Грант на облако
для бизнеса

Получите до 500 000 ₽ и протестируйте наше облако —
а решение примите после.
Условия акции

Большому бизнесу и стартапам

Есть решения для проектов любого масштаба и отрасли — и для вашего тоже.
5 000 — 10 000 ₽
Небольшим командам для тестового запуска MVP. Старт проекта без капитальных вложений.
10 000 — 50 000 ₽
Небольшим компаниям для масштабирования приложений, онлайн-магазинов и веб-сервисов.
50 000 — 500 000 ₽
Бизнесу с опытом и развитой инфраструктурой — для дублирования или полной миграции.
Не путаем,
не ограничиваем
Нет условий под звездочкой. Определяем сумму гранта — и она вся ваша. Вы сами решаете, на какие именно услуги ее потратить.
Даем гранты, даже если вы только запускаете свой продукт на рынок, кроме проектов, связанных с игровыми хостингами.
Выделяем персонального менеджера: он поможет получить грант и ответит на вопросы по запуску облака.
Не мучаем долгим
оформлением
Вы делаете заявку
Мы сами уточним все детали вашего проекта.
Мы одобряем сумму
Принимаем решение в тот же день.
Вы получаете грант
Сумма гранта будет на балансе аккаунта. Можно запускать проект.
Заявка на получение гранта
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Если вы сомневаетесь, или вас что-то смутило —
напишите нам в Телеграм. Поможем разобраться.

Условия акции

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