Услуга «Скорая помощь»

Описание услуги

Для лечения сайта от заражения и предотвращения заражений в будущем, вы можете воспользоваться услугой «Скорая помощь».

Услуга доступна для виртуального хостинга и VDS.

Для VDS с ОС Windows возможность оказания услуги необходимо предварительно уточнить в службе поддержки. При наличии технической возможности мы предоставим услугу.

«Скорая помощь» включает в себя:

Сканирование, диагностику файлов и проверку баз данных. Лечение сайта/сайтов. Настройку защиты от взлома и повторного заражения.

Услуга не подразумевает настройку captcha, списков рассылки, администрирование сайта и другие действия, выходящие за рамки описанных выше работ.

Срок выполнения работ составляет от 2 до 6 дней с момента получения от вас необходимых доступов. Если потребуется больше времени, вы будете об этом проинформированы. Как правило, все работы выполняются в течение 2-3 дней.

Работы, а также консультирование по возникающим вопросам, производятся ежедневно с 10:00 до 22:00.

После лечения для вас будет сформирован подробный отчет, содержащий:

список вылеченных сайтов;

список изменений, внесенных в настройки сайта;

рекомендации по безопасной работе с сайтами в будущем;

информацию о том, как работать с защищенным сайтом в дальнейшем.

Также после лечения мы сделаем архив вылеченного сайта и базы данных и выложим его в корневую директорию аккаунта (необходимо, чтобы на аккаунте было достаточно свободного дискового пространства).

Услуга предоставляется с гарантией 6 месяцев. Если в течение этого периода произойдет повторный взлом или заражение, то, при условии соблюдения рекомендаций, диагностика и устранение проблемы будут произведены бесплатно, в рамках гарантийной поддержки. Обязательно ознакомьтесь с правилами предоставления гарантии.

Стоимость

Цены действительны с 10.04.2018. НДС включен во все указанные цены.

Стоимость услуги для одного сайта составляет 4500 руб. Лечение второго сайта на этом же аккаунте — бесплатно.

Стоимость услуги для третьего сайта и далее — 2000 руб. за сайт.

Если сайт реализован по принципу «мультисайта» (т.е. несколько доменов указывают на общий каталог с CMS и имеют общую БД, но у каждого домена свой шаблон), то стоимость услуги составит 4500 руб. плюс 2250 руб. за каждый дополнительный домен.

Подготовка сайта к лечению

Лечение необходимо выполнять для всех сайтов на аккаунте или сервере, иначе вылеченный сайт может быть заражен снова.

В случае с виртуальным хостингом , если вы не хотите лечить все размещенные сайты, на аккаунте нужно оставить только тот сайт или сайты, для которых требуется лечение, а остальные удалить или перенести на другой аккаунт. Обратите внимание, что перенести эти сайты обратно без включения их в защиту будет нельзя, так как в этом случае гарантия будет аннулирована.

В случае с VDS мы рекомендуем лечить все сайты на сервере и проверять VDS полностью. Это позволит вам максимально обезопасить свой VDS и защитить его от повторных проблем. Если по каким-то причинам этот вариант не подходит, зараженный сайт или сайты необходимо изолировать от остальных путем их переноса под отдельного пользователя на том же сервере или же на другой сервер или аккаунт. При этом мы в любом случае будем проводить проверку всего сервера целиком, и если диагностика покажет, что прочие сайты также подверглись заражению, лечение в любом случае потребуется и для них тоже (будет необходимо произвести доплату за соответствующее количество сайтов). Подготовить доступы:

• доступ по SSH (хост, логин, пароль); при заказе услуги для VDS — root-доступ к серверу;

• доступ в административную панель сайта (URL, логин, пароль). Подготовить список доменов (и поддоменов, при их наличии), для которых заказывается услуга. Подготовить описание проблем, наблюдающихся на сайте из-за заражения. Отключить все ограничения в разделе «Аккаунт» — «Настройки доступа» в панели управления (подтверждение входа через SMS, доступ только с указанных IP-адресов и стран), так как они увеличивают время решения задачи. В панели VDS ограничения отключаются в разделе «Безопасность».

Заказ услуги

Для заказа услуги «Скорая помощь» необходимо:

Внимательно ознакомиться с правилами оказания услуги и гарантийной поддержки . Отправить обращение в службу поддержки из вашей панели управления, сообщив о своем желании заказать услугу «Скорая помощь». Сообщить URL сайтов, для которых заказывается услуга, и полный список доменов и поддоменов. Подробно описать все проблемы, которые наблюдаются на сайте из-за заражения вредоносным кодом. Пополнить баланс на нужную сумму в разделе «Оплата», выбрав вариант «Произвольная сумма».

При заказе услуги обратите внимание на следующие моменты: