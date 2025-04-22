Email-маркетинг для интернет-магазина: руководство по внедрению

Рассылка в интернет-магазине – это не просто способ информирования клиентов, но еще и средство для генерации повторных продаж и мотивации пользователей к совершению конверсионных действий. Для его работы потребуется корпоративная почта, база подписчиков, сервис для рассылок и некоторые теоретические знания.

Как со всем этим работать и зачем вашему интернет-магазину нужен email-маркетинг – рассказываем в этой статье.

Чем email-маркетинг помогает интернет-магазину

Email-маркетинг – это мощный инструмент, который при правильном подходе может заметно увеличить количество продаж. Это возможно благодаря следующему:

Повторные продажи. Когда клиент покупает товар в интернет-магазине, он, можно сказать, сразу же про него забывает. Особенно это касается тех брендов, которые не на слуху. Рассылки же напоминают подписчикам о своем существовании и подбадривают на совершение новых покупок. Подобные письма могут содержать в себе благодарность о покупке или информацию о новых поступлениях.

Когда клиент покупает товар в интернет-магазине, он, можно сказать, сразу же про него забывает. Особенно это касается тех брендов, которые не на слуху. Рассылки же напоминают подписчикам о своем существовании и подбадривают на совершение новых покупок. Подобные письма могут содержать в себе благодарность о покупке или информацию о новых поступлениях. Удержание старых клиентов. Те, кто уже у вас побывал, тратят на покупки больше и приобретают их чаще новых клиентов. Рассылки в этом – хороший помощник, который позволяет управлять действиями подписчиков.

Те, кто уже у вас побывал, тратят на покупки больше и приобретают их чаще новых клиентов. Рассылки в этом – хороший помощник, который позволяет управлять действиями подписчиков. Конверсия. Хорошо спланированная email-рассылка увеличивает процент целевых действий. Она позволяет рассказать клиенту почему и зачем стоит купить товар или услугу именно у вас.

Хорошо спланированная email-рассылка увеличивает процент целевых действий. Она позволяет рассказать клиенту почему и зачем стоит купить товар или услугу именно у вас. Рост узнаваемости. Регулярные email-рассылки не дадут забыть о бренде. В следующий раз, когда клиент захочет что-либо приобрести, он может подумать о вашем магазине просто потому, что совсем недавно увидел его название в почтовом ящике.

Регулярные email-рассылки не дадут забыть о бренде. В следующий раз, когда клиент захочет что-либо приобрести, он может подумать о вашем магазине просто потому, что совсем недавно увидел его название в почтовом ящике. Сохранение бюджета. Несмотря на то, что рассылка – это не бесплатный вариант продвижения бренда, она все же способна сократить расходы. С ее помощью можно уменьшить бюджет на другие каналы продвижения, например, станет меньше расходов на таргетированную рекламу.

И еще одна особенность рассылок в том, что можно запустить email-ретаргетинг. Это инструмент, работающий с помощью рекламных объявлений. Вы показываете пользователям персонализированные рекламные сообщения на основании продуктов или услуг, которые они просматривали ранее. Например, если вы продаете сувениры из Москвы, и ваш подписчик добавил их в корзину, но по какой-то причине не купил, то ему будет показываться релевантная реклама.

Как внедрить email-маркетинг для интернет-магазина: 8 простых шагов

Для внедрения email-маркетинга нам потребуется собрать базу клиентов, продумать содержание писем, настроить отправку и убедиться в эффективности выбранной стратегии. Как со всем этим работать – рассмотрим далее.

Шаг 1: Подготовка

Перед тем как переходить к основным шагам, необходимо пройти некоторые технические моменты. Это поможет вам избежать попадания писем в папку со спамом и даст гарантию того, что рассылка будет работать без нареканий.

Создание корпоративной почты

Если вы начнете отправлять письма с простой почты, например, cheapsender@gmail.com или cheapsedner@yandex.ru, то все рассылки будут попадать в спам. Такие почты предназначены для личного использования и подразумевают, что вы будете общаться с коллегами и друзьями.

Для массовых рассылок используется корпоративная почта. Почитать подробнее о том, что это такое, вы можете в статье Как создать корпоративную почту.

Настройка SPF, DKIM, DMARC

Эти базовые параметры необходимо настроить каждому, кто собирается запускать email-маркетинг. Без них письмо не будет доставлено до почтового ящика клиента или попадет в папку со спамом.

Настройка SPF, DKIM и DMARC происходит в панели управления вашего DNS-хостинга. Если вы создали корпоративную почту на Timeweb, то вот статья, которая расскажет, как это сделать правильно.

