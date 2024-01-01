Для официальных запросов и претензий
Форма запроса и претензии
ООО «ТаймВэб» рассматривает запросы и претензии, которые поступили:
- в оригинале на бумажном носителе по юридическому адресу ООО“ТаймВэб”: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А,
- в электронном виде по адресу law@timeweb.ru и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (при этом к запросу или претензии должен быть приложен также файл формата .sig для проверки подписи).
Напоминаем, что скан-копии/фотографии подписанных запросов и претензий не имеют юридической силы если только иное не было согласовано с нашей компанией (например, в договоре или публичной оферте).
Приложения и подтверждение полномочий
Приложения к запросам и претензиям должны быть выполнены в той же форме, что и сам запрос / претензия
Если Вы прилагаете копии документов, то они должны быть заверены надлежащим образом. Рекомендуем при заверении копий документов ориентироваться на п. 5.26 ГОСТ Р 7.0.97-2016 или использовать нотариальное удостоверение копий документов.
Если Вы представляете интересы организации или физического лица, то Вам также необходимо приложить к запросу подтверждение полномочий от своего доверителя. Это должна быть доверенность, а для адвокатов также может быть адвокатский ордер.
Сроки рассмотрения
Мы рассматриваем запросы и претензии в течение 30 дней с даты их получения если более короткий срок не предусмотрен законом
Мы можем продлить срок рассмотрения запроса или претензии если такая возможность предусмотрена законом.
Запросы по администратору домена
ООО «ТаймВэб.Домены» аккредитовано Координационным центром .RU/.РФ как регистратор доменных имен. Поэтому просим Вас направлять запросы в ООО «ТаймВэб.Домены» (контакты компании здесь) если Вы одновременно:
- получили информацию из открытых источников, что регистратором какого-либо доменного имени является «TIMEWEB-RU»,
- желаете получить информацию об администраторе этого доменного имени,
- в самом запросе добавили обязательство использовать полученную информацию исключительно для целей предъявления судебного иска,
- если Вы представляете государственный орган или суд, то укажите в запросе цель получения данных.
Напоминаем, что скан-копии/фотографии подписанных запросов и претензий не имеют юридической силы.
Добровольный досудебный порядок
Мы понимаем, что по ряду требований обязательный досудебный порядок отсутствует.
В то же время мы всегда заинтересованы в мирном урегулировании споров до суда.
Поэтому мы готовы и будем рассматривать приоритетно Ваши требования если установим, что Вы направили эти требования в рамках добровольного досудебного порядка с соблюдением правил к форме и приложениям.