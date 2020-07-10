В маркетинге есть куча показателей, позволяющих рассчитать прибыль от вложений в рекламу. Они полезны при составлении отчетов, а также при расчете рекламного бюджета на следующий период – с их помощью можно узнать, какие каналы эффективны, а от каких лучше отказаться. Один из таких показателей – это ROAS. Я расскажу, что это за показатель, как его рассчитать и приведу несколько примеров использования.