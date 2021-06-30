Как подключить интернет-эквайринг, зачем он нужен и что учесть при выборе

В современном мире возможность оплатить товар прямо на сайте интернет-магазина — это не просто удобство, а обязательное условие выживания бизнеса

Статистика говорит сама за себя: более 80% покупателей отказываются от покупки, если не могут оплатить заказ привычным способом. Посетители интернет-магазина ожидают мгновенного, безопасного и удобного процесса оплаты — и его отсутствие может стоить вам не только текущей продажи, но и лояльности клиентов в будущем.

В этой статье мы подробно разберем, как работает система приема платежей в интернет-магазине, какие варианты подключения существуют и как выбрать оптимальное решение именно для вашего бизнеса.

Что такое интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг — это технология, которая позволяет бизнесу принимать безналичные платежи через интернет. В отличие от традиционного эквайринга с использованием терминалов, здесь все операции происходят онлайн: покупатель оплачивает заказ на сайте или в приложении, а деньги автоматически поступают на счет компании через банк и платежную систему.

Как это работает

Оплата через интернет-эквайринг происходит следующим образом:

Покупатель выбирает товар или услугу и переходит к оплате.

Вводит данные карты или электронного кошелька на защищенной странице.

Система проверяет платеж через банк-эмитент.

При успешной проверке деньги поступают на счет продавца.

Покупатель получает электронный чек, а продавец — уведомление о платеже.

Почему эквайринг необходим онлайн-магазину

Рост конверсии. Наличие различных способов оплаты увеличивает количество завершенных покупок на 30-40%.

Наличие различных способов оплаты увеличивает количество завершенных покупок на 30-40%. Расширение клиентской базы. Возможность принимать платежи онлайн привлекает покупателей со всей страны.

Возможность принимать платежи онлайн привлекает покупателей со всей страны. Конкурентное преимущество. Современный покупатель выбирает магазины с удобными способами оплаты.

Современный покупатель выбирает магазины с удобными способами оплаты. Автоматизация процессов. Все платежи обрабатываются автоматически, что упрощает учет и отчетность.

Риски при отказе от эквайринга

Потеря клиентов. Большинство покупателей отказываются от покупки при отсутствии возможности оплаты картой.

Большинство покупателей отказываются от покупки при отсутствии возможности оплаты картой. Снижение продаж. Ограничение способов оплаты напрямую влияет на объем выручки.

Ограничение способов оплаты напрямую влияет на объем выручки. Сложности с логистикой. Предоплата — стандартная практика в e-commerce, требующая

Предоплата — стандартная практика в e-commerce, требующая безналичных расчетов.

Отставание от конкурентов. Отсутствие современных способов оплаты делает магазин неконкурентоспособным.

Сейчас эквайринг — это уже не просто прием платежей, а целый комплекс решений:

Поддержка банковских карт всех основных платежных систем

Интеграция с системами быстрых платежей

Работа с электронными кошельками

Автоматическое формирование чеков

Подробная аналитика по транзакциям

Поэтому подключение интернет-эквайринга — это инвестиция в развитие бизнеса, которая быстро окупается за счет роста продаж и улучшения клиентского опыта. Как мы уже писали в начале, в условиях жесткой конкуренции на рынке e-commerce наличие современных способов оплаты становится не просто преимуществом, а необходимым условием выживания.

На что смотреть при выборе эквайринга

При выборе интернет-эквайринга важно учесть несколько ключевых аспектов, которые повлияют на работу вашего бизнеса.

Тарифы и стоимость

Стоимость услуг — один из главных факторов. Средняя комиссия составляет от 1,7% до 3% от суммы платежа. При этом стоит обратить внимание на зависимость тарифа от оборота, наличие платы за подключение и возможные скрытые платежи в договоре.

Техническая составляющая

Функциональность системы должна соответствовать потребностям бизнеса. Важно, чтобы сервис поддерживал основные платежные системы (МИР, СБП), обеспечивал быструю обработку платежей и легко интегрировался с вашим сайтом.

Безопасность и надежность

Защита данных — это очень важно, когда дело касается платежей. Надежный провайдер должен соответствовать стандартам PCI DSS, обеспечивать круглосуточную поддержку и гарантировать стабильную работу системы.

