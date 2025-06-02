Полезные статьи - Страница 24
Как подключить сервер базы данных к Sourcemod [Source | MariaDB]
В этом материале разберемся, как подключить базу данных к серверу через Sourcemod. В качестве сервера возьмем MariaDB.Читать полностью
Как подключиться к FTP-серверу
FTP (File Transfer Protocol) представляет собой протокол удаленной передачи файлов. С его помощью можно загрузить на сервер и скачивать с него же данные любого типа и размера, создавать или удалять файлы и папки. В Windows, Linux и macOS подключиться к FTP-серверу можно с помощью встроенных средств и сторонних программ разного назначения. Полноценная работа со всеми средствами возможна только через специальные приложения, называемые FTP-клиентами. Теперь подробнее расскажем обо всех этих способах.Читать полностью
Как подключиться к контейнеру Docker
Основная идея Докера – упаковка приложения со всей его структурой, зависимостями и данными в специальное место под названием контейнер. Его можно разворачивать на своем сервере и переносить на любую Linux-систему или Windows.Читать полностью
Как подключиться к серверу по SSH с помощью пароля или ключа
SSH — зашифрованный протокол для удаленного управления серверами. Для подключения через него вы можете каждый раз вводить пароль или настроить авторизацию по ключу. Второй вариант безопаснее, но у него есть свои особенности. В этой статье мы рассмотрим оба метода подключения, а вы уже сами выберите, какой способ удобнее.Читать полностью
Как подключиться к серверу по VNC
Начинающие разработчики часто сталкиваются со сложностью в администрировании Unix-систем. Привычный способ подключения через SSH-туннель или веб-интерфейс для многих оказывается сложным на первых порах. Чтобы не потерять мотивацию в своих начинаниях, часто используются программы с графическим интерфейсом, позволяющие вести удаленную связь с сервером. В них пользователь может администрировать сервер точно так же, будто он работает за своим компьютером. За все это отвечает особая система VNC, о которой мы сегодня и поговорим.Читать полностью
Как подключиться к Ubuntu из Windows с помощью RDP, SSH и VNC
Безлимитные тарифы интернета с высокой скоростью соединения упростили администрирование компьютеров. Сегодня все чаще помощь пользователям оказывается удаленно. Это удобно, ведь не надо тратить время на поездки и возможность подключиться есть практически круглосуточно. Сегодня поговорим об удаленном подключении к Ubuntu из ОС Windows.Читать полностью
Как подключиться к VDS с macOS
В этой статье поговорим о том, как подключиться к виртуальному выделенному серверу с компьютеров Apple. Рассмотрим вариант настройки через командную строку и с помощью программного обеспечения для дистанционного управления компьютерами.Читать полностью
Как подключиться к виртуальному серверу VPS/VDS
VPS/VDS — это тот же удаленный компьютер, к которому можно без проблем подключиться с локальной машины. Для этого нужно знать IP-адрес сервера, имя пользователя и пароль. Все эти данные хостер отправляет на почту при создании сервера VPS/VDS. Подключаться к VDS можно через разные протоколы: SFTP, SSH, RDP.Читать полностью