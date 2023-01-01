ПОЛИТИКА ООО «ТАЙМВЭБ» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Санкт-Петербург
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных ETS №108 от 28.01.1981 г., Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Настоящая Политика определяет порядок обработки и гарантии обеспечения защиты персональных данных в ООО «ТаймВэб» (далее – Оператор).
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных ETS №108 от 28.01.1981 г., Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Настоящая Политика определяет порядок обработки и гарантии обеспечения защиты персональных данных в ООО «ТаймВэб» (далее – Оператор).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1Основные понятия, используемые в настоящей Политике:
1.1.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
1.1.2. оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
1.1.3обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
1.1.4автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
1.1.5.распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
1.1.6.предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.1.7.блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
1.1.8уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
1.1.9обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
1.1.10 информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств
2. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Цель обработки персональных данных.
2.1.1Обработка персональных данных может осуществляться Оператором исключительно в целях исполнения прав и обязанностей по договорам, заключаемым с субъектами персональных данных, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно правовых актов, а также с целью соблюдения других законных интересов Оператора или субъектов персональных данных. Персональные данные собираются и используются в той мере, в которой это оправдано целью обработки таких персональных данных. Оператор изыскивает способы и методы для использования исключительно обезличенных персональных данных в той мере и в той степени, насколько это оправдано целями обработки персональных данных. Достижение целей обработки персональных данных может являться условием прекращения обработки персональных данных.
2.1.2Оператор относит к персональным данным, в том числе, следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес регистрации;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- cookie-файлы, web-маячки, пиксельные метки, IP-адреса, информация о браузере или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы.
3. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1Принципы обработки персональных данных.
3.1.1. Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основании следующих принципов:
- законности и справедливой основы;
- ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
- недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;
- недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их обработки;
- обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям обработки персональных данных;
- уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.2Порядок обработки персональных данных.
Порядок обработки персональных данных применяется для целей, указанных в пункте 2.1.1. настоящей политики.
Порядок обработки персональных данных применяется для целей, указанных в пункте 2.1.1. настоящей политики.
3.2.1Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает Оператору согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
3.2.2Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
3.2.3Персональные данные субъекта персональных данных никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных дано согласие Оператору на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по гражданско-правовому договору.
3.2.4Обработка персональных данных Оператором осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.
3.2.5Работники Оператора, получившие доступ к персональным данным субъекта персональных данных, имеют обязательства не раскрывать их третьим лицам и не распространять иным образом без получения на то согласия соответствующих субъектов персональных данных, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.6 Оператор вправе поручить обработку персональных данных субъекта персональных данных другому лицу с их согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.7Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется Оператором в течение всего срока без ограничений с момента предоставления субъектом персональных данных соответствующего согласия на их обработку и до момента отзыва такого согласия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также достижением целей, для которых были собраны персональные данные.
3.2.8 Оператор не проверяет достоверность персональных данных (и документов их содержащих), предоставленных субъектом персональных данных или его законным представителем, а также персональных данных полученных от третьих лиц (иных источников персональных данных).
3.2.9В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена.
3.3Конфиденциальность персональных данных.
3.3.1Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.3.2Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.4Специальные категории персональных данных, а также, биометрические персональные данные Оператором не обрабатываются.
3.5Поручение обработки персональных данных третьему (другому) лицу
3.5.1 Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом. В поручении Оператора определяется перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, устанавливается обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указываются требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона.
3.5.2Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
3.5.3В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, несет ответственность перед Оператором.
3.6Хранение и уничтожение персональных данных.
3.6.1Оператор обеспечивает безопасное хранение персональных данных, в том числе:
- хранение, комплектование, учет и использование содержащих персональные данные документов организуется в форме обособленного архива Оператора.
- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
3.6.2Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.6.3 Уничтожение персональных данных субъекта персональных данных осуществляется комиссией либо иным должностным лицом, созданной (уполномоченным) на основании приказа Оператора.
3.6.4Фактом фиксации уничтожения персональных данных субъекта персональных данных является оформление соответствующего акта о прекращении обработки персональных данных.
4. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
4.1.1Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются Оператором.
4.1.2Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Закона
4.1.3Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Закона возлагается на Оператора.
4.2Права субъекта персональных данных.
4.2.1Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами.
4.2.2Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
4.2.3Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если Оператор не докажет, что такое согласие было получено.
4.2.4Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его персональных данных в вышеуказанных целях.
4.2.5Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами или при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
4.3Срок ответа оператора на запросы субъектов персональных данных - 10 (десять) рабочих дней с момента получения оператором запроса
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1Безопасность персональных данных, обрабатываемых оператором, обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных данных.
5.2 Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным, Оператором применяются следующие организационно- технические и правовые меры:
- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных;
- ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным;
- ознакомление субъектов персональных данных с требованиями федерального законодательства и с настоящей Политикой Оператора по обработке и защите персональных данных;
- организация учета, хранения и обращения носителей информации;
- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе моделей угроз;
- разработка на основе моделей угроз системы защиты персональных данных;
- проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;
- разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным средствам обработки информации;
- регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных;
- использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных данных;
- применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации.
6. ОБРАБОТКА ФАЙЛОВ COOKIE
6.1 Посещая сайт ООО “ТаймВэб” (timeweb.ru) в сети «Интернет», субъект персональных данных соглашается с тем, что ООО “ТаймВэб” может использовать файлы cookie и иные данные для их последующей обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и др., а также может передавать их третьим лицам для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг.
6.2Файлы cookie – текстовые файлы небольшого размера, которые сохраняются на устройстве пользователя (персональном компьютере, ноутбуке, планшете, мобильном телефоне и т.п.), когда он посещает сайты в сети «Интернет».
6.3В зависимости от используемых браузера и устройства используются разные наборы файлов cookie, включающие в себя строго необходимые, эксплуатационные, функциональные и аналитические файлы cookie.
6.4При посещении сайта ООО “ТаймВэб” в сети «Интернет» файлы cookie могут использоваться для:
- обеспечения функционирования и безопасности сайта;
- улучшения качества сайта;
- предоставлении пользователям информации о ООО “ТаймВэб”, его продуктах и услугах;
- совершенствования продуктов и (или) услуг и для разработки новых продуктов и (или) услуг.
6.5 Используемые субъектом персональных данных браузер и (или) устройство могут позволять блокировать, удалять или иным образом ограничивать использование файлов cookie.
Для управления файлами cookie с помощью используемых браузера или устройства, необходимо воспользоваться инструкцией, предоставляемой разработчиком браузера или производителем устройства.
Для управления файлами cookie с помощью используемых браузера или устройства, необходимо воспользоваться инструкцией, предоставляемой разработчиком браузера или производителем устройства.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных данных определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
7.2Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
7.3Настоящая Политика может изменяться Оператором с учетом изменяющихся требований законодательства, а также развития организационно-технических мер защиты персональных данных. Изменение текста настоящей Политики осуществляется путем замены действующей редакции, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, новой редакцией или публикацией изменений к такой Политике.
7.4Субъект персональных данных вправе обратиться к оператору с вопросами об обработке его персональных данных по адресу электронной почты: law@timeweb.ru и по телефону 8 (800) 700-10-81. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть направлен субъектом в виде письменного заявления по адресу: 196006, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22 корп.2, лит. А, либо субъект вправе обратиться