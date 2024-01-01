Для официальных запросов и претензий

Приложения к запросам и претензиям должны быть выполнены в той же форме, что и сам запрос / претензия

Если Вы прилагаете копии документов, то они должны быть заверены надлежащим образом. Рекомендуем при заверении копий документов ориентироваться на п. 5.26 ГОСТ Р 7.0.97-2016 или использовать нотариальное удостоверение копий документов.

Если Вы представляете интересы организации или физического лица, то Вам также необходимо приложить к запросу подтверждение полномочий от своего доверителя. Это должна быть доверенность, а для адвокатов также может быть адвокатский ордер.