Единый налоговый платеж (ЕНП): что это, кому нужен и как им пользоваться

Основные тезисы статьи

ЕНП позволяет платить все основные налоги одной суммой, а ФНС сама распределяет деньги по обязательствам.

Единый налоговый счет (ЕНС) работает как «общий баланс»: важно держать на нем положительный остаток.

В ЕНП входят почти все регулярные налоги и взносы; часть платежей можно вносить отдельно, а некоторые — только отдельной платежкой.

Платежи списываются автоматически в даты уплаты: сначала долги, потом текущие налоги.

Переплату можно оставить как запас на будущие платежи или вернуть на расчетный счет.

Недостаток средств приводит к недоимке, пеням и при задержке — к штрафам.

Чтобы избежать проблем, достаточно регулярно проверять ЕНС и пополнять его заранее.

Что такое ЕНП и как он работает

Единый налоговый платеж (ЕНП) позволяет платить все налоги одной суммой. Вместо множества отдельных платежей вы просто перечисляете деньги на единый счет ФНС, а система сама распределяет их: сначала на долги, потом на текущие налоги.

Такой подход снижает риск ошибок и просрочек, потому что вам больше не нужно разбираться в реквизитах и помнить каждую дату — достаточно поддерживать положительный баланс на своем счете. С 2023 года так обязаны работать все ИП и компании. Самозанятые в эту систему не входят — они платят по-старому.

То есть фактически ЕНП устроен как общая «копилка». Вы переводите туда деньги, а налоговая сама распределяет их по нужным налогам: если есть долги — погасит их, если пришел срок очередного налога — спишет сумму автоматически.

Преимущества использования единого платежа

ЕНП делает уплату налогов намного удобнее. Вместо нескольких платежей вы делаете один — и экономите время. Ошибиться в реквизитах почти невозможно, а вся информация по налогам видна в одном месте.

Если на счете есть нужная сумма, налоги спишутся сами, без вашего участия. Это убирает лишние переживания и дает предсказуемость: бизнесу — в расчетах, ИП — в повседневной работе, без погружения в тонкости системы.

Какие налоги и платежи входят в ЕНП

В ЕНП входят почти все основные налоги и взносы, которые обычно платят ИП и компании. Например, единым платежом можно закрыть налог по УСН или ОСНО, НДФЛ за сотрудников, страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ, а также НДС, транспортный и земельный налоги. Все это можно перечислить одной общей суммой на единый счет.

Некоторые платежи можно заплатить как через ЕНП, так и отдельной платежкой — например, торговый сбор или налог на имущество.

Но есть платежи, которые в ЕНП не входят вообще. Их всегда нужно перечислять отдельно. Это госпошлины, таможенные платежи, штрафы ГИБДД, страховые взносы по договорам добровольного страхования, а также любые платежи, которые не относятся к налогам и сборам.

Если понимать, что проходит через ЕНП, а что нет, — пользоваться системой становится намного проще.

Платежи, которые вносятся только на ЕНС

Налоги по УСН, ОСНО и НПД (кроме самозанятых).

НДФЛ за сотрудников.

Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ.

НДС.

Транспортный, земельный и другие регулярные налоги.

Эти платежи всегда идут через ЕНП, отдельные платежки для них не предусмотрены.

Платежи, которые можно вносить и через ЕНП, и отдельно

Налог на имущество.

Торговый сбор.

Некоторые местные сборы.

Их можно отправить общей суммой на ЕНС или оформить отдельную платежку, если нужно закрыть конкретный платеж сразу.

Платежи, которые нужно перечислять только отдельно

Госпошлины.

Таможенные платежи.

Штрафы (ГИБДД, ФАС, суды и т. д.).

Добровольные страховые взносы.

Любые платежи, не относящиеся к налогам и взносам.

Эти суммы ЕНП не распределяет, поэтому их всегда отправляют отдельным переводом на свои реквизиты.

Как НДС оплачивается через ЕНП

С 2023 года НДС входит в перечень налогов, которые можно оплачивать через единый налоговый платеж. Это означает, что больше не нужно делать отдельную платежку именно на НДС — достаточно пополнить ЕНС одной суммой, а налоговая сама спишет нужную часть в нужную дату.

