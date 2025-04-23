Как исправить ошибку 0x800f0905 при установке обновлений в Windows 11

Article image

11 мин. чтения

Ошибка с кодом 0x800f0905, появляющаяся в Windows 11, свидетельствует о невозможности продолжить установку обновлений и отображается в окне инсталлятора. Существует несколько причин, по которым возникает подобная трудность. Чаще всего это связано с некорректной работой Центра обновления, однако иногда находится связь с электропитанием или поврежденными системными файлами.

Способ 1: Запуск системной утилиты

Пока нельзя точно сказать, насколько штатный инструмент устранения неполадок в новой версии Windows работает лучше, однако в данном случае его запуск вполне целесообразен. Вам не придется вручную перезапускать службы и выполнять стандартные действия проверки, поскольку все это будет осуществлено автоматически после запуска системного инструмента.

  1. Откройте меню «Пуск» и нажмите по значку «Параметры».
    Переход в Параметры для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

  2. В разделе «Система» найдите плитку «Устранение неполадок» и щелкните по ней ЛКМ.
    Открытие устранения неполадок для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

  3. Далее перейдите в «Другие средства устранения неполадок».
    Открытие списка всех средств для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

  4. Напротив надписи «Центр обновления Windows» нажмите кнопку «Запуск»
    Запуск средства устранения неполадок для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

В новом окне примите все условия, чтобы завершить исправление. После этого снова запустите установку апдейтов и проверьте, установятся ли они на этот раз.

Способ 2: Настройка схемы электропитания

По большей части этот метод актуален для обладателей ноутбуков, ведь часто рассматриваемая ошибка появляется сама во время автоматической установки обновлений, если процесс не был завершен из-за того, что устройство перешло в спящий режим. Вам стоит отредактировать настройки электропитания, чтобы у ОС было достаточно времени на проведение всех манипуляций.

  1. Откройте «Пуск» и через поиск отыщите приложение «Панель управления».
    Переход в Панель управления для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

  2. В нем вас интересует раздел «Электропитание».
    Открытие настроек электропитания для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

  3. Найдите текущую установленную схему (она будет отмечена маркером) и нажмите по ссылке «Настройка схемы электропитания».
    Переход к схеме электропитания для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

  4. Вы можете на время отменить перевод ПК или лэптопа в спящий режим, чтобы проверить, как это скажется на инсталляции обновлений. Позже просто вернитесь в данное меню, чтобы установить подходящие для вас параметры.
    Отключение перехода в спящий режим для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

Способ 3: Сброс компонентов Центра обновления

Данный метод более сложный, поскольку требует ручного ввода множества команд в консоли, однако часто он оказывается эффективным. Выполняемые действия подразумевают сброс всех компонентов Центра обновления Windows, что приводит к нормализации работы этого средства. 

В первую очередь запустите «Командную строку» от имени администратора любым удобным для вас образом. Например, отыщите приложение через «Пуск» и выберите справа соответствующий вариант открытия.

Запуск командной строки для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

Теперь нужно остановить службы, отвечающие за обновление, поскольку без этого не получится сбросить настройки. Введите по очереди команды net stop bits и net stop wuauserv.

Остановка служб для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

Далее введите Del “%ALLUSERSPROFILE%Application DataMicrosoftNetworkDownloaderqmgr*.dat", чтобы в соответствующей папке удалить временные файлы.

Удаление файлов для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

Заранее нужно переименовать некоторые важные папки, изменения в которых могут оказаться критичными. Для этого поочередно введите три приведенные ниже команды:

Ren %Systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore DataStore.bak

Ren %Systemroot%\SoftwareDistribution\Download Download.bak

Ren %Systemroot%\System32\catroot2 catroot2.bak

Запомните пути к каталогам, чтобы в случае необходимости переименовать их обратно, восстановив тем самым работу компонентов Центра обновления.

