На главную
Привязка дополнительных ящиков
Привязка дополнительных ящиков
Привязка дополнительных ящиков
Вы можете привязать дополнительные ящики к своему основному ящику, чтобы легко переключаться между ними в одном веб-интерфейсе.
Привязка никак не влияет на движение почты и не подключает никакие пересылки писем.
Привязка ящика
- Кликните на иконку профиля справа вверху и выберите «Добавить аккаунт».
- Введите имя ящика и его пароль и нажмите «Добавить аккаунт».
Отвязка ящика
Чтобы отвязать ящик:
- Кликните на иконку профиля справа вверху и нажмите «Настроить».
- Наведите курсор на ящик и нажмите «Отвязать».