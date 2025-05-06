Поначалу околосерверная терминология многих вводит в ступор. С ходу непонятно, что из представленного набора букв – технология, а что является названием какой-нибудь утилиты. Хороший пример – MySQL. Инструмент, который кто-то считает нарицательным для баз данных, а кто-то называет сервером. Разберемся, что такое MySQL-сервер, как он работает и почему о нем так много говорят.