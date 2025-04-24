Что такое CR: понятие, особенности, формула расчета показателя конверсии
Коэффициент конверсии сайта – один из тех показателей, который важен для любого бизнеса. Он показывает, сколько посетителей сайта совершило необходимое действие, купило товар или оформило подписку. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим, что такое коэффициент конверсии, узнаем, как его посчитать, а также поговорим о том, чем он отличается от CTR.
Что такое CTR
Многие SEO-специалисты и рекламщики, работающие с метрикой, не раз сталкивались с таким понятием, как CTR. Оно часто проскакивает в статистике запросов, но что это такое, знают далеко не все. Если вам предстоит оптимизировать эффективность рекламной кампании, то без этого показателя никуда. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что представляет собой CTR, от каких факторов он зависит и как его можно увеличить.
ДРР – формула расчета и методы улучшения показателя
Существует множество метрик для оценки эффективности рекламной кампании – это CTR, CPA, CPO, ДРР и другие. От такого количества аббревиатур у начинающего маркетолога разбегаются глаза. В сегодняшней статье мы поговорим о показателе ДРР, рассмотрим, как его улучшить и чем он отличается от других метрик.
Что такое CGI-графика и где она используется
Каждый год в прокат выходят тысячи фильмов, которые используют CGI-графику. Впервые она появилась в фильме «Мир Дикого Запада», вышедшем на экраны в 1973 году, а сегодня ее можно встретить практически в каждом фильме или сериале. Многие кинокритики скептически относятся к такой графике и часто говорят, что CGI убивает кино. Действительно ли CGI-графика так сильно портит фильмы и что это вообще такое? Давайте разбираться.
Что такое CSR и как его создать
CSR (от англ. Certificate Signing Request) – это специальный запрос, находящийся в зашифрованном виде и предназначенный для выпуска сертификата, который содержит всю необходимую информацию о домене и компании. Генерация такого запроса необходима для подготовки к получению SSL-сертификата, а сам CSR выглядит как обычный файл с требуемыми данными. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что представляет собой CSR-запрос и как его создать.
Что такое дамп базы данных и как его создать
Перенос сайта с одного сервера на другой может оказаться непростой задачей для многих пользователей. Это связано с тем, что, помимо обычного перемещения файлов, необходимо также выполнить экспорт и импорт базы данных. В таких случаях используется специальный файл под названием дамп. Поговорим в сегодняшней статье, что это такое и как его сделать.
Атрибут «rel=»: что он собой представляет и для чего нужен
Атрибут «rel=» активно используется разработчиками сайтов для взаимодействия с поисковыми системами. Он включает в себя несколько значений, например nofollow или canonical. Каждый из них предназначен для решения определенных задач. В сегодняшней статье я подробно разберу атрибут «rel=» и покажу на примерах, в каких случаях его лучше всего использовать.
Что такое .Net и для чего нужна эта платформа
Платформа .NET Framework – это специальная технология, предназначенная для выполнения различных веб-служб и создания приложений на ОС Windows. Так нам говорит официальный источник Microsoft. Что все это означает для программиста и обычного пользователя – разберемся в сегодняшней статье.
Как правильно выполнить SEO-анализ текста
Когда пользователь открывает любую поисковую систему и вводит интересующий его вопрос, перед ним отображается выдача ссылок. Топ этой выдачи – это то место, куда стремятся все SEO-специалисты, чтобы получать как можно больше трафика на сайт. Чтобы вывести сайт на верхние позиции, стоит учитывать множество факторов. Один из них – качество текста, которое оценивается с помощью SEO-анализа. Что это такое и как со всем этим работать – расскажу в сегодняшней статье.