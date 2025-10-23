Привязка дополнительных ящиков

Вы можете привязать дополнительные ящики к своему основному ящику, чтобы легко переключаться между ними в одном веб-интерфейсе.

Привязка никак не влияет на движение почты и не подключает никакие пересылки писем.

Привязка ящика

Кликните на иконку профиля справа вверху и выберите «Добавить аккаунт».

Введите имя ящика и его пароль и нажмите «Добавить аккаунт».

Отвязка ящика

Чтобы отвязать ящик:

Кликните на иконку профиля справа вверху и нажмите «Настроить».