Полезные статьи - Страница 23
Как настроить Sublime Text 3
Sublime Text 3 – это текстовый редактор, разработанный для верстальщиков и программистов. Он позволяет работать с кодом разных языков программирования: от Erlang до C++. Свою популярность он получил благодаря кроссплатформенной поддержке и расширенным настройкам, которые позволяют пользователю легко «играть» с параметрами программы. Вариаций довольно много – можно изменить и внешний вид, и дополнить функционал с помощью различных плагинов. Что еще есть в Sublime Text 3 и как со всем этим работать – поговорим в сегодняшней статье.Читать полностью
Как настроить виртуальный хостинг
Главным инструментом в работе с настройками виртуального хостинга является файл .htaccess – в отличие от httpd.conf файл работает для каталога, в котором расположен, и подкаталогов, тогда как второй отвечает за настройки конфигурации в целом для всего массива сайтов под эгидой Apache, расположенных на виртуальном хостинге.Читать полностью
Как обновить Windows 10 до Windows 11 или произвести чистую установку новой ОС
В этой статье я собрал всю известную информацию о том, как выполнить переход с «десятки», установить Windows 11 с нуля и обойти ограничения инсталляции на несовместимые ПК. Делать последнее, кстати, не рекомендуется, если вы боитесь потерять все сохраненные данные и в будущем не хотите наблюдать ошибки в работе ОС.Читать полностью
Как обновить версию PHP до 7.0 на Ubuntu 14.04
3 декабря 2015 года состоялся релиз финальной PHP версии 7.0.0. Новая версия содержит в себе множество нововведений, к примеру, увеличена производительность, добавлены анонимные классы, строгая типизация, безопасный рандом и многое другое. В этой статье мы расскажем, как можно быстро обновить веб-сервер Apache или Nginx c любой версии PHP 5 до PHP 7.Читать полностью
Как оптимизировать CLS: измеряем и улучшаем этот показатель
Поговорим о том, что такое CLS, как этот параметр влияет на ваш сайт и как можно его оптимизировать, чтобы не терять позиции в поисковой выдаче Google.Читать полностью
Как оптимизировать использование CPU в WordPress
Медлительность сайта не нравится всем: владельцу, посетителям, поисковым роботам. Симптоматика обычно показывает долгий ответ сервера, нестабильность работы, чрезмерную и спонтанную нагрузку на CPU, но количество задействованных процессов остается на минимальном уровне. Понять причину такого явления сложно. Ясно одно: нужна оптимизация использования CPU в WordPress для восстановления производительности ресурса. Проводится она несколькими способами. Какой из них сработает в конкретном случае? Не разобраться без тестирования, поэтому рассмотрим все методики.Читать полностью
Как подключить домен к сайту
Ну вот, процесс создания сайта завершен, теперь дело остается за малым – привязке его к конкретному домену. Ведь в ином случае ваш ресурс не поднимется в запросах поисковиков, его название будет очень неудобно набирать. А так можно придумать короткое и запоминающееся название, привязать его к сайту и открыть ресурс интернету. Сегодня мы расскажем, как разными способами можно подключить домен к хостингу на примере панели управления Timeweb.Читать полностью
Как подключить домен к Tilda
Создание сайта даже на самом простом конструкторе не может обойтись без подключения уникального доменного имени. Оно идентифицирует веб-ресурс и позволяет ему отображаться в интернете. Как правило, имя приобретается у регистратора доменов. О том, где купить домен и как подключить его к Тильде, поговорим в сегодняшней статье.Читать полностью
Как подключить домен к VDS
Подключить домен к VDS можно тремя способами. Самый простой — использовать DNS-серверы регистратора и указать в настройках IP-адрес сервера. Еще один удобный способ — зарегистрировать домен у хостера, который предоставляет услуги VDS. Вариант для продвинутых пользователей — поднять собственные DNS-серверы и прикрепить к ним сколько угодно доменных имен.Читать полностью