Chrome DevTools: обзор основных возможностей инструмента
Небольшой обзор инструментов разработчика под названием Chrome DevTools. Рассказываем, что это такое и как с этим работать.Читать полностью
Что означает ошибка 505 HTTP Version not Supported и как ее исправить
Если ваш сайт отзывается ошибкой, то это верный путь потерять потенциального посетителя. Поэтому так важно анализировать любые ошибки, с которыми сталкиваются пользователи и пытаться их исправить. Причем независимо от того, на чьей стороне возникает сбой. В этот раз подробно расскажу об ошибке 505. Почему появляется, кто виноват и что предпринять.Читать полностью
Что такое API
Краткий ликбез по API. Выясняем, что он собой представляет, как работает и зачем нужен. Рассмотрим примеры использования, способы вызова и тенденции развития.Читать полностью
Что такое бенчмаркинг
Выясняем, что представляет собой бенчмаркинг, как он работает, зачем нужен, каким бывает и как его применять на практике.Читать полностью
Что такое CMS (Система Управления Контентом)
Начинающие вебмастера, которые пока и никакие не мастера вовсе, когда начинают гуглить «Как создать сайт?», натыкаются на аббревиатуру CMS. Некую сущность, которая должна помочь в создании сайта. Причем помочь сделать это быстро. Давайте разберемся, что это такое и действительно ли она поможет новичку сделать настоящий сайт.Читать полностью
Cron: что это такое и как его правильно использовать
Разбираемся с тем, что представляет собой Cron, как он работает и зачем нужен. Пытаемся обуздать его параметры, чтобы планировать задачи на своем сервере без лишних затрат сил и времени.Читать полностью
Язык программирования C#: краткая история, возможности и перспективы
Обзорная статья на тему С#. Кратко рассказываем о том, зачем этот язык нужен, где его учить и как им пользоваться.Читать полностью
Что такое CSS и зачем нужны каскадные таблицы стилей
Рассказываем о языке, благодаря которому интернет стал красивым.Читать полностью
Что такое фишинг и как от него защититься?
«Здравствуйте, я Barrister Ekoue Dodji, и вас ждет огромное нигерийское наследство от умершего однофамильца». Примерно с такой фразы начинается классическое фишинговое письмо, целью которого является — обмануть и оставить в дураках. Как вы поняли, в этом материале будем разговаривать о фишинге. О том, что это за явление, какие формы оно умеет принимать и, что важнее всего, как с ним бороться.Читать полностью