Как это выглядит на практике

Вы сдаете декларацию по НДС в обычном порядке (ЕНП не влияет на отчетность). ФНС видит сумму налога, которую нужно уплатить в соответствующий срок. В день уплаты налоговая проверяет ваш ЕНС. Если денег достаточно — нужная сумма автоматически списывается в счёт НДС. Если денег нет или не хватает — формируется недоимка и начинаются пени.

Важно: НДС всегда платится авансом на ЕНС

Вы не делаете отдельный перевод «на НДС».

Вы просто пополняете ЕНС (общий баланс), а налоговая сама забирает нужную сумму.

Пример

Компания на ОСНО по декларации должна уплатить НДС за квартал:

25 апреля

25 мая

25 июня

Вместо трех отдельных платежей компания может в любой день, например, 15 апреля перечислить общую сумму на ЕНС.

Дальше система сама:

25 апреля спишет треть суммы,

25 мая — вторую,

25 июня — оставшуюся часть.

Компания даже не делает три отдельных платежки — только одну на ЕНС.

Сроки уплаты единого налогового платежа

ЕНП можно отправлять заранее — в любой день. Деньги сразу попадают на ваш единый сальдовый счет и просто «лежат» там, пока не наступит срок уплаты конкретного налога.

Когда приходит нужная дата, ФНС автоматически списывает нужную сумму. Если денег хватает — налог считается уплаченным. Если нет — появляется недоимка.

Из-за такого принципа многие предприниматели переводят на ЕНС одну большую сумму раз в месяц или даже раз в квартал, а дальше просто следят, чтобы баланс оставался положительным.

Операции с единым налоговым счетом (ЕНС)

Работа с ЕНС — это по сути две вещи: налоговая сама списывает деньги в нужные даты, а вы в любой момент можете проверить, хватает ли средств на будущие платежи. Если понимать, как это устроено, можно легко избежать недоимок.

Как налоговая списывает деньги

Все перечисленные вами деньги попадают на ЕНС — это ваш общий налоговый баланс. Каждый день ФНС смотрит, какие налоги подошли по срокам, и списывает деньги автоматически: сначала закрывает долги, потом — текущие платежи.

Если денег хватает, обязательство закрывается. Если нет — появляется недоимка, и она будет погашена первой, когда вы пополните счет.

Как проверить остаток на ЕНС

Проверить баланс можно в личном кабинете ФНС или в бухгалтерской программе. Там видно, сколько денег на счете, какие налоги уже списаны и какие скоро будут.

Информация обновляется почти в реальном времени, поэтому легко понять, нужно ли пополнить счет заранее, особенно если впереди крупные платежи.

Переплата и ее обработка

Переплата по ЕНП — это ситуация, когда на вашем едином счете лежит денег больше, чем сейчас нужно для уплаты налогов и взносов.

Такое бывает часто, например:

вы перевели сумму «с запасом»,

неправильно прикинули, сколько будет налогов за период,

заранее пополнили ЕНС на квартал вперед, а начисления оказались меньше.

Важно, эти деньги никуда не пропадают. Переплата просто учитывается на вашем счете как плюс к балансу. Дальше ее можно:

либо спокойно оставить там,

либо использовать для будущих налогов,

либо вернуть себе на расчетный счет.

Как переплата зачтется в счет будущих платежей

Если на балансе ЕНС образовалась переплата, ничего отдельно оформлять не нужно. С точки зрения системы это просто «лишние» деньги на вашем балансе.

Как это работает:

Вы перечислили на ЕНС больше денег, чем нужно для текущих налогов. Часть суммы списалась в счет уже наступивших обязательств. Остаток висит на ЕНС как переплата — то есть это ваши деньги, которые система может использовать дальше. При наступлении следующего срока уплаты ФНС смотрит на баланс: если денег хватает, налог списывается из этой же переплаты; если нет, вам нужно доплатить.

По сути, переплата превращается в «подушку безопасности»:

если вы в какой-то месяц забудете вовремя пополнить ЕНС или перечислите чуть меньше, система сначала «доест» переплату, и недоимка может вообще не возникнуть.

Небольшой пример:

На ЕНС лежит 100 000 ₽.

Налог к уплате в этом месяце — 60 000 ₽.

ФНС списывает 60 000 ₽, налог закрыт.

На ЕНС остается 40 000 ₽ переплаты.

