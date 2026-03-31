Основные тезисы статьи

Благодаря поисковикам мы быстро находим информацию – достаточно ввести в поисковую строку нужную фразу, после система автоматически покажет подходящие страницы. Но как работает такой подбор, и почему система показывает ресурсы конкретных компаний или продуктов?

Главным образом SEO-текст помогает сайтам ранжироваться в поиске, в то же время остается полезным для читателя. Чтобы написать такую статью, важно учитывать интент запросов интернет-пользователей, структуру, наличие в нем релевантных ключевых слов, читаемость и оптимизацию без переспама.

В этом материале мы разберем, что собой представляет SEO-текст и чем он отличается от других видов текста.

Вступление

Для начала рассмотрим, что значит SEO-оптимизированный текст, и разберем, какие задачи он помогает решать бизнесу.

Чтобы вы смогли самостоятельно составить правильный SEO-текст, мы перечислим те самые требования, которые нужно выполнить для достижения определенного результата, затем представим подробную инструкцию по написанию такого контента.

В конце укажем способы проверки материала на соответствие вышеуказанных требований и разберем ошибки, которые часто допускают при написании, и к чему они приводят.

Что такое SEO-текст простыми словами

SEO-тексты – это часто статьи или описания определенного объема, которые помогают отображать сайт в поисковых системах (Яндекс или Google) по конкретным запросам. В материале ключевых слов может быть несколько, так как разные пользователи по-разному ищут информацию на выбранную тематику.

Помните, что SEO-оптимизированный текст – это не просто набор ключевых фраз. Так как алгоритмы поисковых систем меняются, они все чаще учитывают не просто наличие и частоту вхождения запросов, но и поведенческие факторы пользователей. Например, как долго они задерживаются на странице, доходят ли до ее конца, не возвращаются ли сразу после перехода.

В связи этим значимее становятся контекст и соответствие содержимого интенту – истинной цели пользователя, стоящей за ключевыми словами. При создании SEO-текста важно учитывать, что человек хочет найти, получить или сделать при вводе фразы в поиск, и дать ему искомый результат.

Например, исходя из поискового запроса «купить смартфон» можно понять, что человек хочет приобрести устройство, а уточнение «купить смартфон в интернете» демонстрирует, что он ищет подходящую для покупки интернет-площадку. Фраза «какой смартфон лучше» показывает, что ему нужно сравнить несколько вариантов и выбрать для себя лучший. Если же запрос о проблеме, такой как «смартфон не включается», значит пользователь ищет решение.

SEO-текст стоит воспринимать как долгосрочный актив, который будет привлекать трафик даже спустя длительное время.

Для чего нужен SEO-текст

Цель SEO-текста в первую очередь – повысить позиции сайта в поиске. Выполнение этой цели помогает достичь следующих результатов:

Выделить сайт в поисковой выдаче среди конкурентов; Привлечь органический трафик из поисковых систем; Удержать внимание посетителей за счет правильной и логично выстроенной структуры статьи, помогая им быстро получить ответ на вопрос.

Для бизнеса все это поможет сформировать доверие к бренду, увеличить число лидов и снизить стоимость привлечения клиента (CAC) по сравнению с платным трафиком.

Чем SEO-текст отличается от обычного

SEO-тексты от обычного контента выделяют его основные характеристики. Разница при этом заключается в следующих характеристиках:

Цель. Если обычная публикация преимущественно информирует читателя, SEO-текст привлекает органический трафик из поисковых систем, после конвертирует его в посетителей или же клиентов.

Наличие ключевых слов и фраз. В обычной статье они не учитываются. SEO-тексты оптимизируются под конкретные запросы, в зависимости от темы.

Структурированность. В обычном материале структура может быть произвольной, в то же время логически выверенной. В SEO-тексте предпочтительно использование заголовков, списков, маркеров, также выделения отрывков разными стилями. Так людям проще находить нужные разделы или отрывки информации.

