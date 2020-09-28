Article image
16 мая 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое SERM

Рассказываем о том, что такое SERM и как его использовать в своем бизнесе.

16 мая 2025 обн. 18 июн. 2025

Что такое Progressive JPEG и для чего нужен этот формат

Знакомимся с прогрессивным форматом изображений. Выясняем, как он работает, почему стоит прямо сейчас сделать изображения на своем сайте прогрессивными и как это реализовать на практике.

30 сент. 2021 обн. 22 июл. 2025

Что такое рефакторинг кода

Зачем разработчики на регулярной основе переписывают свой и чужой код, не добавляя туда ни одной новой функции и не исправляя ни одной ошибки?  Сейчас все расскажу. Поговорим о чудесной процедуре рефакторинга, спасающей тысячи программистов от бессонных ночей и психологических травм.

17 фев. 2021 обн. 22 июл. 2025

Что такое SMO

Рассказываем о SMO – относительно свежем направлении в продвижении сайтов.

19 фев. 2021 обн. 22 июл. 2025

Что такое трафик и как привлечь его на сайт

Рассказываем, что такое трафик, для чего он нужен и как увеличить его объем.

28 сент. 2020 обн. 22 июл. 2025

Что такое сервер и как он работает

Изначально сервером называли приложение или процесс, запущенный на компьютере. Термин появился в 1969 году в документации, описывающей ARPANET (это предшественник интернета). Он произошел от слова serving, то есть «служить», которое хорошо описывает деятельность сервера в общих чертах. Со временем термин немного расширился и теперь описывает любое устройство, на котором запущены серверные приложения. То есть те, что обслуживают пользователей в той или иной стези.

24 мая 2022 обн. 22 июл. 2025

Что такое Supabase и как с ней работать

Рассказываю о проекте Supabase – прогрессивной базе данных, способной стать полноценной альтернативой платформам от Google и других провайдеров.

27 сент. 2021 обн. 22 июл. 2025

Что такое Svelte и почему веб-разработчикам стоит обратить на него внимание

Рассказываю о малоизвестном, но перспективном и удобном фреймворке для JavaScript, о котором несправедливо забывают из-за популярности React и прочих аналогов.

22 нояб. 2021 обн. 22 июл. 2025

Обзор фреймворка TailwindCSS: чем он хорош и кому будет полезен

Поговорим об одном перспективном, но очень противоречивом CSS-фреймворке.