В следующем месяце налог снова 60 000 ₽, а вы по ошибке перевели только 10 000 ₽.

Баланс к дате уплаты: 40 000 ₽ (переплата) + 10 000 ₽ (новый платеж) = 50 000 ₽.

Система спишет 50 000 ₽, а недоимка составит всего 10 000 ₽, а не все 60 000 ₽.

Если бы переплаты не было, долг был бы гораздо больше.

Как вернуть переплату на банковский счет

Если вы видите, что переплата слишком большая и не планируете ее использовать (например, снизились обороты, сменился режим налогообложения или просто нужны деньги), ее можно вернуть на расчетный счет.

Общий порядок такой:

Вы заходите в личный кабинет ФНС (или идете в инспекцию) и подаете заявление на возврат переплаты. В заявлении указываете: какую сумму вернуть; на какой банковский счет перечислить деньги. ФНС проверяет: действительно ли есть переплата; не нужна ли эта сумма для ближайших обязательств. Если всёе в порядке, налоговая дает команду казначейству вернуть деньги на указанный счет.

Важные нюансы

Деньги возвращаются не быстро. Возврат занимает какое-то время: сначала пройдет проверка, и только потом деньги вернут

На время возврата эти деньги «не работают». Пока идет процесс, эта часть переплаты не будет участвовать в списании налогов. Если вы «снимете все подчистую» и не пополните ЕНС, к ближайшим датам может образоваться недоимка.

Поэтому перед тем как подавать заявление:

посмотрите в личном кабинете, какие налоги и в какие сроки предстоят;

оставьте на ЕНС достаточный запас, чтобы не уйти в минус.

Ответственность за нарушение сроков уплаты

ЕНП делает оплату налогов удобнее, но все равно не защищает от просрочек. Если к нужной дате на ЕНС нет полной суммы, возникает недоимка — то есть долг перед налоговой.

С этого момента начинают начисляться пени, а при длительной задержке ФНС может назначить штраф. Поэтому важно заранее следить, чтобы баланс был положительным.

Как начисляются пени

Пени появляются автоматически, уже на следующий день после срока уплаты налога. Они начисляются за каждый день просрочки, пока долг полностью не погашен. Размер пеней зависит от ключевой ставки ЦБ — фактически это процент за использование «чужих» денег.

Поскольку при ЕНП списание происходит автоматически, пени возникают только в одной ситуации: когда на ЕНС не хватило денег.



Как только вы пополняете ЕНС и денег становится достаточно, система в первую очередь закрывает долг, а вместе с ним прекращает начислять пени.

Простой пример:

налог должен быть уплачен 25 числа;

денег на ЕНС было меньше нужного;

26 числа начинает капать пеня;

вы пополнили счёт 28 числа — в этот день списывается недостающая сумма и начисление пеней останавливается.

Штрафы за просрочку

Штраф назначается не за «неуплату ЕНП», а за неуплату конкретного налога в срок. Это происходит, если недоимка сохраняется достаточно долго. Размер штрафа зависит от суммы налога и ситуации, но суть одна: налоговая считает, что обязательство было нарушено.

После вынесения штрафа налоговая записывает его в ваш ЕНС как отдельный долг. Дальше все работает так же, как и с обычными налогами, если на ЕНС есть деньги — штраф спишется автоматически, а если нет — штраф будет висеть до пополнения, и на него тоже могут начисляться пени.

Итоги и рекомендации

ЕНП делает оплату налогов проще: вместо нескольких платежей вы пополняете один счет, а налоговая сама распределяет деньги и списывает их в нужные даты. Это снижает риск ошибок и просрочек и позволяет всегда видеть свой баланс в одном месте.

Чтобы пользоваться системой без проблем, достаточно поддерживать положительный остаток на ЕНС, вовремя подавать уведомления и периодически проверять счет в личном кабинете. Если где-то допустили ошибку — ее легко исправить новым уведомлением. Переплату можно оставить как запас на будущие налоги или вернуть на расчетный счет.

Если на ЕНС не хватает денег, появляется недоимка, а вместе с ней — пени и, при длительной задержке, штраф. Поэтому лучше заранее оценивать, какие налоги предстоят, и держать небольшой запас на счёте.

Когда понимаешь, как устроены ЕНП и ЕНС, расчеты налогов становятся проще, спокойнее и гораздо более предсказуемыми.