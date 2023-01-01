Программное обеспечение «ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» предназначено для размещения пользовательских веб-проектов на серверах Timeweb и обеспечения их доступности в сети Интернет.

Пользователи могут управлять настройками своих проектов, а также использовать дополнительные сервисы и услуги, необходимые для их полноценного функционирования (домены, почта, SSL-сертификаты).

Программное обеспечение «ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» предоставляется в виде интернет-сервиса, не требующего установки на устройство пользователя и дополнительной настройки перед началом работы. Пользователь регистрируется на сайте timeweb.com/ru и получает доступ к настроенному и готовому к работе сервису.

Для доступа к программному обеспечению «ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» пользователю необходим доступ в сеть Интернет и интернет-браузер, желательно последних версий

Работа с сервисом ведется в панели управления по адресу hosting.timeweb.ru. Выполнять отдельные задачи также можно через командную строку — при удаленном подключении по SSH или через веб-консоль в панели управления.