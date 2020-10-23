В мае 2020 года компания Google рассказала о будущих нововведениях, касаемых поисковой системы. Речь шла о новых факторах ранжирования Page Experience – анализе удобства страницы, который включает в себя показатели Core Web Vitals, а также факторы E-A-T и многое другое. Ранее это были лишь разговоры, но сейчас уже названа дата выхода обновления – она назначена на май текущего года. Если вы до сих пор не знаете, про что идет речь и на что в 2021 году Google будут обращать внимание при ранжировании сайта, читайте далее.