Уникальность. Она показывает уровень оригинальности содержимого сайта, скопирован ли он с других сайтов. Считается, что страницы с плагиатом ранжируются хуже. Также, оригинальный контент указывается Яндексом как один из признаков качественного сайта. Именно поэтому есть требование, по которому уникальность должна быть не ниже 80%.

Также в SEO-тексте присутствует ранее упомянутый нами интент. Особенно пользу и привлекательность контента отмечает Google в рекомендациях.

По итогу, как обычный, так и SEO-текст приносят пользу бизнесу, но при этом выполняют разные задачи.

Как писать SEO-текст: пошаговая инструкция

В написании SEO-текстов присутствует подготовительный этап, состоящий из следующих шагов:

Поиск идей и тем

Чтобы понять, актуальна ли тема, можно просмотреть статистику по ней в Google Trends.

В сервисе Trends удобно не только анализировать динамику, но и искать похожие поисковые запросы

Аналогичный анализ по Яндексу можно провести в сервисе Вордстат, в разделе «Динамика».

В Вордстате можно просматривать динамику запросов по месяцам

Еще варианты – искать материалы по запросам в выдаче Google или Яндекс, по форумам или тематическим площадкам. Так можно найти трендовые темы и вопросы.

Изучение сайтов конкурентов

При анализе статей конкурентов следует изучить, насколько их содержание соответствуют интенту, актуальны ли публикуемые ими данные. Еще стоит обратить внимание на то, какие запросы используют конкуренты, их частотность, формат подачи информации, добавляют ли в материалы изображения, видео, таблицы и так далее. В последующем вам потребуется создать текст, который будет лучше конкурентов по большинству критериев.

Сбор семантического ядра

Перед написанием текста по выбранной теме составляется семантическое ядро – список фраз, которые пользователи вводят в Google или Яндекс для поиска ответа на вопрос. Искать такие фразы можно с помощью сервисов TopVisor, KeyCollector, Яндекс Вордстат и другие.

В Вордстате можно искать поисковые запросы как по выбранной теме, так и по смежной

Затем из семантического ядра выбираются подходящие, зачастую наиболее частотные слова, которые затем будут встроены в текст.

Далее начинается работа непосредственно над SEO-оптимизацией текста.

Выбор формата материала

Сегодня наблюдается использование SEO-текстов двух типов – это либо полноформатная статья, либо описание к товару, услуге или разделу на сайте. Отличаются они по задачам, которые решают, и направленности. К примеру, статьи имеют информационный характер, подробно раскрывают важные вопросы и актуальны для посетителей. Описания же имеют коммерческий характер – они не только привлекают трафик, но и продают товары или услуги за счет акцента на их преимуществах.

Выбор темы статьи, подбор ключевых фраз

Как и упоминалось ранее, выбирать стоит актуальные темы, интересующие пользователей.

На этом же этапе подбираются релевантные ключевые фразы под тематику. Можно отметить тип вхождения и частотность их использования. Желательно придерживаться средних показателей для исключения переспама – о нем мы поговорим позже.

Составление структуры и плана

На ее основании создается план статьи – он упростит работу копирайтера и поможет придерживаться разработанной структуры. При создании структуры особое внимание уделяется удобству восприятия и поиска информации. Подробнее о структуре рассказываем ниже.

Написание чернового варианта текста

Для создания качественного контента отдельное внимание уделяется возможности его доработки и дополнения. Именно поэтому первый вариант является черновым. Кроме того, изначально копирайтер или автор может написать материал в естественной форме, и лишь затем дополнить его ключевыми словами.

Оптимизация и доработка текста

Этот этап включает редактуру и добавление ключевых фраз в материал. Вхождение их может быть как прямым, без искажений, склонений или перемещения слов местами, так и естественными.

Проверка на уникальность и переспам

Ниже мы расскажем о сервисах, с помощью которых можно проверить текст на оригинальность и заспамленность по ключевым запросам. Пропускать этот этап нежелательно, так как несоответствие этим требованиям может минимизировать попадание сайта в поисковую выдачу, особенно в ТОП-10 позиций.

