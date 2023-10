Регистрация доменов COM

Информация о доменной зоне .COM

Условия регистрации домена

купить домен можно на срок от 1 года до 10 лет.

администратором может быть любое физическое или юридическое лицо;

для регистрации не нужны документы, достаточно имени администратора и контактных данных. Смена владельца также происходит очень просто — путем обновления данных в панели регистратора.

Кому подойдет домен в зоне .COM?

Купить домен COM можно для различных целей: для размещения сайта крупной корпорации, небольшого стартапа или даже личного блога. Ниже расскажем подробнее об этой зоне, ее особенностях и о том, кому стоит зарегистрировать такой домен.COM — один из старейших доменов, появившийся одновременно с системой доменных имен еще на самой заре интернета. Сам домен был создан в январе 1985 года, а в марте того же года было зарегистрировано первое в истории доменное имя в этой зоне.Изначально предполагалось, что зона будет предназначаться для коммерческих организаций («сom» как сокращение от commercial, «коммерческий»), но ограничения на регистрацию были сняты в середине девяностых, и сейчас это общий международный домен, который можно купить для любых целей.Его реестром является американская компания Verisign, а регистрировать имена COM могут около тысячи аккредитованных регистраторов.Сейчас это самая популярная доменная зона в мире — в ней создано более 250 миллионов имен. Почти половина (47.8%) всех существующих сайтов в интернете использует домен в зоне COM.Для регистрации COM не требуется выполнение каких-то специфических условий. В целом всё так же, как у большинства международных доменов:При регистрации обязательно указывайте корректный email — без доступа к указанному ящику вы не сможете управлять доменом: указывать NS-серверы, менять владельца или регистратора.Стоимость международных доменов напрямую зависит от курсов валют, но мы предлагаем выгодные цены на регистрацию и продление COM. Подобрать домен и увидеть актуальные цены можно в разделе «Домены» на сайте Timeweb.COM — универсальная зона, широко распространенная по всему миру. Домен в этой зоне придаст солидности и веса сайту компании, подчеркнет серьезность бизнеса. Поэтому в первую очередь COM стоит купить коммерческим организациям и корпорациям.Особенно присмотреться к этому домену стоит компаниями, которые работают на международном рынке и сотрудничают с партнерами из разных уголков планеты. COM узнается на всех континентах и потому известные бренды и крупнейшие игроки рынка так часто принимают решение зарегистрировать адрес сайта именно в этой зоне.Однако, как мы отмечали выше, COM можно купить для ресурсов самой разной направленности. Русскоязычные пользователи часто обыгрывают звучание COM в именах сайтов, получая яркие и запоминающиеся адреса из таких слов и сочетаний, как «кувырком», «с ветерком», «под потолком» и так далее. А возможность регистрации IDN-доменов, то есть использования национальных алфавитов (пример — снежный.com), оставляет практически безграничный простор для фантазии.Также за счет того, что зона .COM уже много лет используется для ресурсов в разных сферах, адрес .COM будет органично смотреться даже в персональном блоге или на сайте фрилансера. Вы действительно никак не ограничены в применении этого домена.