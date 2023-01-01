Программное обеспечение «ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» предназначено для размещения пользовательских веб-проектов на серверах Timeweb и обеспечения их доступности в сети Интернет.
Пользователи могут управлять настройками своих проектов, а также использовать дополнительные сервисы и услуги, необходимые для их полноценного функционирования (домены, почта, SSL-сертификаты).
Программное обеспечение «ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» предоставляется в виде интернет-сервиса, не требующего установки на устройство пользователя и дополнительной настройки перед началом работы. Пользователь регистрируется на сайте timeweb.com/ru и получает доступ к настроенному и готовому к работе сервису.
Для доступа к программному обеспечению «ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» пользователю необходим доступ в сеть Интернет и интернет-браузер, желательно последних версий
Работа с сервисом ведется в панели управления по адресу hosting.timeweb.ru. Выполнять отдельные задачи также можно через командную строку — при удаленном подключении по SSH или через веб-консоль в панели управления.
ПО «ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами» предоставляет пользователю следующие основные возможности.
Размещение сайтов и управление ими. Пользователь может создавать директории сайтов в своей панели управления, выгружать файлы сайта на серверы Timeweb, менять настройки сайтов, создавать, изменять и удалять файлы сайта, запускать автоматическое выполнение скриптов с помощью планировщика Cron, получать логи доступа и ошибок, привязывать домены к сайтам.
Создание сайтов на базе CMS. Пользователь может установить предпочтительную CMS (систему управления контентом) из каталога в панели управления и развернуть собственный сайт на ее основе.
Создание и управление базами данных. Пользователь может создавать базы данных в панели управления, работать с ними через phpMyAdmin или при подключении по SSH, создавать дампы баз и восстанавливать базы из дампов.
Работа с почтой. Пользователь может работать с почтовым кластером Timeweb: создавать неограниченное количество почтовых ящиков на своих доменах и управлять ими: менять пароль, настраивать автоответчик, управлять настройками спам-фильтра, создавать списки рассылоки др.
Регистрация и продление доменов. Пользователь может регистрировать и продлевать домены в более чем 350 зонах.
Управление DNS. Пользователь может работать с бесплатным редактором DNS в панели управления, создавать, изменять и удалять DNS-записи зарегистрированных доменов.
Приобретение и выпуск SSL-сертификатов. Пользователь может приобретать платные SSL-сертификаты и выпускать бесплатные сертификаты Let’s Encrypt.
Управление доступом к панели управления. Пользователь может гибко настраивать доступ к ПО, создавая дополнительных пользователей и выдавая им права только к конкретным разделам панели и ограничивая возможность выполнения тех или иных действий.
Оплата и получение документов. Пользователь может оплачивать доступ в ПО любым из доступных способов оплаты, а также скачивать копии закрывающих бухгалтерских документов (для плательщиков-юрлиц).
Запросы в техническую поддержку необходимо отправлять по каналам:E-mail: info@timeweb.ru