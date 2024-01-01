1. Общие положения стимулирующей маркетинговой акции «Грант».

2. Правила участия в Акции.

1.1. Стимулирующая маркетинговая акция «Грант» (далее по тексту настоящих Правил – Акция), проводится на сайтах timeweb.cloud, timeweb.com (далее – «Сайт»), с «01» сентября 2023 года по «31» декабря 2024 года включительно. Срок Акции может быть продлен или прекращен досрочно по решению ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД». Не имеют права участвовать в Акции сотрудники ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» и (или) члены их семей.1.2. В Акции могут принимать участие только индивидуальные предприниматели (граждане Российской Федерации старше 18 (восемнадцати) лет) и юридические лица, не являющиеся ранее (до участия в настоящей Акции) клиентами ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» и ООО «ТаймВэб» (далее - Участники).1.2.1 В качестве удостоверяющих документов ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» у Участников могут быть запрошены копии следующих документов:а) для юридических лиц:• свидетельство о регистрации юридического лица/лист записи;• свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе;• учредительный документ (устав);• доверенность на представление интересов юридического лица.б) для индивидуальных предпринимателей:• паспорт с фотографией и сведениями об органе, выдавшем паспорт, о дате и месте рождения, о регистрации по месту жительства;• свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя/лист записи;• свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе.1.3. Ознакомиться с условиями Акции и получать информацию об изменениях в Правилах Акции участник может на Сайте. ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с публикацией таких изменений на Сайте.1.4. В рамках Акции при осуществлении участниками условий, изложенных в настоящих Правилах, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» предоставляет возможность выиграть грант на сумму от 5 000 до 500 000 бонусов, которые начисляются в личном кабинете клиента ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» (далее – «Грант»). Срок использования Гранта определяется в индивидуальном порядке ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД».1.5 Организатором Акции является:Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.КЛАУД»196006, г. Санкт-Петербург,муниципальный округ Московская Застава, ул. Заставская, д. 22, к.2, литера А,помещ. 303ОГРН 1227800052215ИНН/КПП 7810945525 / 781001001(далее – Организатор).2.1. Для участия в Акции и получения Гранта, участникам необходимо:2.1.1. Оставить заявку на участие в Акции на сайте timeweb.cloud или timeweb.com. Срок направления заявки не позднее 31 декабря 2024 года.2.1.2. Получить подтверждение от менеджера ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» о возможности получения Гранта, его размере в течение 1-2 рабочих дней с момента оставления заявки.2.1.3. Новые клиенты должны сделать заказ на сервисы ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» на сумму не менее 5 000 (пяти тысяч) бонусов.Размер Гранта определяется индивидуально для каждого участника по следующей формуле: Ах1 = В, где: A = стоимость сервисов в месяц, В = Размер Гранта участника.Минимальный размер Гранта – 5 000 бонусов.Максимальный размер Гранта – 500 000 бонусов.С целью заказа сервисов и облачных вычислений 1 бонус равен 1 российскому рублю.3. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с настоящими Правилами Акции. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.5. Организатор Акции не несет ответственности за досрочное окончание процесса сеанса Акции, вызванное действиями Участника, третьих лиц, а также иными обстоятельствами, лежащими вне контроля Организатора.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участник Акции руководствуются действующим законодательством РФ.8. Участники, получившие грант, несут обязанность по выплате налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством РФ в связи с получением дохода в виде приза за участие в Акции, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.9. Ресурсы в рамках Акции ограничены. В случае, если ресурсы в рамках Акции будут исчерпаны, Участник не сможет принять участие в Акции ввиду отсутствия технической возможности и может получить отказ в предоставлении гранта.10. Если в течение срока действия гранта Участник не применил полную стоимость гранта на использование сервисов ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» (не полностью израсходовал сумму) либо не применил грант, то оставшаяся сумма гранта после истечения срока действия гранта не подлежит дальнейшему использованию и применению («сгорает»).11. В рамках акции тестовый период (тестирование облачных сервисов без взимания платы) не предоставляется.