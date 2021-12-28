Когда мы слышим слово «таргетированная», то обычно подразумеваем под этим рекламу в социальных сетях. Однако такой подход может быть применен и в других местах, например, рассылках. Таргет позволяет отбирать пользователей по определенным критериям, а это открывает доступ к более успешным рекламным кампаниям.

Что такое таргетированная email-рассылка и зачем она нужна – разбираемся в сегодняшней статье.

Что такое таргетированная рассылка

Таргетированная рассылка – это письмо или цепочка писем, направленные на конкретную группу пользователей. Она создается исходя из одинаковых характеристик, например, это могут быть люди одного возраста или схожих интересов. Таким образом получается рассылка, где информация и предложение для клиента выглядят максимально релевантными. Как итог – подписчики получают то, что нужно, а вы увеличиваете прибыль.

Вот еще несколько особенностей такого подхода:

Показатели рассылки растут. Если правильно настроить таргетированную рассылку, то письма будут доходить только до тех, кому это интересно. А значит, вырастут такие показатели, как открываемость и выполнение целевого действия.

Если правильно настроить таргетированную рассылку, то письма будут доходить только до тех, кому это интересно. А значит, вырастут такие показатели, как открываемость и выполнение целевого действия. Доставляемость писем становится выше. За нее отвечает репутация, которая формируется в зависимости от спроса. Когда ваши письма открывают много пользователей – это означает, что спрос есть. Таким образом письма будут реже попадать в спам, а их открываемость возрастет.

За нее отвечает репутация, которая формируется в зависимости от спроса. Когда ваши письма открывают много пользователей – это означает, что спрос есть. Таким образом письма будут реже попадать в спам, а их открываемость возрастет. Аудитория становится лояльной. Подписчики всегда хотят получать только тот контент, который им интересен. Когда так происходит, они начинают больше доверять компании и взаимодействуют с ней чаще.

Подписчики всегда хотят получать только тот контент, который им интересен. Когда так происходит, они начинают больше доверять компании и взаимодействуют с ней чаще. База подписчиков становится стабильной. Таргетированная рассылка позволяет сделать полезный и интересный контент, который способен выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией. Это увеличивает вероятность того, что подписчики останутся с вами.

Использование таргета в email-рассылках подойдет для совершенно разных целей. Например, вы можете поздравить группу подписчиков с праздником, либо пригласить отдельную аудиторию на закрытый вебинар.

Чтобы эффективность такой рассылки была высокой, необходимо собрать как можно больше данных о подписчиках. По каким именно критериям делается отбор – рассмотрим далее.

Какие бывают таргетированные рассылки

Таргетированная рассылка чаще всего формируется исходя из демографических данных, психографических характеристик, поведения и местоположения. Давайте разберем каждый из видов и посмотрим, чем они отличаются друг от друга.

Рассылка по демографическим данным

Это один из самых распространенных методов распределения аудитории. Демографические данные включают набор из следующих критериев:

пол и возраст подписчика;

семейное положение;

наличие детей;

статус занятости;

уровень дохода.

Собрать такую аудиторию проще всего – для этого можно использовать баннер с формой на сайте. Не обязательно в ней указывать все данные, можно выделить лишь часть критериев, например, пол подписчика. Вот как это было оформлено на одном из популярных интернет-магазинов:

Еще один известный интернет-магазин молодежной одежды создает рассылки в зависимости от пола – для женщин и мужчин выбираются персонализированные письма:

Рассылка по поведению

Поведение – тот фактор, который позволяет понять, что именно интересует подписчика. Узнать это можно исходя из действий, которые совершаются на сайте или в рассылке. Например, определенная группа пользователей регулярно посещает страницу с товарами для сантехники. Можно предположить, что это сантехники, которым будет интересна рассылка из подобной сферы.

Важно также понимать что таргетированная рассылка по поведению не равна персонализированной рассылке. Когда используется вторая, письма составляются под конкретного подписчика с уникальным предложением. В таргете же выбирается целая группа, которая обладает конкретным поведением, например, частое посещение страницы с сантехникой.

Поведение можно определить с помощью таких данных:

частота открытий и кликов в рассылках;

длительность посещения определенных страниц;

покупка определенной категории товаров;

использование продукта компании.

Также поведенческие факторы можно разделить исходя из статуса аудитории. Первая группа – вновь подписавшиеся пользователи, вторая – те, кто регулярно читает рассылки, третья – постоянные покупатели, и так далее.

