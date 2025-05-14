Релевантность поиска — это соответствие поисковой выдачи запросу пользователя. То есть удовлетворение его ожиданий. Поэтому своеобразный индекс релевантности зависит от того, насколько полно и правильно раскрыт ответ на вопрос, который искал человек. В поисковых службах более релевантные результаты отображаются выше. Менее релевантные — ниже. Уровень релевантности повышается, если Google и Яндекс решат, что страница лучше остальных подходит под запрос. Поговорим о том, как повысить этот уровень.