Выбор URL, микроразметка и перелинковка

Последний этап перед публикацией предполагает также оптимизацию URL для материала. Это необходимо для повышения его читабельности и добавления в него ключевых слов при необходимости. В дальнейшем такое решение влияет на индексацию, кликабельность ссылки в поиске и ранжирование страницы в поиске.

Микроразметка предполагает добавление в HTML-код небольшого элемента разметки, который помогает поисковикам точнее понимать содержимое сайта, а иногда способствует созданию расширенных сниппетов. По итогу, микроразметка тоже повышает кликабельность страницы в выдаче, улучшая позиции сайта в ТОПе. Подробнее о микроразметке писали в материале «Что такое микроразметка».

Более подробнее о перелинковке мы расскажем позже, однако прежде отметим, что она позволяет ускорять индексацию страниц, улучшать поведенческие характеристики и структуру.

Публикация текста

После выполнения вышеперечисленных пунктов идет публикация SEO-статьи. Среднее время начала ранжирования таких статей – от 1 до 3 недель, в ряде случаев приходится ждать до 2 месяцев. На скорость индексации влияют авторитетность сайта, возраст домена и частота публикации контента.

Структура SEO-текста

Стандартная структура может включать несколько заголовков различных уровней, маркированные или нумерованные списки, таблицы, перелинковку и другое. Далее подробнее расскажем о каждом из элементов.

Title и Description

Это HTML-тег, который задает заголовок для страницы. Он отображается в поиске как кликабельная ссылка, и именно его поисковики используют для определения тематики страницы. Оптимальная длина такого заголовка составляет 50-60 символов.

Чтобы повысить ранжирование и кликабельность SEO-статьи, важно правильно составить этот тег. В том числе, он должен быть читабельным, привлекательным для посетителя, содержать интент и главные фразы. Другой важный момент – этот заголовок должен отличаться от H1.

Description – еще один важный HTML-тег, содержащий краткое описание содержания страницы (до 160-200 знаков). Он тоже содержит ключевые фразы, отображается под заголовком в поисковой выдаче, при этом внутри страницы не виден. Такой тег может не влиять на ранжирование, но повышать кликабельность ссылки за счет содержания актуальной информации или выгоды.

H1

Это заголовок первого уровня на странице, критически важный для ранжирования и для юзабилити. Так как он один на всю страницу, в нем сообщается тематика SEO-статьи с указанием главного поискового запроса. Помимо уникальности, он должен быть лаконичным по длине (в среднем до 70 символов), отличаться от Title и ориентирован на юзабилити.

H2-H3

Это теги подзаголовков, помогающие структурировать контент: H2 выделяет в статьях основные разделы, а H3 – подразделы внутри них. В SEO они важны, так как помогают алгоритмам правильно понимать структуру текста. Пользователям такая разметка помогает легко и быстро ознакомиться с содержимым.

Для лучшего ранжирования рекомендуется при создании структуры заголовков придерживаться логической иерархии, применять релевантные запросы. При всем этом заголовки и подзаголовки должны быть уникальными и удобными для чтения.

Списки

В SEO списки помогают разбивать длинные тексты на смысловые блоки, тем самым улучшать его читабельность. В результате улучшаются поведенческие факторы страницы (проведенное время, отказы, кликабельность), что влияет на продвижение в поиске.

В статьях можно добавлять маркированные или нумерованные списки. Особенно рекомендуется добавлять их при составлении инструкций, либо при перечислении чего-либо, указании преимуществ или определенных характеристик.

Таблицы

В SEO таблицы тоже помогают структурировать информацию, улучшая пользовательский опыт. Это затем приводит к повышению видимости страницы в поиске. По смыслу таблица помогает доносить сложную информацию в читабельной и понятной форме. К тому же, логично выстроенная таблица тоже может попасть в расширенные сниппеты.

FAQ

Это уникальный вид микроразметки, отображаемый в виде раздела с часто задаваемыми вопросами. Он помогает дать ответы на вопросы, не рассмотренные в статье, охватывает более широкий перечень запросов и удерживает внимание посетителей на сайте.