Прогрев домена

Когда вы только начинаете отправлять рассылки, почтовые сервисы еще не знакомы с вами, а это значит, что репутация равна нулю. И если вдруг с такого адреса отправляется тысяча писем, то это сразу вызывает подозрения. Вдруг вы спамер? В таком случае письма безоговорочно будут заблокированы или отправлены в спам.

Чтобы повысить репутацию, используется процесс прогрева домена – рассылка начинается не с массы писем, а с небольшой стопки. Как правило, это 300-500 получателей. После этого постепенно увеличиваются обороты, а процент доставки рассылок растет. Таким образом почтовые клиенты понимают, что это не спам-письма. В результате вы получаете возможность пользоваться крупными рассылками без каких-либо ограничений.

Валидация и реактивация базы подписчиков

Если у вас уже есть собранная таблица с адресами пользователей, то с ней нужно отдельно поработать. Во-первых, необходимо провести ее валидацию – очистить от несуществующих адресов и спам-ловушек. Это минимизирует показатели отказов, увеличит вашу репутацию, а также позволит сэкономить средства: отправка писем на несуществующие адреса равносильна пустой трате денег.

Во-вторых, следует провести реактивацию базы, которая помогает отсеять неактивных подписчиков и оставить только заинтересованных. Сделать ее можно следующим образом – отправьте рассылку подписчикам и предложите им заполнить анкету. Чтобы их подбодрить, дайте за это небольшой бонус, например, скидку в 5%. Тех подписчиков, которые заполнили анкету, внесите в новую базу. Про остальных забудьте – они явно не заинтересованы в вашей рассылке.

Вот один из хороших примеров подобной рассылки, где подписчикам было предложено заполнить анкету и получить взамен скидку в 20% на следующую покупку:

Шаг 2: Сбор базы подписчиков

После подготовительных шагов следует приступать к сбору базы подписчиков. Главное правило – собирать адреса только тех пользователей, которые дали на это согласие. Также рекомендуем не использовать покупные базы – это ни к чему хорошему не приведет.

Вот несколько действующих способов, как это можно сделать:

создайте форму подписки на своем сайте – сделайте ее максимально простой, пользователи не любят много лишних полей;

договоритесь о рекламе сайта в партнерских рассылках;

дайте возможность подписаться на рассылку во время оформления заказа;

если вы проводите офлайн-мероприятия, то рассказывайте на них о своих рассылках;

проводите разные конкурсы с обязательным условием – подпиской на рассылку.

Чтобы у пользователя было желание подписаться, вы можете предложить ему взамен на это подарок.

Вот один из удачных примеров, где в интернете-магазине предлагается оформить подписку и получить за это махровое полотенце при совершении покупки:

А вот как собирает email-адреса клиентов популярный магазин Lamoda:

Важно также не переборщить с формами, иначе пользователь захочет уйти, а не купить. Старайтесь размещать на сайте формы только там, где это уместно. Не стоит заполнять все страницы и добавлять массу всплывающих окон – это только раздражает пользователей.

Шаг 3: Регистрация на сервисе рассылок

Сервисы для рассылок позволяют быстро отправлять письма и отслеживать их эффективность. Кроме того, с их помощью можно красиво оформить письмо, настроить авторассылки и забыть о верстальщике и дизайнере, ведь встроенные конструкторы позволяют выполнять все задачи без привлечения специалистов.

Один из таких сервисов – Cheapsedner. Мы предоставляем каждому новому пользователю бесплатный тестовый период. Он позволит воспользоваться всеми функциями и оценить работу сервиса без вложений. Вы сможете создать уникальный дизайн в удобном конструкторе, отправить до 100 писем, воспользоваться валидатором списка email и сделать много других полезных действий для рассылки.

А когда тестовый период закончится, отправка писем не будет такой затратной, как на других сервисах. Всего за 70 рублей вы сможете отправить до 5000 писем, а пакет на 25000 писем обойдется в чашку хорошего кофе за 350 рублей.

Шаг 4: Сегментация подписчиков

Метод сегментации позволяет разделить базу подписчиков на определенные группы. Например, одна группа – мамы в декрете, другая – женщины в возрасте. Это поможет вам персонализировать рассылки и сделать их наиболее релевантными.

Критериев для сегментации существует много, вот некоторые из них:

местоположение;

предпочитаемые товары, например, одни покупают товары для детей, другие – для спорта;

гендерные характеристики;

частота и сумма покупок;

уровень активности – как часто пользователи открывают почту и читают рассылки.

