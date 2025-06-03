Начинающие разработчики часто сталкиваются со сложностью в администрировании Unix-систем. Привычный способ подключения через SSH-туннель или веб-интерфейс для многих оказывается сложным на первых порах. Чтобы не потерять мотивацию в своих начинаниях, часто используются программы с графическим интерфейсом, позволяющие вести удаленную связь с сервером. В них пользователь может администрировать сервер точно так же, будто он работает за своим компьютером. За все это отвечает особая система VNC, о которой мы сегодня и поговорим.