При составлении блока с часто задаваемыми вопросами важно использовать реальные актуальные темы, предпочтительно из поддержки, формы поиска или специальных сервисов. Рекомендуется оформлять такой блок в лаконичной форме с точной подачей информации. К тому же, в блоке каждый вопрос размечается отдельно, повышая шанс попадания ответов в сниппеты.

Перелинковка

Это внутренняя структура, помогающая связывать несколько страниц одного сайта с помощью гиперссылок. Она используется для равномерного распределения веса (авторитетности) между страницами. Итогом применения перелинковки в SEO-тексте становится ускорение его индексации алгоритмом, улучшение пользовательского опыта и навигации, а также повышение релевантности страниц поисковым запросам.

Как использовать ключевые слова без переспама

Слишком частое употребление ключевых фраз воспринимается как «переоптимизация» или «переспам». Чтобы избежать такого эффекта в тексте под SEO, рекомендуется сохранять в нем определенную плотность ключевых запросов – от 1,5% до 2%, или 1 ключ на 500 знаков. Например, на 2-3 тысячи знаков может использоваться 3-6 ключевых запросов, на 5 тысяч знаков – от 6 до 10 фраз.

Если же у вас наблюдается переоптимизация, есть несколько способов ее снижения:

Разбавляйте ключевые слова. Для этого можно менять словоформы, разбавлять фразы или менять их порядок.

Используйте синонимы. Заменяя часть слов другими, близкими по значению, можно сохранить смысл и контекст, но улучшим показатели по «тошноте». Лично я рекомендую прибегнуть к помощи синонимайзеров – так вы быстрее подберете замену.

Равномерно распределяйте фразы по тексту. Не рекомендуется указывать ключевые фразы только в одном месте, оптимально будет распространить их по всему материалу.

Частые ошибки в SEO-текстах

Если SEO-текст не будет соответствовать требованиям, то он не повлияет на ранжирование сайта. Однако есть ряд ошибок, которые даже при выполнении всех требований могут негативно повлиять на результат. Среди самых распространенных ошибок отмечают:

Переспам, о котором мы упоминали выше. Игнорирование интента, что может привести к росту отказов и ухудшению поведенческих характеристик сайта. Отсутствие структуры, из-за чего текст неудобно читать. Посетителю неудобно читать такой контент, из-за чего он уйдет, и показатели сайта ухудшатся. Плагиат. Ранее мы отмечали негативный эффект копипаста. Напоминаем, что администрация поисковиков рекомендует публиковать уникальный контент. Пустые метатеги. Из-за этого поисковому роботу сложнее определить тематику сайта, что приведет к ухудшению его ранжирования. Обилие «воды», или материала, не относящегося к теме. Это снижает пользу для читателя, тем самым ведет к снижению его показателей. Орфографические и грамматические ошибки. Кроме того, что пользователи не будут читать такой текст, при неправильном построении фраз алгоритм может воспринять контент как низкокачественный. Чрезмерная стилизация, то есть жирного выделения, курсива и подчеркиваний. Особенно не рекомендуется подчеркивать таким способом все ключевые фразы.

Как проверить SEO-текст после написания

Проверять SEO-тексты после написания нужно на уникальность, переспам и воду. Все эти показатели можно проверить в сервисах Text.ru и Advego. В отдельных вкладках можно проанализировать совпадения с другими текстами или же итоги SEO-анализа.

В Text.ru проверка на уникальность частично бесплатная, а анализ на SEO – полностью бесплатен

В Advego можно бесплатно проверить текст на SEO и уникальность

Дополнительно для проверки уникальности можно отметить сервисы eTXT и Content Watch. Оба в бесплатной веб-версии имеют ограничения, в eTXT есть приложение для ПК без лимитов на проверку.

Вывод

Писать SEO-текст не сложно, особенно если соблюдать вышеперечисленные требования. Мы рекомендуем помнить, что индексация таких текстов может длиться до 2 месяцев, и они не сразу приносят видимые результаты.

В этом плане сложнее найти тему, которая заинтересует большое количество пользователей. Ведь в конечном счете именно для людей делается весь этот контент, а их интерес отражает, в правильном ли вы направлении двигаетесь.