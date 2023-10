Регистрация доменов NAME

Домен NAME - идеальный адрес для персональных сайтов. Зона NAME исполняет миссию рассказать о тех, кто хочет заявить о себе в сети, закрепив свое имя прямо в адресной строке браузера (например, имя.фамилия.name или имя.name).



Зарегистрировать домен NAME - хороший способ повысить узнаваемость вашего имени в интернете среди существующих клиентов и привлечь потенциальных. Приобрести такой домен могут известные люди и те, кто начинает путь в этом направлении.



Кому стоит купить доменное имя в зоне NAME: творческим деятелям, фотографам, блогерам, дизайнерам, стилистам, ведущим мероприятий, фрилансерам и другим специалистам в различных сферах. Если собственное имя является вашим брендом, зарегистрировать домен в зоне NAME будет удачным решением. Что еще удобно - домен прекрасно подходит для создания именного почтового ящика, например, в формате имя@фамилия.name. Такой e-mail гармонично выглядит на визитках и рекламных материалах, уместен в деловой переписке.



Начните продвижение своего бренда в сети с регистрации домена в Timeweb.