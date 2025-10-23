Привязка дополнительных ящиков

Привязка дополнительных ящиков

Вы можете привязать дополнительные ящики к своему основному ящику, чтобы легко переключаться между ними в одном веб-интерфейсе.

Без Названия (1)

Привязка никак не влияет на движение почты и не подключает никакие пересылки писем.

Привязка ящика

  1. Кликните на иконку профиля справа вверху и выберите «Добавить аккаунт».

146c736d Ce99 4467 A735 B84c7a51ae32

  1. Введите имя ящика и его пароль и нажмите «Добавить аккаунт».

Отвязка ящика

Чтобы отвязать ящик:

  1. Кликните на иконку профиля справа вверху и нажмите «Настроить».

4d5e93d6 B97c 4086 B9d3 672f524405d3

  1. Наведите курсор на ящик и нажмите «Отвязать».

6d81a577 76b8 4858 9c94 B2d770ec5aeb