггерные и sms рассылки. Создавайте рассылки на сонове сегментов и поведения пользователей.
Интернет-магазин
Двунаправленный обмен данными с 1С, синхронизация товаров с ВК, корзина для B2B и B2C, чеки аванса по Ф3-54, транспортные заявки, Яндекс.Карты и . Google-карты.
Все в одном месте
Сайты, которые вы создаете в конструкторе находятся там же, где ваш основной сайт.

Хостинг в подарок

После покупки лицензии 1С-Bitrix все клиенты получают в аренду виртуальный хостинг или сервер на срок до двух лет. Бонусный тариф предусматривает увеличенный объем RAM и ускоренную обработку скриптов. Это сделано для комфортной работы на CMS.

Когда клиент оформит заказ, мы создадим в панели управления хостинга или виртуального сервера аккаунтс оформленным тарифом. А когда он внесет оплату, мы пополним баланс, и хостинг/сервер сразу станут доступны. Тариф всегда можно улучшить, на что будут израсходованы средства на балансе.

Улучшение лицензии

Если вам недостаточно функциональности текущей лицензии, вы всегда можете сменить редакцию, просто доплатив разницу в стоимости. Это не повлияет на работу вашего сайта, но возможностей станет больше.
Сколько стоит улучшение лицензии?

Вопросы и ответы

Что я получу, когда куплю лицензию?
Можно ли вернуть лицензию?