Email-трекинг: что это такое и чем полезен бизнесу

Когда нам нужно приобрести товар или услугу, чаще всего мы беремся за телефон или обращаемся в онлайн-поддержку, которая есть на сайте. Это вполне удобно и не занимает много времени, однако такой способ подходит не всем. Например, крупные компании из B2B-сферы предпочитают общаться через электронную почту. А раз такой канал есть, то маркетологу нужно следить и за ним, чтобы корректно отслеживать аналитику и рекламные кампании.

Во всем этом помогает email-трекинг, работа которого похожа на call-трекинг. Что же это такое и чем он будет полезен бизнесу – рассказываем в сегодняшней статье.

Что такое email-трекинг

Email-трекинг – это система сбора статистики email-обращений, которые были получены от клиентов через рекламные объявления или иные каналы продвижения. С ее помощью вы сможете выстроить единую систему аналитики, включающую обращения по почте. Кроме того, она позволяет определить эффективность не только онлайн-каналов, но и офлайн.

Работает email-трекинг по принципу подмены электронных адресов на сайте или иных ресурсах. Например, если клиент пришел по вашему рекламному объявлению из Яндекса, то ему будет показан один email. Если клиент пришел из другого источника, то, соответственно, будет отображаться второй адрес.

Пример:

Подробная информация о клиенте отправляется в личный кабинет сервиса, который отвечает за работу email-трекинга. В нем, как правило, отображаются следующие данные:

адрес отправителя;

дата и время отправки письма;

тема письма;

канал привлечения;

источник;

кампания;

ключевое слово;

теги;

уникальный ID.

Если же email-трекинг синхронизируется с CRM-системой и Google Analytics, то можно получить более детальные данные клиента. Например, технические параметры устройства, длительность чтения письма оператором, время ожидания ответа и многое другое.

Важно понимать, что вам необязательно иметь сотни или тысячи электронных адресов. Хоть и каждый пользователь видит свой уникальный подменный адрес, вам будет достаточно одного основного. Сервис будет отправлять все входящие письма именно на него, а посмотреть их содержимое можно через личный кабинет. Сами подменные адреса, как правило, автоматически выстраиваются с помощью выбранной платформы, о чем мы поговорим чуть позднее. А пока давайте посмотрим, на какие виды делится email-трекинг.

Виды email-трекинга

Email-трекинг принято разделять на динамический и статический.

Динамический email-трекинг

В онлайн-рекламе используется динамический email-трекинг, суть которого в подмене адреса для каждого посетителя ресурса. Это позволяет детально анализировать обращения – от определенного канала и рекламного объявления до конкретного ключевого слова.

Подмена адресов может быть выстроена несколькими способами:

В формате info+x1@company.com, где x1 – это реквизиты, время и метки посетителя.

В формате infox1@company.com – аналогичен предыдущему, но только без плюса, благодаря чему адрес воспринимается более привычным.

С помощью своего собственного списка адресов. Вы можете самостоятельно создать электронные адреса, которые будут использоваться для подмены. Как правило, загрузить список можно в личный кабинет сервиса, откуда адреса будут случайным образом выгружаться для пользователей.

Статический email-трекинг

В данном случае каждому каналу продвижения присваивают определенный электронный адрес. Когда клиент напишет, можно сразу понять, откуда он пришел. Чаще всего такой тип применяется в офлайн-рекламе или онлайн-инструментах, когда пользователю не нужно переходить на сайт для отправки письма.

Вот несколько примеров, где может быть использован статический email-трекинг:

реклама на телевидении, в газетах и журналах;

карточки компании на Яндекс Картах и Google Maps;

площадки объявлений: Avito, Cian и многие другие;

баннеры в поисковой выдаче.

Важно понимать, что для статического трекинга чаще всего нужно небольшое количество подменных адресов. А сами адреса легко сделать короткими и хорошо запоминающимися. Это потребуется, например, для наружной рекламы.

Когда нужно использовать email-трекинг

Email-трекинг чаще всего подходит компаниям из B2B-сферы. Связано это с тем, что продажи в таком сегменте довольно длительные и начинаются с отправки запроса на консультацию или расчет через email. Такие компании, как правило, находят адреса не только на сайте, но и в других источниках, например, Google Картах. Чтобы понимать, откуда именно пришла заявка, используют email-трекинг.

Если говорить о компаниях, которые работают в B2C, то трекинг электронных адресов чаще всего не нужен, однако все индивидуально. Он может быть актуален в тех случаях, когда цикл от первого контакта до принятия решения составляет несколько месяцев – хороший этому пример в сфере недвижимости. В ней клиенты не сразу прибегают к покупке, а рассматривают несколько вариантов и приходят к решению через время. Email-трекинг в данном случае поможет отследить, какие рекламные источники привели к конверсии в заявку.

Также трекинг часто используется директорами компаний для контроля работы подрядчиков и отдела маркетинга. А сами маркетологи получают от него информацию об эффективности рекламных каналов, стоимости лидов и прочего.

Сервисы для email-трекинга

Давайте теперь посмотрим, с помощью каких сервисов можно запустить email-трекинг. Мы отобрали 5 лучших из них, которые подойдут как для статического, так и для динамического видов.

Calltracking

Calltraking позволяет настраивать оба вида email-трекинга. Динамический автоматически генерирует адреса, каждый из которых закрепляется за определенным пользователем. Статический для каждого источника использует уникальный адрес. Можно отслеживать рекламу как онлайн, так и офлайн.

Стоимость: от 2200 рублей в месяц.

Официальная страница: Calltraking

Alfa Track

Alfa Track – это сервис веб-аналитики, генерирующий уникальные адреса для пользователей онлайн-ресурсов и отдельные email для офлайн-источников. При динамическом трекинге сервис собирает такие данные, как браузер, город, страницу, рекламный источник и многие другие. При статическом трекинге платформа помогает определить более эффективный канал.

Стоимость: есть бесплатная версия, платная начинается от 1875 рублей в месяц.

Официальная страница: Alfa Track

Neiros

Neiros – еще один сервис для работы со статическим и динамическим email-трекингом. Он поддерживает интеграцию с такими популярными инструментами, как Яндекс Метрика, Яндекс Директ, Google Analytics, соцсети, мессенджеры и CRM.

Стоимость: есть бесплатная версия, платная начинается от 990 рублей.

Официальная страница: Neiros

Аллока

Аллока – сервис, позволяющий отслеживать динамический вид трекинга. Его можно интегрировать с CRM для отслеживания, какие именно обращения привели к конверсии. Есть инструкции по настройке трекинга для популярных почтовых ящиков.

Стоимость: от 2990 рублей в месяц.

Официальная страница: Аллока

Callibri

Callibri работает с динамическим типом трекинга. Сервис сохраняет всю информацию в отчете: регион посетителя, источник перехода, рекламную кампанию, ключевое слово и прочее.

Стоимость: от 1000 рублей в месяц.

Официальная страница: Callibri

Заключение

Email-трекинг – это эффективный маркетинговый инструмент, способный оценить качество рекламных каналов, которые приносят клиентов через электронную почту. Он будет полезен как для небольших компаний из B2C, так и для крупных корпораций в B2B. Чтобы получить более полную картину по окупаемости маркетинговых вложений, используйте трекинг вместе с другими инструментами: call-трекингом, chat-трекингом, callback-трекингом и прочими.