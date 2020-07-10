Что такое ROAS: формула расчета и примеры
В маркетинге есть куча показателей, позволяющих рассчитать прибыль от вложений в рекламу. Они полезны при составлении отчетов, а также при расчете рекламного бюджета на следующий период – с их помощью можно узнать, какие каналы эффективны, а от каких лучше отказаться. Один из таких показателей – это ROAS. Я расскажу, что это за показатель, как его рассчитать и приведу несколько примеров использования.Читать полностью
Что такое RSS-канал и как им пользоваться
Интернет перегружен информацией на самые разные темы, и очень часто она повторяется. Но есть отличный способ структурирования и фильтрации этих данных – это RSS-канал. Пик его популярности прошел, но это не значит, что данная технология канула в небытие. Рассмотрим, что же она собой представляет, каковы ее основные преимущества и недостатки.Читать полностью
Что такое ошибка 502 Bad Gateway и как ее исправить
Загружая страницу, браузер отправляет кучу запросов другим серверам. Они обрабатывают все запросы, затем возвращают код ответа HTTP с определенным результатом. Если в процессе этого возникнет какой-то сбой, на экране браузера отобразится ошибка. И одна из таких ошибок – 502 Bad Gateway. Я расскажу, что она означает, по каким причинам выходит, а еще опишу способы ее устранения.Читать полностью
Что такое сквозная аналитика: инструменты и задачи
В современных реалиях мало знать, какие каналы привлекают больше потенциальных клиентов. Вдобавок ведь важно понимать, насколько эффективно они конвертируются в продажи. Например, будет немного грустно, если после завершения рекламной кампании покупку совершат лишь 2 из 1000 человек. Чтобы правильно высчитывать эти соотношения и находить самые эффективные источники прибыли, можно воспользоваться сквозной аналитикой. О ней я и поведаю.Читать полностью
CPO: формула расчета и использование в маркетинге
Подсчитать эффективность проводимой рекламной кампании можно разными способами. Ранее я рассказывала о CPA – методе вычисления стоимости одного целевого действия. Но есть и другой способ расчета – CPO. На этот раз я подробно расскажу, что этот показатель производительности рекламы собой представляет, как его использовать в маркетинге и какова формула расчета.Читать полностью
Что такое Whois
Чтобы сайт было легко найти в интернете, к нему обязательно нужно привязать домен. Но два разных сайта одинаковым доменом владеть не могут. А вдруг тот вариант, что вы хотите приобрести, уже занят другой компанией? Я расскажу, чем вам поможет сервис Whois и как он работает.Читать полностью
Что такое ошибка 403 и как ее исправить
Все мы, путешествуя по просторам интернета, натыкаемся на различные ошибки при загрузке сайтов. Одна из них, кстати, достаточно часто встречается – я говорю об ошибке сервера 403 Forbidden Error. Сегодня я рассмотрю причины ее возникновения и способы устранения со стороны владельца сайта и его пользователя.Читать полностью
Как подключить домен к сайту
Ну вот, процесс создания сайта завершен, теперь дело остается за малым – привязке его к конкретному домену. Ведь в ином случае ваш ресурс не поднимется в запросах поисковиков, его название будет очень неудобно набирать. А так можно придумать короткое и запоминающееся название, привязать его к сайту и открыть ресурс интернету. Сегодня мы расскажем, как разными способами можно подключить домен к хостингу на примере панели управления Timeweb.Читать полностью
Как подключиться к FTP-серверу
FTP (File Transfer Protocol) представляет собой протокол удаленной передачи файлов. С его помощью можно загрузить на сервер и скачивать с него же данные любого типа и размера, создавать или удалять файлы и папки. В Windows, Linux и macOS подключиться к FTP-серверу можно с помощью встроенных средств и сторонних программ разного назначения. Полноценная работа со всеми средствами возможна только через специальные приложения, называемые FTP-клиентами. Теперь подробнее расскажем обо всех этих способах.Читать полностью