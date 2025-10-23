Частые вопросы по работе с Timeweb.MAIL
В этом разделе собрали самые популярные вопросы пользователей по работе с интерфейсом Timeweb.MAIL.
- Как настроить автоматическую пересылку писем в Telegram?
- Как настроить автоответчик на время отпуска?
- Как настроить двухфакторную аутентификацию?
- Как объединить контакты в группу?
- Как отправить письмо группе контактов?
- Как добавить ящик в белый список?
- Как добавить отправителя в черный список?
- Почему в моем ящике отображаются другие емейлы?
- Я использую сторонний почтовый клиент, а в Timeweb.MAIL письма пропали
- Не настроена SPF-запись, как исправить?
- Не настроена DKIM, как исправить?
- MX-записи не обнаружены, как исправить?
Как настроить автоматическую пересылку писем в Telegram?
Необходимо привязать к ящику Telegram-аккаунт (раздел «Настройки» → «Безопасность») и настроить фильтр (раздел «Настройки» → «Фильтры» → «Создать фильтр»).
Подробная инструкция: Пересылка писем в Telegram.
Как настроить автоответчик на время отпуска?
Это можно сделать в разделе «Настройки» → «Автоответчик».
Подробная инструкция: Настройка автоответчика.
Как настроить двухфакторную аутентификацию?
Необходимо привязать к ящику телефон и/или Telegram-аккаунт. Это можно сделать в разделе «Настройки» → «Безопасность» → «Двухфакторная аутентификация».
Подробная инструкция: Настройка двухфакторной аутентификации.
Как объединить контакты в группу?
Это можно сделать с помощью меток.
Подробная инструкция: Группы (метки) контактов.
Как отправить письмо группе контактов?
При создании письма введите в поле «Кому» название метки — тогда письмо получат все контакты в этой группе. Либо перейдите в «Контакты» → «Все контакты», кликните на нужную метку и отметьте только нужных получателей.
Подробная инструкция: Отправка письма группе контактов.
Как добавить ящик в белый список?
Это можно сделать в разделе «Настройки» → «Белый список».
Подробная инструкция: Добавление в белый список.
Как добавить отправителя в черный список?
Это можно сделать:
- Прямо из письма, кликнув «Заблокировать» в верхнем меню.
- Через раздел «Настройки» → «Черный список».
Подробная инструкция: Добавление в черный список.
Почему в моем ящике отображаются другие емейлы?
Скорее всего, вы или администратор почты привязали к вашему ящику дополнительные ящики. Если необходимо, их можно отвязать.
Подробная инструкция: Привязка дополнительных ящиков.
Я использую сторонний почтовый клиент, а в Timeweb.MAIL письма пропали
Если в почтовом клиенте письма отображаются, а в Timeweb.MAIL их нет, вероятно, вы подключились к ящику по протоколу POP3. Если вы не уверены, что используется протокол POP3, можно проверить настройки ящика в почтовом клиенте или обратится в поддержку.
Если вы хотите, чтобы письма были доступны и в почтовом клиенте, и в Timeweb.MAIL, измените параметры сервера приема почты в почтовом клиенте с POP3 на IMAP:
- Сервер для приема IMAP — imap.timeweb.ru.
- Порт без шифрования, STARTTLS — 143
- Порт SSL — 993
При использовании протокола IMAP письма с почтового сервера не удаляются, а синхронизируются.
Не настроена SPF-запись, как исправить?
Если SPF-запись не настроена, отправленные письма будут попадать в спам или не доходить до получателя.
Чтобы это исправить, необходимо добавить для домена следующую SPF-запись:
v=spf1 include:_spf.timeweb.ru ~all
Эту настройку необходимо выполнить на стороне держателя NS-серверов домена. Узнать NS-серверы можно через любой whois-сервис, например, на сайте Timeweb.
Если у домена указаны наши NS-серверы, настроить SPF необходимо в панели Timeweb по инструкции.
Если указаны иные NS-серверы, необходимо настроить SPF через панель соответствующего провайдера. При настройке укажите:
- Тип:
TXT
- Хост:
@
- Значение:
v=spf1 include:_spf.timeweb.ru ~all
После добавления и обновления записи уведомление «Не настроена SPF» пропадет в течение 12 часов.
