Настройка двухфакторной аутентификации

При включении двухфакторной аутентификации (2FA) при каждом логине в почтовый ящик потребуется вводить проверочный код, который можно получать в Telegram или по смс.

Получать смс с кодами можно только на российские номера. Если у вас номер другой страны, используйте 2FA через Telegram.

2FA через Telegram

Чтобы подключить 2FA:

Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки».

Перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Двухфакторная аутентификация».

Выберите способ получения кода — через Telegram.

Выберите аккаунт: Если нужный аккаунт уже привязан, наведите курсор на него и нажмите «Выбрать».

Если аккаунт еще не привязан — нажмите «Подключить новый аккаунт» и отсканируйте QR-код либо перейдите по ссылке. Бот подтвердит, что аккаунт успешно привязан.

В Telegram придет код подтверждения. Введите его в форму и нажмите «Подтвердить».

2FA через смс

Чтобы подключить 2FA:

Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Настройки».

Перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Двухфакторная аутентификация».

Выберите способ получения кода — по номеру телефона

Введите номер телефона и нажмите «Получить код подтверждения».

Введите код из смс.

Несколько способов подтверждения

Вы можете настроить несколько способов получения кода (несколько номеров или ТГ-аккаунтов) и при входе выбирать нужный.

Для этого нажмите «Добавить еще», а затем выполните настройку по инструкциям выше.

Отключение 2FA

Вы можете:

Полностью отключить двухфакторную аутентификацию для ящика, переключив тумблер. В этом случае все настроенные способы получения кодов сохранятся, и при повторном включении 2FA продолжат работать.

Удалить тот или иной способ получения кодов, кликнув на значок удаления. Если он потребуется снова, его будет нужно настроить заново.

В обоих случаях для подтверждения действия потребуется ввести пароль для почтового ящика.