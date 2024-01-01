Лицензия для 1С-Битрикс

Старт
Простой сайт с новостями, меню и навигацией
6200 ₽
Экономия 4 512 руб
14 модулей
Информационные блоки
Медиабиблиотека
Социальные сервисы
Интерация с Битрикс 24
1 год хостинга, тариф 1Сайт
1 год VDS, тариф «Danny»
Стандарт
Продвинутые возможности для управления сайтом
17 900 ₽
Экономия 14 364 руб
22 модуля
Облачные хранилища
Автоматический бэкап
Проактивная защита
Визуальное масштаирвоание
1 год хостинга, тариф Eterno
1 год VDS, тариф «Danny»
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Малый бизнес
Небольшой интернет магазин с базовым функционалом
40 900 ₽
Экономия 14 364 руб
32 модуля
Торговый каталог
Складской учет
Интеграция с 1C
Мобильное приложение
1 год хостинга, тариф Eterno
1 год VDS, тариф «Danny»
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Бизнес
Крупный интернет магазин или корпоративный сайт
83 900 ₽
Экономия 28 728 руб
50 модулей
Множество типов цен
Многосладовость
Накопительные скидки
Холдинговая структура
1 год хостинга, тариф Eterno
1 год VDS, тариф «Danny»
Сравнение лицензии по модулям
Сравнение тарифов
Тариф
Цена
Месячный объем трафика в CDN
Функционал
Старт
6200 ₽
Месячный объем трафика в CDN
5 Гб
автоматический бэкап
в облако 1000 Мб
в облако 1000 Мб
Функционал
- Базовый функционал управления сайтом
- Модули поиска и SEO
- Внедрение маркетплейса
- Композитной технологии
- Интегрируется с 1С
Стандарт
17 900 ₽
Месячный объем трафика в CDN
10 Гб
автоматический бэкап
в облако 2 Гб
в облако 2 Гб
Функционал
- Возможности тарифа Старт
- Расширенный функционал Битрикса по созданию сайтов
- Возможность создания веб-формы, фотогалереи, форумы, блоги и опросы
- Возможность создать приложение для устройств на iOS и Android
Малый бизнес
40 900 ₽
Месячный объем трафика в CDN
20 Гб
автоматический бэкап
в облако 4 Гб
в облако 4 Гб
Функционал
- Возможности тарифов Старт и Стандарт
- Инструментарий для управления торговлей, Email-маркетинга, тестирования версий сайта
- Технология мгновенных уведомлений Push & Pull, создание мобильной версии интернет-магазина, A/B-тестирование
Бизнес
83 900 ₽
Месячный объем трафика в CDN
40 Гб
автоматический бэкап
в облако 10 Гб
в облако 10 Гб
Функционал
- Возможности тарифов Старт, Стандарт и Малый Бизнес
- Поддержка рекламы, системы документооборота, универсальных списков
- Доступ к веб-аналитике и управлению бизнес-процессами
- Веб-мессенджер
- Календарь, веб-сервисы
Купите лицензию 1С-Битрикс от Timeweb выгодноПосле покупки лицензии 1С-Bitrix все клиенты получают в аренду виртуальный хостинг или сервер на срок до двух лет. Бонусный тариф предусматривает увеличенный объем RAM и ускоренную обработку скриптов. Это сделано для комфортной работы на CMS.
Когда клиент оформит заказ, мы создадим в панели управления хостинга или виртуального сервера аккаунт с оформленным тарифом. А когда он внесет оплату, мы пополним баланс, и хостинг/сервер сразу станут доступны. Тариф всегда можно улучшить, на что будут израсходованы средства на балансе.
Преимущества 1С-
Битрикс
Готовые инструменты для создания сайта
Создавайте новые страницы и лендинги во встороенном конструкторе или с помощью шаблонов.
Инливидуальный подход к клиентам
Динамичные, статические и готовые сегменты. Делайте допродажи, возвращайте клиентов.
Маркетинговые инструменты
Аналитика, A/B -тестирование, конверсии, SEO-оптимизация, визуальный редактор контента, управление скидками.
Рассылки
Email, триггерные и sms рассылки. Создавайте рассылки на сонове сегментов и поведения пользователей.
Интернет-магазин
Двунаправленный обмен данными с 1С, синхронизация товаров с ВК, корзина для B2B и B2C, чеки аванса по Ф3-54, транспортные заявки, Яндекс.Карты и . Google-карты.
Все в одном месте
Сайты, которые вы создаете в конструкторе находятся там же, где ваш основной сайт.
Хостинг в подарокПосле покупки лицензии 1С-Bitrix все клиенты получают в аренду виртуальный хостинг или сервер на срок до двух лет. Бонусный тариф предусматривает увеличенный объем RAM и ускоренную обработку скриптов. Это сделано для комфортной работы на CMS.
Когда клиент оформит заказ, мы создадим в панели управления хостинга или виртуального сервера аккаунтс оформленным тарифом. А когда он внесет оплату, мы пополним баланс, и хостинг/сервер сразу станут доступны. Тариф всегда можно улучшить, на что будут израсходованы средства на балансе.
Улучшение лицензииЕсли вам недостаточно функциональности текущей лицензии, вы всегда можете сменить редакцию, просто доплатив разницу в стоимости. Это не повлияет на работу вашего сайта, но возможностей станет больше.
Сколько стоит улучшение лицензии?
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