Следующая задача – сброс служб до изначального состояния. Поскольку целевых служб всего две, то и команд будет такое же количество. По очереди введите их и активируйте в той же консоли.

sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

Осталась муторная часть – произвести повторную регистрацию DLL-файлов, чтобы восстановить нормальную работу компонентов Центра обновления. Для этого понадобится через консоль перейти к необходимому каталогу, введя cd /d %windir%\system32

Ниже вы видите список всех команд, которые нужно ввести по очереди. Они зарегистрируют соответствующие библиотеки. Если после ввода одной из них на экране появляется ошибка или информация о том, что файл уже есть в ОС, просто следуйте далее.

regsvr32.exe atl.dll

regsvr32.exe urlmon.dll

regsvr32.exe mshtml.dll

regsvr32.exe shdocvw.dll

regsvr32.exe browseui.dll

regsvr32.exe jscript.dll

regsvr32.exe vbscript.dll

regsvr32.exe scrrun.dll

regsvr32.exe msxml.dll

regsvr32.exe msxml3.dll

regsvr32.exe msxml6.dll

regsvr32.exe actxprxy.dll

regsvr32.exe softpub.dll

regsvr32.exe wintrust.dll

regsvr32.exe dssenh.dll

regsvr32.exe rsaenh.dll

regsvr32.exe gpkcsp.dll

regsvr32.exe sccbase.dll

regsvr32.exe slbcsp.dll

regsvr32.exe cryptdlg.dll

regsvr32.exe oleaut32.dll

regsvr32.exe ole32.dll

regsvr32.exe shell32.dll

regsvr32.exe initpki.dll

regsvr32.exe wuapi.dll

regsvr32.exe wuaueng.dll

regsvr32.exe wuaueng1.dll

regsvr32.exe wucltui.dll

regsvr32.exe wups.dll

regsvr32.exe wups2.dll

regsvr32.exe wuweb.dll

regsvr32.exe qmgr.dll

regsvr32.exe qmgrprxy.dll

regsvr32.exe wucltux.dll

regsvr32.exe muweb.dll

regsvr32.exe wuwebv.dll

Осталась всего пара простых действий. Первое подразумевает сброс утилиты Winsock, за что отвечает команда ниже.

netsh winsock reset

Теперь вы можете запустить отключенные ранее службы:

net start bits

net start wuauserv

На этом весь процесс взаимодействия с консолью завершен. Дождитесь, пока обновления начнут устанавливаться автоматически или запустите инсталляцию самостоятельно через параметры.

Способ 4: Ручная установка обновления

Пока что работу Windows 11 нельзя назвать идеальной, поэтому есть вероятность, что самостоятельно исправить некорректную работу Центра обновления не получится. В таком случае проще установить недостающий апдейт самостоятельно, сделав свою ОС актуальной, и надеяться на то, что теперь все будет работать корректно.

  1. Для начала откройте страницу версий Windows 11 и посмотрите, какая сборка была последней. Она имеет соответствующий номер, начинающийся с букв KB.
    Поиск версии ОС для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

  2. После этого перейдите к Каталогу Центра обновления Майкрософт и введите этот номер в поиске.
    Поиск обновления для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

  3. Найдите обновление и нажмите на «Загрузить».
    Выбор обновления для скачивания для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

  4. Если откроется новое окно, щелкните по ссылке для начала загрузки исполняемого файла, после чего откройте его и дождитесь завершения установки.
    Скачивание обновления для решения ошибки 0x800f0905 в Windows 11

Отмечу, что в Google Chrome скачать файл не получилось, загрузка просто не начинается, а вот в Microsoft Edge все прошло успешно.

Вместо заключения

Как панацею от всех проблем в Windows многие советуют запускать команду sfc /scannow, чтобы проверить целостность системных файлов. Я же рекомендую делать это только в том случае, если ничего из приведенного выше не помогло, и ошибка 0x800f0905 все равно появляется. Если вы являетесь обладателем пиратской сборки Windows 11, возможно, проблема именно в ней, поскольку разработчик внес в нее изменения, чтобы обновления просто не устанавливались.