На главную
Настройка двухфакторной аутентификации
Настройка двухфакторной аутентификации
Настройка двухфакторной аутентификации
При включении двухфакторной аутентификации (2FA) при каждом логине в почтовый ящик потребуется вводить проверочный код, который можно получать в Telegram или по смс.
Получать смс с кодами можно только на российские номера. Если у вас номер другой страны, используйте 2FA через Telegram.
2FA через Telegram
Чтобы подключить 2FA:
- Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки».
- Перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Двухфакторная аутентификация».
- Выберите способ получения кода — через Telegram.
- Выберите аккаунт:
- Если нужный аккаунт уже привязан, наведите курсор на него и нажмите «Выбрать».
-
- Если аккаунт еще не привязан — нажмите «Подключить новый аккаунт» и отсканируйте QR-код либо перейдите по ссылке. Бот подтвердит, что аккаунт успешно привязан.
- В Telegram придет код подтверждения. Введите его в форму и нажмите «Подтвердить».
2FA через смс
Чтобы подключить 2FA:
- Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки».
- Перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Двухфакторная аутентификация».
- Выберите способ получения кода — по номеру телефона
- Введите номер телефона и нажмите «Получить код подтверждения».
- Введите код из смс.
Несколько способов подтверждения
Вы можете настроить несколько способов получения кода (несколько номеров или ТГ-аккаунтов) и при входе выбирать нужный.
Для этого нажмите «Добавить еще», а затем выполните настройку по инструкциям выше.
Отключение 2FA
Вы можете:
- Полностью отключить двухфакторную аутентификацию для ящика, переключив тумблер. В этом случае все настроенные способы получения кодов сохранятся, и при повторном включении 2FA продолжат работать.
- Удалить тот или иной способ получения кодов, кликнув на значок удаления. Если он потребуется снова, его будет нужно настроить заново.
В обоих случаях для подтверждения действия потребуется ввести пароль для почтового ящика.