Настройка двухфакторной аутентификации

Настройка двухфакторной аутентификации

При включении двухфакторной аутентификации (2FA) при каждом логине в почтовый ящик потребуется вводить проверочный код, который можно получать в Telegram или по смс. 

Получать смс с кодами можно только на российские номера. Если у вас номер другой страны, используйте 2FA через Telegram.

2FA через Telegram

Чтобы подключить 2FA:

  1. Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки».

4bcb86d1 E1fa 48ba 8b37 78993c59b566

  1. Перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Двухфакторная аутентификация».

17e7c95c E0ff 4f4f 9f0b 07c85436587e

  1. Выберите способ получения кода — через Telegram.

B303e7d3 538f 4f8a Bd5a 37cb83634470

  1. Выберите аккаунт:
    • Если нужный аккаунт уже привязан, наведите курсор на него и нажмите «Выбрать».

C016681a 451e 4bba B729 3611036d7152

    • Если аккаунт еще не привязан — нажмите «Подключить новый аккаунт» и отсканируйте QR-код либо перейдите по ссылке. Бот подтвердит, что аккаунт успешно привязан.
  1. В Telegram придет код подтверждения. Введите его в форму и нажмите «Подтвердить».

865a0c1e Ce05 4985 90e1 5d7062abe6a1

2FA через смс

Чтобы подключить 2FA:

  1. Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки».

4bcb86d1 E1fa 48ba 8b37 78993c59b566

  1. Перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Двухфакторная аутентификация».

17e7c95c E0ff 4f4f 9f0b 07c85436587e

  1. Выберите способ получения кода — по номеру телефона

B303e7d3 538f 4f8a Bd5a 37cb83634470

  1. Введите номер телефона и нажмите «Получить код подтверждения».

Cfb3726f 28b2 4bf6 A6f2 A153811bda2c

  1. Введите код из смс.

Несколько способов подтверждения

Вы можете настроить несколько способов получения кода (несколько номеров или ТГ-аккаунтов) и при входе выбирать нужный.

Для этого нажмите «Добавить еще», а затем выполните настройку по инструкциям выше.

41c74840 5e60 44cb 991d F9944b2b940b

Отключение 2FA

Вы можете:

  • Полностью отключить двухфакторную аутентификацию для ящика, переключив тумблер. В этом случае все настроенные способы получения кодов сохранятся, и при повторном включении 2FA продолжат работать.

Fa60371a 6e6f 4c54 B9ca Dddc00fa7a6d

  • Удалить тот или иной способ получения кодов, кликнув на значок удаления. Если он потребуется снова, его будет нужно настроить заново.

2e0f7987 6464 42db 9952 35c9dff2b6ee

В обоих случаях для подтверждения действия потребуется ввести пароль для почтового ящика.