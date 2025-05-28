Полезные статьи - Страница 23

Sublime Text 3 – это текстовый редактор, разработанный для верстальщиков и программистов. Он позволяет работать с кодом разных языков программирования: от Erlang до C++. Свою популярность он получил благодаря кроссплатформенной поддержке и расширенным настройкам, которые позволяют пользователю легко «играть» с параметрами программы. Вариаций довольно много – можно изменить и внешний вид, и дополнить функционал с помощью различных плагинов. Что еще есть в Sublime Text 3 и как со всем этим работать – поговорим в сегодняшней статье.