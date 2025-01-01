Хостинг c поддержкой Python
Размещайте сайты и приложения, созданные на Python
Быстрая и качественная поддержка 24/7
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
Технические возможности
Используем модуль WSGI для Apache
Все проекты на Python взаимодействуют с
На любом тарифе вам доступны
Почта на своем домене
Отправляйте рассылки с узнаваемых адресов, чтобы повысить доверие
Ежедневные бэкапы
Каждый день создаем копии сайтов и баз, чтобы всё было в безопасности
Поддержка 24/7
Более 80% вопросов решаем уже в первые 10 минут.
Безлимитный трафик
Никаких дополнительных платежей за трафик — даже в период высоких нагрузок
Защита от DDoS
Дополнительная опция для обеспечения бесперебойной работы в случае атак
Бесплатный SSL
Защищает данные покупателей, повышает доверие к магазину и улучшает SEO
Вопросы и ответы
Что такое
Python-хостинг и чем он отличается от обычного хостинга?
В отличие от обычного хостинга,
Какие версии Python поддерживаются на хостинге? Можно ли выбрать версию самостоятельно?
Можно ли запускать
Python-скрипты и фоновые процессы на вашем хостинге?
Поддерживаются ли фреймворки Django, Flask, FastAPI на хостинге?
Проект на FastAPI запустить не получится, так как он требует протокола ASGI вместо используемого у нас WSGI для Apache. Для разворачивания
Как происходит деплой
Python-приложения на ваш хостинг?
Если хотите всё сделать сами — у нас есть понятная панель управления с файловым менеджером и поддержкой FTP для удобной загрузки файлов на сервер.
Если предпочитаете довериться специалистам — мы сделаем всё за вас. Разместим файлы, запустим проект, убедимся в его работоспособности. После вы сможете тщательно проверить весь функционал сайта и удостовериться, что всё работает, как нужно.
Есть ли доступ к консоли, SSH или виртуальному окружению (virtualenv)?
Настроить виртуальное окружение virtualenv вы можете по нашей инструкции.
Подходит ли ваш хостинг для запуска постоянных
Python-серверов (например, чат-ботов или API)?
Сколько стоит
Python-хостинг? Есть ли дешёвые тарифы или пробный период?
На любом из тарифов мы предоставим тестовый период 10 дней, чтобы вы могли протестировать работу нашего виртуального хостинга и оценить, подходит ли он вашему
Можно ли использовать базы данных (PostgreSQL, MySQL, SQLite) с
Python-проектами?
Если вашему проекту нужен другой тип баз данных (например, PostgreSQL или SQLite), вы можете развернуть базу данных отдельно, например, в облаке или на своем VDS/VPS, и подключить ее к проекту, прописав реквизиты в коде сайта.
Чем ваш
Python-хостинг лучше VPS или облачных решений для небольших проектов?
- Он не требует специальных технических навыков — всё управление файлами и настройками выполняется максимально легко в наглядном интерфейсе.
- Вам не нужно устанавливать
что-товручную, как на VDS, — провайдер уже настроил сервер необходимым образом.
- Когда проект будет расти, вы сможете легко масштабировать мощности, увеличивая тариф или его отдельные параметры.
Python-хостингочень доступен — его цена начинается всего от 164 рублей в месяц.