Article image
22 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

A/B тесты – что это такое и как их проводить

Выясняем, как тестировать разные варианты страниц и почему это критически важно для повышения конверсии и прибыльности сайта.

Читать полностью
Article image
22 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое аффинити-индекс и на что он влияет

Рассказываю о том, что представляет собой affinity index. Зачем он нужен, как его рассчитать и стоит ли ориентироваться только на аффинити-индекс при продвижении своего проекта.

Читать полностью
Article image
23 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое анкор и зачем он нужен

Рассказываем о том, что такое анкор. Как он работает, зачем он нужен и как правильно его использовать для улучшения SEO-показателей своего сайта.

Читать полностью
Article image
23 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое ASO и как продвигать мобильное приложение

Рассказываем, что такое ASO, чем это продвижение отличается от SEO и почему оно так важно для разработчиков и маркетологов, работающих с мобильными программами.

Читать полностью
Article image
23 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое целевая аудитория и как правильно ее определить

Добыть трафик для своего бренда недостаточно, чтобы добиться успеха. Вам нужен трафик от правильных людей. Тех, что могут приносить прибыль. Трафик от вашей целевой аудитории. Ниже поговорим о том, как найти потенциальных клиентов и определить целевую аудиторию, каким образом адаптировать под нее рекламу в разных каналах и какие технические средства в этом могут помочь.

Читать полностью
Article image
24 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое дашборд

Полный обзор аналитических дашбордов. Выясняем, как они работают, кто ими пользуется и с помощью каких приложений можно создать свой вариант дашборда.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Полное руководство по новой версии Google Search Console

Краткий обзор Google Search Console. Рассказываем, как устроен сервис и что нужно сделать сразу после подключения своего сайта к GSC.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое Google Web Stories и как добавить их на сайт

Сегодня расскажу об аналоге Instagram Stories от Google. О том, как сторис оказались в поисковой выдаче и как их можно вывести в WordPress, не имея навыков в программировании.

Читать полностью
Article image
28 апр. 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое канбан: обзор методики

Рассказываем о том, что представляет собой канбан и как использовать эту методику в работе.

Читать полностью