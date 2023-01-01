Программное обеспечение «ТАЙМВЭБ ПОЧТА» представляет из себя веб-интерфейс для работы с электронной почтой, с помощью которого пользователь может получать и отправлять электронные письма, управлять контактами, настраивать фильтры для своего почтового ящика и работать с другим функционалом для почты.
ПО «ТАЙМВЭБ ПОЧТА» предоставляется в виде веб-интерфейса, не требующего установки на устройство пользователя и дополнительной настройки перед началом работы. Пользователю достаточно ввести реквизиты от своего почтового ящика для авторизации, после чего он получает доступ к настроенному и готовому к работе сервису.
Для доступа к программному обеспечению «ТАЙМВЭБ ПОЧТА» пользователю необходим доступ в сеть Интернет и интернет-браузер, желательно последних версий. Пользователь работает с ПО «ТАЙМВЭБ ПОЧТА» через браузер.
ПО «ТАЙМВЭБ ПОЧТА» предоставляет пользователю следующие основные возможности.
Управление письмами. Пользователь может получать, создавать, читать и удалять электронные письма, прикреплять вложения к письмам, выполнять поиск по письмам, фильтровать письма по отправителю, помечать письма как важные, перемещать письма в спам, пересылать письма другим получателям, пересылать письма в Telegram, скачивать письма на свое устройство, отправлять письма на печать, просматривать технические заголовки писем, создавать пользовательские папки, сортировать письма по папкам вручную или с помощью фильтров.
Управление контактами. Пользователь может добавлять и удалять контакты, редактировать контакты, создавать группы контактов, распределять контакты по группам.
Управление настройками ящика. Пользователь может оплачивать услугу, редактировать свои личные данные, менять пароль от почтового ящика, создавать и редактировать автоматическую подпись для писем, создавать фильтры для обработки входящих писем в соответствии с заданными параметрами.
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