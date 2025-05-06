Что такое LSI-копирайтинг
Термин LSI-текст все чаще оказывается в поле зрения копирайтеров, но далеко не все понимают, что это такое и как с ним работать. Заполняем возникший пробел.Читать полностью
Что такое Git и для чего он используется
Рассказываю про Git – популярнейшую систему контроля версий для разработчиков.Читать полностью
Что такое хостинг и зачем он нужен
Поговорим о том, что такое хостинг, зачем он нужен и каких видов бывает.Читать полностью
Что такое корень сайта
Корневая папка (корневой каталог, корень, root) — это ключевая директория компьютера или сервера. С нее начинается файловая система, в ней хранятся все остальные подкаталоги, содержащие системные и пользовательские файлы.Читать полностью
Что такое NPS и почему он так важен для вашего бизнеса
Выясняем, что такое NPS. Откуда взялось это явление, почему стало таким популярным и как применить его на практике, чтобы помочь собственному бренду.Читать полностью
Язык программирования Python: применение, особенности и перспективы
Сегодня поговорим о том, что такое Python, чем же он хорош и почему его сломя голову бросаются учить тысячи начинающих и опытных IT-специалистов.Читать полностью
Что такое минификация CSS и как ее правильно сделать
Рассказываю о том, как сделать CSS-код абсолютно нечитаемым и неприемлемым для модификации, но при этом в разы легче, чище и понятнее для компьютера. Речь пойдет о минификации CSS, делающей из медленных сайтов быстрые.Читать полностью
Что такое MVC
Рассказываю об одном из самых удобных паттернов построения приложений на любом языке и в любой области.Читать полностью
Что такое MySQL-сервер
Поначалу околосерверная терминология многих вводит в ступор. С ходу непонятно, что из представленного набора букв – технология, а что является названием какой-нибудь утилиты. Хороший пример – MySQL. Инструмент, который кто-то считает нарицательным для баз данных, а кто-то называет сервером. Разберемся, что такое MySQL-сервер, как он работает и почему о нем так много говорят.Читать полностью