Регистрация доменов ORG

Разбираемся, для каких целей стоит купить домен ORG и что потребуется для его регистрации.Домен ORG — один из первых доменов верхнего уровня, который существует с 1 января 1985 года. Он был создан одновременно с зонами .com, .net, .gov, .edu, .mil и .us и предназначался для некоммерческих организаций, которым не подходила по смыслу ни одна из других шести зон. Эта направленность сохраняется до сих пор: в основном ORG принято регистрировать для компаний и сообществ, не связанных с коммерческой деятельностью.Домен управляется американской компанией Public Interest Registry, а техническую сторону поддерживает Identity Digital (бывший Afilias).Заметим, что с 2014 года существует кириллический аналог домена — .орг, однако он используется очень редко. Если в зоне ORG зарегистрировано 17 миллионов имен, то в .орг — меньше тысячи. Несмотря на кириллическое написание, это тоже международный домен, который регулируется Public Interest Registry и следует правилам ICANN.Домен регистрируется на срок от 1 года до 10 лет. На этот же период его можно продлевать.Для регистрации не потребуется предоставлять документы (например, подтверждающие, что организация является некоммерческой) — достаточно заполнить анкету на сайте регистратора или его партнера и указать в ней имя будущего владельца и контактные данные.Владельцем может быть как компания, так и физическое лицо. Ограничений по стране проживания и местонахождению тоже нет — домен доступен для всех желающих по всему миру.Несмотря на то, что доменные имена в этой зоне доступны абсолютно всем, историческая направленность домена широко известна и все еще превалирует. Пользователи сети с первого взгляда узнают домен ORG как маркер некоммерческой деятельности, поэтому такой домен сразу подчеркнет эту важную характеристику вашей организации.Итак, кому в первую очередь стоит зарегистрировать домен ORG? Это могут быть:Конечно, стоит учитывать и территорию деятельности организации; ORG — глобальный домен, и если ваша НКО работает только в одной стране, ей может больше подойти соответствующий географический домен. Ориентируйтесь на свои предпочтения и потенциальную аудиторию — для молодого поколения, хорошо знакомого с интернетом, доменными зонами и их особенностями, ORG сразу станет показателем некоммерческой направленности вашей компании, в то время как для людей постарше может не быть разницы, в какой зоне зарегистрирован домен.Дополнительно отметим, что домен в зоне ORG стоит зарегистрировать и коммерческим компаниям, особенно известным, в качестве меры защиты бренда. Например, у нас есть домен timeweb.org, который перенаправляет посетителя на основной домен timeweb.com. Так мы можем быть уверены, что злоумышленники не смогут обмануть наших пользователей, купив домен с таким же именем, но в другой зоне.Подобрать подходящее имя в зоне ORG и посмотреть актуальные цены можно в разделе «Домены» на сайте Timeweb.