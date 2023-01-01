3. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1 Принципы обработки персональных данных.

3.1.1 . Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основании следующих принципов: законности и справедливой основы;

ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;

недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;

соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;

недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их обработки;

обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям обработки персональных данных;

уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. . Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основании следующих принципов:

3.2 Порядок обработки персональных данных.

Порядок обработки персональных данных применяется для целей, указанных в пункте 2.1.1. настоящей политики.

3.2.1 Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает Оператору согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

3.2.2 Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

3.2.3 Персональные данные субъекта персональных данных никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных дано согласие Оператору на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по гражданско-правовому договору.

3.2.4 Обработка персональных данных Оператором осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

3.2.5 Работники Оператора, получившие доступ к персональным данным субъекта персональных данных, имеют обязательства не раскрывать их третьим лицам и не распространять иным образом без получения на то согласия соответствующих субъектов персональных данных, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.6 Оператор вправе поручить обработку персональных данных субъекта персональных данных другому лицу с их согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.7 Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется Оператором в течение всего срока без ограничений с момента предоставления субъектом персональных данных соответствующего согласия на их обработку и до момента отзыва такого согласия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также достижением целей, для которых были собраны персональные данные.

3.2.8 Оператор не проверяет достоверность персональных данных (и документов их содержащих), предоставленных субъектом персональных данных или его законным представителем, а также персональных данных полученных от третьих лиц (иных источников персональных данных).

3.2.9 В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена.

3.3 Конфиденциальность персональных данных.

3.3.1 Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.3.2 Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3.4 Специальные категории персональных данных, а также, биометрические персональные данные Оператором не обрабатываются.

3.5 Поручение обработки персональных данных третьему (другому) лицу

3.5.1 Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом. В поручении Оператора определяется перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, устанавливается обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указываются требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона.

3.5.2 Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

3.5.3 В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, несет ответственность перед Оператором.

3.6 Хранение и уничтожение персональных данных.

3.6.1 Оператор обеспечивает безопасное хранение персональных данных, в том числе: хранение, комплектование, учет и использование содержащих персональные данные документов организуется в форме обособленного архива Оператора.

хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Оператор обеспечивает безопасное хранение персональных данных, в том числе:

3.6.2 Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.6.3 Уничтожение персональных данных субъекта персональных данных осуществляется комиссией либо иным должностным лицом, созданной (уполномоченным) на основании приказа Оператора.