Python-хостинг

Хостинг c поддержкой Python

Размещайте сайты и приложения, созданные на Python

4.8  на основе 4302 отзывов.  Подробнее
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За 3 года
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10 дней на тестирование услуг хостинга

Быстрая и качественная поддержка 24/7

Бесперебойная работа серверов на уровне 99.98%
Удобная и понятная панель управления
Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
342
164 ₽
/мес
2 сайта с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

15 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

2 базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
552
248 ₽
/мес
15 сайтов с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

40 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
772
347 ₽
/мес
35 сайтов с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

50 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
1071
482 ₽
/мес
60 сайтов с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

60 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Все тарифы списком

Установка любого фреймворка в 2 клика

Наш хостинг специально оптимизирован для Django , Flask и других фреймворков

изображение выбора фреймворка

Технические возможности

Поддержка неограниченного числа доменов
Настройку рассылок, пересылок, автоответчика
Управление доменами, поддоменами, сайтами, DNS, FTP
Защищённый веб-интерфейс для работы с почтой
Access- и Error- журналы (логи сервера), статистика сервера
SMS-уведомления об основных событиях на аккаунте
Паролирование директорий
2FA-доступ в панель управления
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление задачами по расписанию — Сron
MySQL 5.7 / 8.0, Python 2.7 , 3.6 и 3.10
SLA, условия предоставления услуг
Правила и ограничения
Публичная оферта и договоры

Используем модуль WSGI для Apache

Все проекты на Python взаимодействуют с веб-сервером Apache через специальный интерфейс — модуль WSGI

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Для Ubuntu 18.04 — Python 3.6 и Python 2.7
Для Ubuntu 22.04 — Python 3.10
Подробная инструкция, как установить виртуальное окружение для Python

Python подходит, если вы:

Используете Django или Flask в качестве фреймворков
Пишете приложения со сложной бизнес-логикой
Следуете архитектурным шаблонам МVT/MVC
Предпочитаете работать с ORM и не писать SQL-запросы
Интегрируете мощные Python-библиотеки, которых нет в PHP
Все тарифы подходят для Python
изображение редактора кода python

На любом тарифе вам доступны

Почта на своем домене

Отправляйте рассылки с узнаваемых адресов, чтобы повысить доверие

Ежедневные бэкапы

Каждый день создаем копии сайтов и баз, чтобы всё было в безопасности

Поддержка 24/7

Более 80% вопросов решаем уже в первые 10 минут.

Безлимитный трафик

Никаких дополнительных платежей за трафик — даже в период высоких нагрузок

Защита от DDoS

Дополнительная опция для обеспечения бесперебойной работы в случае атак

Бесплатный SSL

Защищает данные покупателей, повышает доверие к магазину и улучшает SEO

Вопросы и ответы

Что такое Python-хостинг и чем он отличается от обычного хостинга?
Виртуальный хостинг с поддержкой Python — это решение для размещения в сети сайтов, написанных на языке Python.

В отличие от обычного хостинга, Python-хостинг «заточен» именно под проекты на Python — серверное окружение заранее настроено с учетом их потребностей и имеет все необходимые модули, которые нужны для полноценной работы.
Какие версии Python поддерживаются на хостинге? Можно ли выбрать версию самостоятельно?
На серверах доступны версии 2.7, 3.6 и 3.10. Вы сможете выбрать нужную версию в настройках сайта в панели управления.
Можно ли запускать Python-скрипты и фоновые процессы на вашем хостинге?
Да, вы можете запускать скрипты и фоновые процессы. Однако важно учитывать, что длительные процессы будут завершаться автоматически при достижении лимита (800–1000 секунд, в зависимости от тарифа). При этом вы можете настроить cron-задачи через панель управления, чтобы выполнять перезапуск, если необходимо.
Поддерживаются ли фреймворки Django, Flask, FastAPI на хостинге?
У нас поддерживаются фреймворки Flask и Django, а также Bottle и Pyramid, которые устанавливаются через pip.

Проект на FastAPI запустить не получится, так как он требует протокола ASGI вместо используемого у нас WSGI для Apache. Для разворачивания FastAPI-проектов мы рекомендуем выбирать VDS.
Как происходит деплой Python-приложения на ваш хостинг?
Вы можете самостоятельно запустить Python-приложение на хостинге или обратиться за помощью к нашей поддержке.

Если хотите всё сделать сами — у нас есть понятная панель управления с файловым менеджером и поддержкой FTP для удобной загрузки файлов на сервер.

Если предпочитаете довериться специалистам — мы сделаем всё за вас. Разместим файлы, запустим проект, убедимся в его работоспособности. После вы сможете тщательно проверить весь функционал сайта и удостовериться, что всё работает, как нужно.
Есть ли доступ к консоли, SSH или виртуальному окружению (virtualenv)?
Конечно. Вы можете подключаться к аккаунту по SSH со своего компьютера или использовать веб-консоль в панели управления.

Настроить виртуальное окружение virtualenv вы можете по нашей инструкции.
Подходит ли ваш хостинг для запуска постоянных Python-серверов (например, чат-ботов или API)?
Для запуска постоянных Python-серверов необходим root-доступ, который не предоставляется на виртуальном хостинге. Для таких задач мы рекомендуем использовать VDS, где вам будет доступно полное управления системой.
Сколько стоит Python-хостинг? Есть ли дешёвые тарифы или пробный период?
Стоимость начинается от 164 рублей в месяц. Это минимальный тариф, на котором вам доступно 15 гигабайт дискового пространства, размещение двух сайтов и создание двух баз данных.

На любом из тарифов мы предоставим тестовый период 10 дней, чтобы вы могли протестировать работу нашего виртуального хостинга и оценить, подходит ли он вашему Python-проекту.
Можно ли использовать базы данных (PostgreSQL, MySQL, SQLite) с Python-проектами?
Да, это возможно. В панели управления вы можете создавать базы данных MySQL и работать с ними через phpMyAdmin.

Если вашему проекту нужен другой тип баз данных (например, PostgreSQL или SQLite), вы можете развернуть базу данных отдельно, например, в облаке или на своем VDS/VPS, и подключить ее к проекту, прописав реквизиты в коде сайта.
Чем ваш Python-хостинг лучше VPS или облачных решений для небольших проектов?
Python-хостинг — самое простое и недорогое решение для размещения проектов на Python.
  • Он не требует специальных технических навыков — всё управление файлами и настройками выполняется максимально легко в наглядном интерфейсе.
  • Вам не нужно устанавливать что-то вручную, как на VDS, — провайдер уже настроил сервер необходимым образом.
  • Когда проект будет расти, вы сможете легко масштабировать мощности, увеличивая тариф или его отдельные параметры.
  • Python-хостинг очень доступен — его цена начинается всего от 164 рублей в месяц.
Если вы не уверены, какой вариант размещения выбрать, начните с Python-хостинга. Так вы сможете оценить потребности своего проекта и не переплачивать за избыточные ресурсы, которые пока не нужны.