Полезные статьи

Полезные статьи - Страница 22

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27 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как исправить ошибки безопасности SSL в браузере

При открытии сайтов в браузере иногда возникают ошибки – домен в адресной строке выделяется красным с зачеркиванием или ресурс вообще не открывается. Типовая причина скрывается в сбоях работы сертификата SSL. Исправить их может только администратор сайта, но перед обращением к нему стоит проверить собственный компьютер.

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27 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как исправить ошибку 0x80070422 при обновлении Windows 11

При попытке установить обновления в Windows 11 некоторые пользователи сталкиваются с разными ошибками. Одна из самых распространенных имеет код 0x80070422. Ее описание гласит, что имеются проблемы непосредственно с Центром Обновления Windows, но они могут быть вызваны сетевыми ошибками или поврежденными файлами, поэтому сразу найти подходящий способ решения получается не всегда.

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27 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как исправить ошибку 0x800f0905 при установке обновлений в Windows 11

Ошибка с кодом 0x800f0905, появляющаяся в Windows 11, свидетельствует о невозможности продолжить установку обновлений и отображается в окне инсталлятора. Существует несколько причин, по которым возникает подобная трудность. Чаще всего это связано с некорректной работой Центра обновления, однако иногда находится связь с электропитанием или поврежденными системными файлами.

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27 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое ошибка 403 и как ее исправить

Все мы, путешествуя по просторам интернета, натыкаемся на различные ошибки при загрузке сайтов. Одна из них, кстати, достаточно часто встречается – я говорю об ошибке сервера 403 Forbidden Error. Сегодня я рассмотрю причины ее возникновения и способы устранения со стороны владельца сайта и его пользователя.

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27 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как изменить DNS-сервер в Windows 11

Для изменения DNS в Windows 11 есть целый ряд разных методов, которые я разберу в рамках данной статьи.

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27 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как изменить кодировку сайта

Иногда возникают случаи, когда при открытии сайта отображается не привычный нам контент, а сплошной набор нечитаемых символов. Это связано с тем, что кодировка документа не совпадает с той кодировкой, которая устанавливается сервером. Например, для чтения файлов используется Windows-1251, а требуется UTF-8. Что такое кодировка сайта и как ее можно изменить – об этом и поговорим в сегодняшней статье.

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27 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как настроить сайт на WordPress для работы с SSL-сертификатом

В докладе Digital 2020 агентство We Are Social сообщает, что среднестатистический житель планеты ежедневно проводит в интернете почти 7 часов. Мы общаемся, делаем покупки и регистрируемся в различных сервисах постоянно, и кто-то должен заботиться о безопасности наших данных: e-mail адресах, паролях, номерах банковских карт. Конечно же, защита информации, передаваемой на сайте — задача его владельца. WordPress — самый популярный движок в мире. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам, как добавить SSL-сертификат на сайт на WordPress и сделать его безопасным для посетителей, избежав распространенной ошибки. Разберемся по порядку.

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27 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как настроить SSH-ключи и кодовую фразу для сервера

SSH-ключи позволяют авторизоваться на виртуальном сервере более безопасным, чем используя пароль, путем – при помощи SSH. В то время как сервер можно взломать, если использовать метод подбора пароля (брутфорс), расшифровать SSH-ключи только этим способом практически невозможно. SSH представляет из себя пару ключей, один из которых открытый (публичный), а другой закрытый (или приватный, и он есть только у вас). Сначала вы помещаете файл с публичным ключом на свой SSH-сервер, а затем подключаетесь к серверу, используя приватный ключ.

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28 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как настроить SSL-сертификат на Nginx

Репутация веб-ресурсов во многом зависит от уровня безопасности и уровня защиты персональных данных на сервере. В случае с сайтами речь идет о включении протокола HTTPS, а для этого требуется подключение сертификата SSL.

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