Удобство пользования

Пользоваться эквайрингом гораздо приятнее, когда есть понятный личный кабинет с детальной аналитикой, чеки формируются автоматически, а платить можно любым способом.

Процесс подключения

Подключение сервиса и его настройка должны быть максимально простым и быстрым. Наличие технической поддержки на этапе интеграции и обучающих материалов для персонала тоже поможет упростить процесс подключения эквайринга к магазину.

При выборе провайдера для интернет-эквайринга стоит смотреть на несколько вещей:

Репутацию компании и отзывы других клиентов.

Условия обслуживания и расторжения договора.

Гибкость тарифов под ваш бизнес.

Качество поддержки клиентов.

Помните, что выбор интернет-эквайринга — это долгосрочное решение для бизнеса. Не стоит ориентироваться только на минимальную комиссию: важно найти провайдера, который предложит оптимальное сочетание цены, качества обслуживания и надежности.

Как подключить эквайринг на сайт для интернет-магазина

Есть два основных варианта: банковский эквайринг (прямой договор с банком) и платежные агрегаторы (сервисы, объединяющие несколько способов оплаты).

Что лучше: банк или платежные агрегаторы?

Банковский эквайринг подходит для крупных проектов с стабильным оборотом. Его преимущества — часто более низкая комиссия при больших объемах, прямой контроль над платежами. А недостатки — сложная и долгая настройка, ограниченный набор способов оплаты.

Платежные агрегаторы оптимальны для стартапов и малого бизнеса. Преимущества: быстрое подключение, множество способов оплаты в одном решении, готовые модули для CMS. Но, к сожалению, возможна более высокая комиссия и зависимость от посредника.

Примеры российских агрегаторов:

Юкасса. Принимает платежи с банковских карт, через электронные кошельки (ЮMoney), системы быстрых платежей (СБП), SberPay, Mir Pay и другие способы. Комиссия зависит от способа оплаты и оборота: например, при оплате через СБП — от 0,4%, через карты — от 2,8%. Есть функции автоплатежей, рассрочки, выставления счетов.

Принимает платежи с банковских карт, через электронные кошельки (ЮMoney), системы быстрых платежей (СБП), SberPay, Mir Pay и другие способы. Комиссия зависит от способа оплаты и оборота: например, при оплате через СБП — от 0,4%, через карты — от 2,8%. Есть функции автоплатежей, рассрочки, выставления счетов. Robokassa. Поддерживает более 20 способов оплаты, включая карты, электронные кошельки, оплату через мобильные операторы, рассрочки и кредиты. Комиссия варьируется в зависимости от оборота и типа платежа. Есть готовые интеграции для более чем 130 CMS, API для самостоятельной настройки, боты для Telegram и VK.

Поддерживает более 20 способов оплаты, включая карты, электронные кошельки, оплату через мобильные операторы, рассрочки и кредиты. Комиссия варьируется в зависимости от оборота и типа платежа. Есть готовые интеграции для более чем 130 CMS, API для самостоятельной настройки, боты для Telegram и VK. PayAnyWay. Принимает платежи по картам, через СБП, электронные кошельки, терминалы. Есть функции холдирования средств, разделения платежей между несколькими получателями, массовых выплат. Комиссия за СБП — 0,7%, за карты — 2,7–3,4%.

Принимает платежи по картам, через СБП, электронные кошельки, терминалы. Есть функции холдирования средств, разделения платежей между несколькими получателями, массовых выплат. Комиссия за СБП — 0,7%, за карты — 2,7–3,4%. PayOnline. Поддерживает платежи в «один клик», рекуррентные платежи, прием иностранных карт. Есть модули для популярных CMS (Битрикс, WordPress, Drupal). Комиссия за СБП — от 0,3%.

Этапы подключения интернет-эквайринга

Оставить заявку. Выберите провайдера (банк или агрегатор) и подайте заявку через сайт, по телефону или в отделении. Понадобятся документы: устав организации или свидетельство ИП, паспорт руководителя, реквизиты компании, документы, подтверждающие вид деятельности. Провести интеграцию. Получите от провайдера API-ключи и параметры подключения. Внедрите платежный модуль на сайт, настройте формы оплаты. Убедитесь в корректности SSL-сертификата и соответствии требованиям PCI DSS. Протестировать оплату. Проверьте работоспособность всех способов оплаты, корректность отображения форм, передачу данных и скорость обработки платежей. Проведите тестовые транзакции. Зарегистрировать кассу в ФНС. Выберите онлайн-кассу, совместимую с эквайрингом, зарегистрируйте ее в налоговой службе, подключите к оператору фискальных данных (ОФД) и настройте интеграцию с сайтом. Настроить чеки. Настройте автоматическое формирование электронных чеков, их отправку клиентам и хранение копий в системе. Убедитесь, что чеки соответствуют требованиям законодательства. Приступить к работе. Активируйте платежную систему, проинформируйте клиентов о новых способах оплаты, отслеживайте первые транзакции и собирайте обратную связь.

