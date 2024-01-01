Для официальных запросов и претензий

Для официальных запросов и претензий

Форма запроса и претензии

ООО «ТаймВэб» рассматривает запросы и претензии, которые поступили:

  • в оригинале на бумажном носителе по юридическому адресу ООО“ТаймВэб”: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А,
  • в электронном виде по адресу law@timeweb.ru и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (при этом к запросу или претензии должен быть приложен также файл формата .sig для проверки подписи).

Напоминаем, что скан-копии/фотографии подписанных запросов и претензий не имеют юридической силы если только иное не было согласовано с нашей компанией (например, в договоре или публичной оферте).

Приложения и подтверждение полномочий

Сроки рассмотрения

Запросы по администратору домена

ООО «ТаймВэб.Домены» аккредитовано Координационным центром .RU/.РФ как регистратор доменных имен. Поэтому просим Вас направлять запросы в ООО «ТаймВэб.Домены» (контакты компании здесь) если Вы одновременно:

  • получили информацию из открытых источников, что регистратором какого-либо доменного имени является «TIMEWEB-RU»,
  • желаете получить информацию об администраторе этого доменного имени,
  • в самом запросе добавили обязательство использовать полученную информацию исключительно для целей предъявления судебного иска,
  • если Вы представляете государственный орган или суд, то укажите в запросе цель получения данных.

Напоминаем, что скан-копии/фотографии подписанных запросов и претензий не имеют юридической силы.

Добровольный досудебный порядок