Важно: не указывайте больше одной SPF-записи для домена, так как это может нарушить работу почту. Если SPF-запись уже существует, необходимо отредактировать ее вместо создания новой. Например, если создана запись:
v=spf1 include=_spf.mail.ru ~all
То для добавления SPF-записи Timeweb необходимо привести запись к виду:
v=spf1 include=_spf.mail.ru include:_spf.timeweb.ru ~all
Не настроена DKIM, как исправить?
DKIM (DomainKeys Identified Mail) — это метод email-аутентификации, который дает возможность получателю проверить, было ли письмо отправлено с заявленного домена. Если DKIM не настроена, отправленные письма будут попадать в спам или отклонятся серверов получателя.
Настройка DKIM выполняется на стороне держателя NS-серверов домена. Узнать NS-серверы можно через любой whois-сервис, например, на сайте Timeweb.
В Timeweb DKIM-запись для домена создается автоматически после создания первого ящика на домене в разделе «Почта». Если домен делегирован к нам, можно просто убедиться в ее наличии. Если домен делегирован к другому провайдеру, потребуется создать аналогичную запись в панели провайдера.
Домен делегирован наши NS
Чтобы проверить наличие DKIM:
- Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены».
- Кликните строку с нужным доменом и перейдите на вкладку «Редактор DNS».
- В списке найдите запись типа TXT с текстом
dkim._domainkeyв поле «Хост».
- Если запись добавлена, сообщение «Не настроена DKIM» пропадет в течение 12 часов.
- Если запись отсутствует, напишите в поддержку.
Домен делегирован на сторонние NS
Если домен делегирован на иные NS-серверы, необходимо настроить DKIM через панель соответствующего провайдера.
Предварительно скопируйте значение DKIM из панели Timeweb Cloud:
- Перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены».
- Кликните строку с нужным доменом и перейдите на вкладку «Редактор DNS».
- Найдите запись типа TXT с текстом
dkim._domainkeyв поле «Хост».
- Кликните на нее, чтобы открыть форму редактирования.
- Скопируйте значение записи.
При настройке в панели держателя NS-серверов укажите:
- Тип:
TXT
- Хост:
dkim._domainkey
- Значение:
Скопированное значение DKIM
После добавления записи сообщение «Не настроена DKIM» пропадет в течение 12 часов.
Проверка корректности DKIM
Проверить корректность добавленной DKIM-записи можно через сервис mail-tester.com.
- Перейдите на страницу сервиса.
- Скопируйте предложенный адрес и отправьте на него письмо с вашего ящика.
- Нажмите «Затем проверьте оценку».
Как только письмо поступит, сервис отобразит результат проверки.
Пример успешно пройденной проверки:
Пример непройденной проверки:
Если проверка не пройдена, напишите в поддержку. Мы поможем настроить запись корректно.
MX-записи не обнаружены, как исправить?
MX-записи отвечают за прием писем. Если MX-записи Timeweb не добавлены, то письма приходить не будут.
Прописать MX-серверы необходимо на стороне держателя NS-серверов домена. Узнать NS-серверы можно через любой whois-сервис, например, на сайте Timeweb.
Для корректной работы почты следует указывать MX-записи только одного сервиса. Если вы планируете пользоваться почтой Timeweb, иные MX-записи необходимо удалить.
Если домен делегирован на наши NS
Создайте две MX-записи Timeweb по этой инструкции.
Записи обновятся в течении 3-24 часов. Новые письма начнут поступать после обновления. Сообщение «MX-записи не обнаружены» в пропадет в течение 12 часов.
Если домен делегирован на сторонние NS
В панели держателя NS-серверов создайте следующие DNS-записи:
Запись 1:
- Тип:
MX
- Хост:
@
- Значение:
mx1.timeweb.ru
- Приоритет:
10
Запись 2:
- Тип:
MX
- Хост:
@
- Значение:
mx2.timeweb.ru
- Приоритет:
20
После создания и обновления записи письма начнут приходить в ваш ящик. Сообщение «MX-записи не обнаружены» в пропадет в течение 12 часов.