Article image
22 окт. 2020 обн. 21 июл. 2025

Cost Per Lead (CPL): что это такое, формула расчета и назначение

Поговорим о том, что такое CPL, и на примерах рассмотрим формулу расчета этого показателя. Говорим обо всем простым языком, чтобы новичкам было проще усвоить информацию. Но без терминологии не обошлось, ее придется учить уже сейчас.

Читать полностью
Article image
20 сент. 2021 обн. 21 июл. 2025

Тестирование программ: виды, этапы, принципы

Рассказываю о том, что отнимает большую часть времени при разработке приложений, а еще и об интересной и крайне привлекательной профессии в мире IT. Поговорим о том, кто и как тестирует программы.

Читать полностью
Article image
17 мая 2021 обн. 21 июл. 2025

Что такое виртуальная машина

Выясняем, что представляют собой виртуальные машины, как ими пользоваться и зачем они вообще нужны.

Читать полностью
Article image
01 нояб. 2021 обн. 21 июл. 2025

Что такое Data Science

Поговорим о том, что такое Data Science, почему она так важна для бизнеса и стоит ли самому становиться специалистом в этой области. Кратко об одной из самых востребованных профессий в мире.

Читать полностью
Article image
01 июл. 2021 обн. 23 июн. 2025

Что такое зеркало сайта

Рассказываю о том, что представляет собой зеркало сайта. Как оно работает, зачем нужно и как его правильно настроить.

Читать полностью
Article image
01 фев. 2021 обн. 23 июн. 2025

Знакомство с Google Analytics

Краткий обзор Google Analytics и базовая инструкция по его настройке.

Читать полностью
Article image
06 окт. 2020 обн. 23 июн. 2025

Как настроить сниппеты в Яндексе

Правильная подача сайта в поисковой выдаче — половина успеха. Красивая и информативная карточка привлекает аудиторию и повышает шансы на результативное посещение со стороны потенциальных клиентов. Поэтому надо познакомиться со сниппетами и научиться их правильно настраивать.

Читать полностью
Article image
18 фев. 2020 обн. 23 июн. 2025

Формат изображений TIFF: сфера применения и отличия от других расширений

TIFF расшифровывается как Taggem Image File Format. Это графический контейнер, хранящий в себе растровые изображения. Формат отличается высоким качеством картинки с повышенной глубиной цвета и несколькими вариантами компрессии данных: с потерями в качестве и без потерь.

Читать полностью
Article image
26 нояб. 2020 обн. 19 июн. 2025

Формат изображений WebP: что это такое и зачем он нужен

Ваш сайт можно сделать быстрее и легче, всего лишь изменив формат изображений на нем. Причем даже без дополнительной компрессии и потери качества. Для этого надо ознакомиться с форматом WebP и конвертировать в него все картинки на странице. Но давайте обо всем по порядку.

Читать полностью