Важные нюансы:

С 1 января 2026 года комиссия банков за прием платежей с помощью интернет-эквайринга облагается НДС 22%. Платежи через СБП НДС не облагаются.

Некоторые агрегаторы предлагают дополнительные услуги: рассрочку, кредит, BNPL-сервисы (оплата частями).

При работе с банками стоит учитывать, что тарифы могут варьироваться в зависимости от оборота и сферы деятельности.

Выбор способа подключения и конкретного сервиса зависит от масштаба бизнеса, требуемых функций и бюджета. Для стартапов и малого бизнеса часто удобнее использовать агрегаторы, а для крупных проектов — банковский эквайринг или их комбинацию.

Сколько может стоить интернет-эквайринг

Стоимость интернет-эквайринга варьируется в зависимости от множества факторов и может составлять от 0,4% до 10% и более от суммы транзакции. Итоговая цена складывается из комиссии за операции, возможных абонентских платежей, платы за подключение и дополнительных услуг.

Из чего складывается стоимость

1. Комиссия за транзакции — основной элемент стоимости. Обычно выражается в процентах от суммы платежа. Размер комиссии зависит от:

Сферы деятельности бизнеса. Для низкорисковых ниш (образование, ЖКХ, госуслуги) ставки ниже — 1,5–2,5%. Для высокорисковых (ставки, фарма, товары 18+) — выше — 5–10%.

Объема оборота. При небольших оборотах (до 3 млн рублей в месяц) комиссия может быть выше (2,5–3,5%), при увеличении оборота — снижаться (до 2–3%).

Для низкорисковых ниш (образование, ЖКХ, госуслуги) ставки ниже — 1,5–2,5%. Для высокорисковых (ставки, фарма, товары 18+) — выше — 5–10%. Объема оборота. При небольших оборотах (до 3 млн рублей в месяц) комиссия может быть выше (2,5–3,5%), при увеличении оборота — снижаться (до 2–3%). Способа оплаты. Оплата через СБП (Систему быстрых платежей) часто обходится дешевле, чем оплата картой. Например, комиссия за СБП может составлять 0,4–0,7%, а за карты — от 1,89% и выше.

Оплата через СБП (Систему быстрых платежей) часто обходится дешевле, чем оплата картой. Например, комиссия за СБП может составлять 0,4–0,7%, а за карты — от 1,89% и выше. Международных платежей. За обработку таких транзакций может взиматься дополнительная комиссия, а также учитываться конвертация валют (до 7%).

2. Абонентская плата. Некоторые провайдеры взимают фиксированную сумму ежемесячно или ежегодно за использование сервиса. Размер платы зависит от набора услуг (техническая поддержка, аналитика, интеграция с CRM и т. д.) и может составлять от 500 до 5000 рублей и более.

3. Плата за подключение. В некоторых случаях требуется единовременный платеж за доступ к системе и настройку. При больших оборотах или в рамках акций подключение может быть бесплатным.

4. Дополнительные сборы. Могут включать:

комиссию за возврат средств;

плату за ускоренный вывод денег;

оплату за разбор спорных операций (чарджбеков);

доступ к расширенной аналитике или другим дополнительным услугам.

Рекомендации

Сравнивайте предложения нескольких провайдеров. Разница в комиссиях может быть существенной.

Разница в комиссиях может быть существенной. Изучайте договор. Важно обращать внимание на скрытые платежи за вывод средств, возврат денег или другие операции.

Важно обращать внимание на скрытые платежи за вывод средств, возврат денег или другие операции. Учитывайте дополнительные услуги. Не платите за ненужные функции.

Не платите за ненужные функции. Рассчитывайте общую стоимость. Учитывайте не только комиссию с продаж, но и абонентскую плату, возможные доплаты за дополнительные услуги.

