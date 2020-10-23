Что такое протокол HTTPS и как он работает
Использование протокола HTTPS указывает на надежность и защищенность сайта. Без него злоумышленники могут получить доступ к важным данным и заразить компьютер пользователя вирусом. В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой протокол HTTPS: зачем он нужен, как работает и чем отличается от HTTP.Читать полностью
Что такое воронка продаж и как ее правильно построить
Воронка продаж – это важный параметр для бизнеса, позволяющий оптимизировать маркетинговый план. Если его не учитывать, то можно наткнуться на то, что вашу рекламу будет смотреть несколько тысяч пользователей, а совершать покупки – единицы. Как работает воронка продаж и чем она может помочь вашему бизнесу – расскажу в сегодняшней статье.Читать полностью
Core Web Vitals: факторы ранжирования Google в 2021
В мае 2020 года компания Google рассказала о будущих нововведениях, касаемых поисковой системы. Речь шла о новых факторах ранжирования Page Experience – анализе удобства страницы, который включает в себя показатели Core Web Vitals, а также факторы E-A-T и многое другое. Ранее это были лишь разговоры, но сейчас уже названа дата выхода обновления – она назначена на май текущего года. Если вы до сих пор не знаете, про что идет речь и на что в 2021 году Google будут обращать внимание при ранжировании сайта, читайте далее.Читать полностью
Как пользоваться Visual Studio Code
Visual Studio Code – это один из наиболее популярных редакторов кода, разработанный корпорацией Microsoft. Он распространяется в бесплатном доступе и поддерживается всеми актуальными операционными системами: Windows, Linux и macOS. Несмотря на столь высокую популярность программы, ее функционал до сих пор остается не таким очевидным, из-за чего многие пользователи предпочитают продукты конкурентов, нежели VS Code. Чтобы решить все проблемы, возникающие при работе с Visual Studio Code, рекомендую ознакомиться с подробным гайдом по настройке этого редактора. В нем я покажу, что VS Code – это мощный инструмент, которым может пользоваться каждый.Читать полностью
Как настроить Yoast SEO
Выпуская веб-ресурс в интернет, не стоит забывать о его SEO-продвижении. Благодаря ему поисковые системы выводят сайт в первые строчки запросов — не нужно тратиться на рекламу, если все правильно настроить. Один из плагинов для подобной настройки – Yoast SEO. Он помогает провести SEO-анализ сайта и удобочитаемости текста, выявить ключевое содержимое и настроить сниппеты. Подробнее о нем мы сегодня и поговорим, а также разберемся, как его установить и правильно настроить в WordPress.Читать полностью
Как изменить кодировку сайта
Иногда возникают случаи, когда при открытии сайта отображается не привычный нам контент, а сплошной набор нечитаемых символов. Это связано с тем, что кодировка документа не совпадает с той кодировкой, которая устанавливается сервером. Например, для чтения файлов используется Windows-1251, а требуется UTF-8. Что такое кодировка сайта и как ее можно изменить – об этом и поговорим в сегодняшней статье.Читать полностью
Как настроить Sublime Text 3
Sublime Text 3 – это текстовый редактор, разработанный для верстальщиков и программистов. Он позволяет работать с кодом разных языков программирования: от Erlang до C++. Свою популярность он получил благодаря кроссплатформенной поддержке и расширенным настройкам, которые позволяют пользователю легко «играть» с параметрами программы. Вариаций довольно много – можно изменить и внешний вид, и дополнить функционал с помощью различных плагинов. Что еще есть в Sublime Text 3 и как со всем этим работать – поговорим в сегодняшней статье.Читать полностью
Как подключить домен к Tilda
Создание сайта даже на самом простом конструкторе не может обойтись без подключения уникального доменного имени. Оно идентифицирует веб-ресурс и позволяет ему отображаться в интернете. Как правило, имя приобретается у регистратора доменов. О том, где купить домен и как подключить его к Тильде, поговорим в сегодняшней статье.Читать полностью
Как подключиться к контейнеру Docker
Основная идея Докера – упаковка приложения со всей его структурой, зависимостями и данными в специальное место под названием контейнер. Его можно разворачивать на своем сервере и переносить на любую Linux-систему или Windows.Читать полностью