Программное обеспечение «ТАЙМВЭБ ПОЧТА» представляет из себя веб-интерфейс для работы с электронной почтой, с помощью которого пользователь может получать и отправлять электронные письма, управлять контактами, настраивать фильтры для своего почтового ящика и работать с другим функционалом для почты.

ПО «ТАЙМВЭБ ПОЧТА» предоставляется в виде веб-интерфейса, не требующего установки на устройство пользователя и дополнительной настройки перед началом работы. Пользователю достаточно ввести реквизиты от своего почтового ящика для авторизации, после чего он получает доступ к настроенному и готовому к работе сервису.

Для доступа к программному обеспечению «ТАЙМВЭБ ПОЧТА» пользователю необходим доступ в сеть Интернет и интернет-браузер, желательно последних версий. Пользователь работает с ПО «ТАЙМВЭБ ПОЧТА» через браузер.