Учитывайте не только комиссию с продаж, но и абонентскую плату, возможные доплаты за дополнительные услуги. Обсуждайте индивидуальные условия. При стабильных высоких оборотах можно договориться о льготных тарифах.

Стоимость интернет-эквайринга индивидуальна для каждого бизнеса, поэтому перед подключением стоит провести детальный расчет с учетом специфики вашего проекта.

FAQ: ответы на популярные вопросы

Как работает облачная касса?

Облачная касса — это программный сервис, который заменяет традиционную кассу. Физическое оборудование находится в дата-центре провайдера, а предприниматель работает через веб-интерфейс или API. Когда клиент совершает оплату через сайт, приложение или терминал, данные поступают в облачную кассу. Система автоматически формирует фискальный чек, передаёт его оператору фискальных данных (ОФД), который отправляет документ в ФНС. Покупатель получает электронный чек на email или в sms, а все операции сохраняются в облачном фискальном накопителе.

Как сформировать чек при смешанной оплате?

При оплате картой и наличными одновременно нужно сначала принять наличные средства и указать их сумму в системе. Касса автоматически рассчитает оставшуюся сумму для безналичной оплаты. Затем следует выбрать способ оплаты «Банковская карта», провести платёж через терминал и завершить операцию. В итоговом чеке будут отражены обе суммы отдельно.

Для какого бизнеса подходит облачная касса?

Облачная касса идеально подходит для бизнеса, работающего дистанционно или доставляющего товар клиенту. Это интернет-магазины, службы доставки, таксопарки, вендинговый бизнес, компании, оказывающие выездные услуги (клининг, ремонт), организации ЖКХ при приеме платежей онлайн, а также пассажирские перевозки при продаже билетов. Важно помнить, что облачную кассу нельзя использовать в стационарных точках продаж и билетных кассах.

Можно ли использовать одну кассу для нескольких магазинов?

Да, но только при соблюдении условий. Все интернет-магазины должны быть зарегистрированы на одно юридическое лицо. При регистрации кассы необходимо указать все адреса сайтов, через которые принимаются платежи. Важно учитывать пропускную способность кассы — если совокупная нагрузка превысит 6000 чеков в день, потребуется дополнительная касса. Использование одной кассы для разных юридических лиц запрещено законом.

От чего зависит стоимость эквайринга?

Стоимость эквайринга формируется из нескольких факторов. Во-первых, это сфера деятельности бизнеса — для некоторых категорий действуют льготные ставки, для других комиссия выше. Во-вторых, объем оборота — крупные компании получают более выгодные условия. Способ оплаты влияет на комиссию: самая низкая ставка при оплате через СБП (от 0,4 до 0,7%), выше — при оплате картами. Также учитываются межбанковские переводы, абонентская плата и дополнительные услуги.

Какие способы оплаты подключить на сайт?

Для сайта рекомендуется подключать несколько способов оплаты. Основные варианты — это банковские карты, система быстрых платежей (СБП) с оплатой по QR-коду, электронные кошельки, банковские приложения (SberPay, T-Pay, Mir Pay) и сервисы оплаты частями. При выборе способов оплаты важно учитывать:

Тарифы и комиссии сервиса

Предпочтения целевой аудитории

Качество технической поддержки

Простоту интеграции с сайтом

Скорость поступления средств на счет

Можно работать напрямую с банком через интернет-эквайринг или использовать платёжных агрегаторов (ЮKassa, Robokassa, CloudPayments), которые предоставляют множество способов оплаты по единому договору.

Заключение

Интернет-эквайринг и облачные кассы уже давно стали неотъемлемой частью успешного онлайн-бизнеса. Правильно подобранный сервис и кассовое решение не только обеспечивают легальность расчетов, но и напрямую влияют на конверсию продаж и удовлетворенность клиентов.

При выборе платежных решений важно учитывать специфику вашего бизнеса, объем оборота и потребности целевой аудитории. Регулярный мониторинг рынка и своевременное обновление платежной инфраструктуры помогут оставаться конкурентоспособными и эффективно развивать онлайн-продажи.

Помните, что инвестиции в современные платежные технологии — это инвестиции в будущее вашего бизнеса, которые окупаются за счет роста продаж и улучшения клиентского опыта.