Все эти данные можно получить через форму или рассылку. Например, вы можете отправить письмо с предложением пройти опрос. Вот один из таких примеров:

Шаг 5: Структура письма

Для каждого письма в рассылке важна его структура. За нее цепляются пользователи, а потому она напрямую влияет на эффективность всей рассылки.

Давайте рассмотрим ключевые моменты, которые помогут вам в составлении структуры.

Тема письма

Она должна быть интересной и полностью (или хотя бы частично) раскрывающей суть письма. Длина рекомендуется небольшая – до 60 символов. При этом на мобильных устройствах отображается до 30 символов – это также стоит учитывать.

Контент

Когда начнете работать над содержанием письма, старайтесь рассказывать о важном в самом начале. Второстепенную информацию лучше поместить в середину и конец. Также важно помнить о призыве к действию – он обязательно должен быть, иначе письмо будет бесполезным.

Подпись к письму

Подпись – это та надпись, которая будет повышать вашу узнаваемость. Кроме того, пользователь сразу поймет, с кем имеет дело, и это вызовет у него интерес. Старайтесь указать в подписи имя отправителя и контактные данные.

Шаг 6: Выбор типа письма

На этом этапе вам следует проработать все типы писем, которые необходимы для интернет-магазина. Это приветственное, транзакционное, рекламное и информационное письмо.

Кратко о каждом поговорим ниже.

Приветственные письма

Первое, с чем столкнется пользователь после подписки – приветственное письмо. Оно отправляется, когда оставлены контактные данные, чтобы получать рассылку от магазина, или когда человек проходит регистрацию на сайте.

Вот как может выглядеть такое письмо:

Транзакционные письма

Такие письма настраиваются автоматически и отправляются пользователю в ответ на какое-либо его действие, к примеру, регистрацию или оформление заказа.

Например, выглядеть это может так:

Рекламные письма

Основной целью отправки такого письма является стимулирование продаж. Работать с подобной рассылкой нужно осторожно, чтобы избежать навязчивости и агрессивной рекламы. Иначе пользователь может попросту отписаться или отправить письмо в спам, что еще хуже.

Информационные письма

Из самого названия понятно, что в таком сообщении содержится полезная для пользователя информация, которая может его заинтересовать. Письма с таким контентом стимулируют лояльность со стороны пользователей.

Шаг 7: Автоматизация

В предыдущих шагах мы прошли все подготовительные моменты перед запуском рассылки. Теперь стоит позаботиться о ее автоматизации – автоматической рассылке писем. Она позволяет быстро реагировать на следующие действия, выполненные пользователями:

Оформление заказа – в ответ на это, как правило, отправляется письмо с благодарностью и информацией о покупке.

Подписка на рассылку – отправляется приветственное письмо.

Подписка на рассылку без просмотра сообщений – такое бывает, когда пользователь подписывается, но забывает заходить на почту или просто игнорирует письма. В таких случаях необходимо отправлять реактивационную рассылку.

Настроить автоматизацию для большинства писем можно в сервисе для рассылок.

Шаг 8: Аналитика

Последний и один из самых продолжительных этапов – это оценка эффективности внедрения email-маркетинга. Процесс создания рассылки довольно сложный, поэтому вполне вероятно, что достичь хороших результатов сразу не получится.

Чтобы проводить аналитику выполненных действий, вы можете воспользоваться специальными для этого инструментами:

Сервисы для email-рассылок . В Cheapsender мы предоставляем возможность отслеживать статистику по рассылкам. Сделать это можно в разделе «Мои рассылки».

. В Cheapsender мы предоставляем возможность отслеживать статистику по рассылкам. Сделать это можно в разделе «Мои рассылки». Системы аналитики. С помощью Яндекс Метрики и Google Analytics можно провести анализ, который покажет количество уникальных посетителей, процент конверсии и многое другое.

С помощью Яндекс Метрики и Google Analytics можно провести анализ, который покажет количество уникальных посетителей, процент конверсии и многое другое. Постмастеры. Это встроенные инструменты от почтовых провайдеров, например, Gmail или Yandex. Они позволяют отследить доставляемость, открываемость и другие важные параметры email-рассылки.

Заключение

Мы рассмотрели основные этапы внедрения email-маркетинга для интернет-магазина. Важно помнить, что это эффективный инструмент, который при хорошем подходе может приносить высокий поток клиентов. Главное – постоянный анализ ошибок и запуск таких рассылок, которые будут интересны вашей целевой аудитории.