Рассылка по местоположению

Знать, где находятся ваши подписчики, всегда полезно. Так можно понять, какие именно товары они предпочитают больше всего. Например, если вы занимаетесь продажей всесезонных вещей, то для жителей севера будет логично предлагать зимние куртки, термобелье и прочее. Кроме того, разделять пользователей также можно и по их родному языку, стране или конкретному региону.

Если у вас международная компания, то будет уместно разделить рассылку на несколько языков, то же самое касается и разных городов. Отличный этому пример – ресторан Тануки, у которого есть несколько филиалов. Он делает отдельную рассылку для каждого города:

Рассылка по психографическим характеристикам

Психографические характеристики в таргетированной рассылке принято считать наиболее эффективными, так как они позволяют понять, почему именно пользователи делают тот или иной выбор. К ним относятся интересы, увлечения, ценности и образ жизни.

Получить такие данные вы можете с помощью опросов – они могут быть использованы в самой рассылке, на сайте или в социальных сетях. Вот как, например, это реализовала компания для поиска жилья:

4 простых шага для запуска таргетированной email-рассылки

Выше мы рассмотрели основные виды таргетированной рассылки, теперь давайте пройдемся по основным шагам, которые помогут в ее запуске.

Шаг 1: Анализ целевой аудитории

Первым делом нужно структурировать информацию о своей аудитории. Благодаря этому вы сможете получить все данные, о которых было сказано в предыдущем разделе. Фиксировать все рекомендуем в таблицу – так вы сможете всегда видеть, кто ваша ЦА и какие у нее особенности. Вот как это может выглядеть:

Шаг 2: Составление портрета разных групп

Когда таблица будет сформирована, на ее основе можно создавать разные группы. Это именно то, о чем мы говорили в видах таргетированных рассылок. Здесь следует подходить с хорошим анализом, иначе может получиться так, что рассылку никто не будет читать.

Например, ваша компания продает дачные дома на территории Московской области, и здесь логично предположить, что основная аудитория – мужчины и женщины в возрасте от 30 лет. Разделять группу только по такому критерию не эффективно, потому как у многих людей свои потребности и желания. Кто-то хочет простой дом из дерева, а кто-то – кирпичный особняк с несколькими каминами, третий же ищет дом вблизи города.

Таким образом, чтобы разговор с клиентом прошел, нужно выделить определенные сегменты и объединить их общими критериями.

Шаг 3: Работа с сегментами

После того как вы определитесь с сегментами своей аудитории, нужно разделить всю базу подписчиков на эти группы. Для этого вы можете использовать опросы, которые помогут определить, к какому именно сегменту относится та или иная часть подписчиков.

Здесь следует стимулировать пользователей отвечать на вопросы, потому что многие из них не захотят этого делать просто так – им просто будет лень. Для этого можно предлагать небольшие подарки за прохождение и также рассказывать, зачем вы это делаете. Например, чтобы сделать рассылку более персонализированной.

Вот как это было оформлено в одной из рассылок по финансам:

Еще один вариант привлечения подписчиков к опросу – добавление формы в саму рассылку. Таким образом ответить на вопросы можно сразу в почте, что очень удобно, так как лишние переходы мало кому нравятся.

Также для разделения базы подписчиков вы можете создать рассылку с письмом, в котором будут содержаться различные ссылки. Например, «Как починить сломанный чайник за 5 минут» или «Откуда берется грязь в стиральной машинке». Исходя из этого можно легко сегментировать пользователей – достаточно будет посмотреть, на какую именно статью был сделан переход.

Шаг 4: Настройка таргетированной рассылки

Последний шаг после всех пройденных действий – запуск рассылки. Подготовьте файлы с группами подписчиков, которые получились у вас на предыдущем этапе, и перенесите их в сервис для email-рассылок. Например, чтобы это сделать в Cheapsender, достаточно открыть раздел «Контакты» и импортировать файл в формате CSV, TXT или XLSX.

После этого создается таргетированная рассылка и отправляется добавленной базе подписчиков.

Выводы

Таргетированная рассылка – это отличная возможность сделать свою email-кампанию более персонализированной для разных групп целевой аудитории. Она помогает рассылать релевантные письма и повышает за счет этого основные показатели, такие как открываемость, кликабельность и другие. Для ее запуска вам потребуется выполнить подробный анализ ЦА и сегментировать ее на группы, а после воспользоваться подходящим онлайн-сервисом.