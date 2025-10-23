Частые вопросы по работе с Timeweb.MAIL

В этом разделе собрали самые популярные вопросы пользователей по работе с интерфейсом Timeweb.MAIL.

Как настроить автоматическую пересылку писем в Telegram?

Необходимо привязать к ящику Telegram-аккаунт (раздел «Настройки» → «Безопасность») и настроить фильтр (раздел «Настройки» → «Фильтры» → «Создать фильтр»).

Подробная инструкция: Пересылка писем в Telegram.

Как настроить автоответчик на время отпуска?

Это можно сделать в разделе «Настройки» → «Автоответчик».

Подробная инструкция: Настройка автоответчика.

Как настроить двухфакторную аутентификацию?

Необходимо привязать к ящику телефон и/или Telegram-аккаунт. Это можно сделать в разделе «Настройки» → «Безопасность» → «Двухфакторная аутентификация».

Подробная инструкция: Настройка двухфакторной аутентификации.

Как объединить контакты в группу?

Это можно сделать с помощью меток.

Подробная инструкция: Группы (метки) контактов.

Как отправить письмо группе контактов?

При создании письма введите в поле «Кому» название метки — тогда письмо получат все контакты в этой группе. Либо перейдите в «Контакты» → «Все контакты», кликните на нужную метку и отметьте только нужных получателей.

Подробная инструкция: Отправка письма группе контактов.

Как добавить ящик в белый список?

Это можно сделать в разделе «Настройки» → «Белый список».

Подробная инструкция: Добавление в белый список.

Как добавить отправителя в черный список?

Это можно сделать:

Прямо из письма, кликнув «Заблокировать» в верхнем меню.

Через раздел «Настройки» → «Черный список».

Подробная инструкция: Добавление в черный список.

Почему в моем ящике отображаются другие емейлы?

Скорее всего, вы или администратор почты привязали к вашему ящику дополнительные ящики. Если необходимо, их можно отвязать.

Подробная инструкция: Привязка дополнительных ящиков.

Я использую сторонний почтовый клиент, а в Timeweb.MAIL письма пропали

Если в почтовом клиенте письма отображаются, а в Timeweb.MAIL их нет, вероятно, вы подключились к ящику по протоколу POP3. Если вы не уверены, что используется протокол POP3, можно проверить настройки ящика в почтовом клиенте или обратится в поддержку.

Если вы хотите, чтобы письма были доступны и в почтовом клиенте, и в Timeweb.MAIL, измените параметры сервера приема почты в почтовом клиенте с POP3 на IMAP:

Сервер для приема IMAP — imap.timeweb.ru.

Порт без шифрования, STARTTLS — 143

Порт SSL — 993

При использовании протокола IMAP письма с почтового сервера не удаляются, а синхронизируются.

Не настроена SPF-запись, как исправить?

Если SPF-запись не настроена, отправленные письма будут попадать в спам или не доходить до получателя.

Чтобы это исправить, необходимо добавить для домена следующую SPF-запись:

v=spf1 include:_spf.timeweb.ru ~all

Эту настройку необходимо выполнить на стороне держателя NS-серверов домена. Узнать NS-серверы можно через любой whois-сервис, например, на сайте Timeweb.

Если у домена указаны наши NS-серверы, настроить SPF необходимо в панели Timeweb по инструкции.

Если указаны иные NS-серверы, необходимо настроить SPF через панель соответствующего провайдера. При настройке укажите:

Тип: TXT

Хост: @

Значение: v=spf1 include:_spf.timeweb.ru ~all

После добавления и обновления записи уведомление «Не настроена SPF» пропадет в течение 12 часов.

Важно: не указывайте больше одной SPF-записи для домена, так как это может нарушить работу почту. Если SPF-запись уже существует, необходимо отредактировать ее вместо создания новой. Например, если создана запись:

v=spf1 include=_spf.mail.ru ~all

То для добавления SPF-записи Timeweb необходимо привести запись к виду:

v=spf1 include=_spf.mail.ru include:_spf.timeweb.ru ~all

Не настроена DKIM, как исправить?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) — это метод email-аутентификации, который дает возможность получателю проверить, было ли письмо отправлено с заявленного домена. Если DKIM не настроена, отправленные письма будут попадать в спам или отклонятся серверов получателя.

Настройка DKIM выполняется на стороне держателя NS-серверов домена. Узнать NS-серверы можно через любой whois-сервис, например, на сайте Timeweb.

В Timeweb DKIM-запись для домена создается автоматически после создания первого ящика на домене в разделе «Почта». Если домен делегирован к нам, можно просто убедиться в ее наличии. Если домен делегирован к другому провайдеру, потребуется создать аналогичную запись в панели провайдера.

Домен делегирован наши NS

Чтобы проверить наличие DKIM:

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены». Кликните строку с нужным доменом и перейдите на вкладку «Редактор DNS». В списке найдите запись типа TXT с текстом dkim._domainkey в поле «Хост».

Если запись добавлена, сообщение «Не настроена DKIM» пропадет в течение 12 часов.

Если запись отсутствует, напишите в поддержку.

Домен делегирован на сторонние NS

Если домен делегирован на иные NS-серверы, необходимо настроить DKIM через панель соответствующего провайдера.

Предварительно скопируйте значение DKIM из панели Timeweb Cloud:

Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены». Кликните строку с нужным доменом и перейдите на вкладку «Редактор DNS». Найдите запись типа TXT с текстом dkim._domainkey в поле «Хост». Кликните на нее, чтобы открыть форму редактирования. Скопируйте значение записи.

При настройке в панели держателя NS-серверов укажите:

Тип: TXT

Хост: dkim._domainkey

Значение: Скопированное значение DKIM

После добавления записи сообщение «Не настроена DKIM» пропадет в течение 12 часов.

Проверка корректности DKIM

Проверить корректность добавленной DKIM-записи можно через сервис mail-tester.com.

Перейдите на страницу сервиса. Скопируйте предложенный адрес и отправьте на него письмо с вашего ящика. Нажмите «Затем проверьте оценку».

Как только письмо поступит, сервис отобразит результат проверки.

Пример успешно пройденной проверки:

Пример непройденной проверки:

Если проверка не пройдена, напишите в поддержку. Мы поможем настроить запись корректно.

MX-записи не обнаружены, как исправить?

MX-записи отвечают за прием писем. Если MX-записи Timeweb не добавлены, то письма приходить не будут.

Прописать MX-серверы необходимо на стороне держателя NS-серверов домена. Узнать NS-серверы можно через любой whois-сервис, например, на сайте Timeweb.

Для корректной работы почты следует указывать MX-записи только одного сервиса. Если вы планируете пользоваться почтой Timeweb, иные MX-записи необходимо удалить.

Если домен делегирован на наши NS

Создайте две MX-записи Timeweb по этой инструкции.

Записи обновятся в течении 3-24 часов. Новые письма начнут поступать после обновления. Сообщение «MX-записи не обнаружены» в пропадет в течение 12 часов.

Если домен делегирован на сторонние NS

В панели держателя NS-серверов создайте следующие DNS-записи:

Запись 1:

Тип: MX

Хост: @

Значение: mx1.timeweb.ru

Приоритет: 10

Запись 2:

Тип: MX

Хост: @

Значение: mx2.timeweb.ru

Приоритет: 20

После создания и обновления записи письма начнут приходить в ваш ящик. Сообщение «MX-записи не обнаружены» в пропадет в течение 12 часов.