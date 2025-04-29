«Здравствуйте, я Barrister Ekoue Dodji, и вас ждет огромное нигерийское наследство от умершего однофамильца». Примерно с такой фразы начинается классическое фишинговое письмо, целью которого является — обмануть и оставить в дураках. Как вы поняли, в этом материале будем разговаривать о фишинге. О том, что это за явление, какие формы оно умеет принимать и, что важнее всего, как с ним бороться.