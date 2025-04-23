Что такое бриф и как его правильно составить
Если вы заказываете какие-либо услуги у стороннего агентства или разрабатываете свой проект совместно с другой компанией, нужно четко ставить задачи и цели. Чего только не приходится писать в такие моменты, но на начальном этапе самым важным документом является бриф. Я расскажу, что это такое и в каких случаях он используется.Читать полностью
Что такое CPA: формула расчета и использование в маркетинге
Рекламу в интернете размещать можно бесчисленным множеством способов. Оплата за ее размещение тоже проводится по-разному. Одна из моделей оплаты рекламы – CPA. Я расскажу вам, для чего нужна эта модель, как ее использовать в маркетинге, а также приведу формулу расчета.Читать полностью
CPC в рекламе: сферы применения, формула расчета и настройка
Ранее я рассказывала о метриках CPA и CPO. На этот раз речь пойдет о модели CPC. Я расскажу, что она собой представляет, как работает, где используется и по какой формуле рассчитывается.Читать полностью
Что такое Figma и как ей пользоваться
Поговорим о том, что же представляет собой этот сервис, узнаем, в чем его главные особенности, а также задействуем его на практике.Читать полностью
Что такое гипертекст
Гипертекст – это система текстовых страниц, соединенных между собой ссылками. Практически все сайты в интернете представляют собой гипертексты. Этот термин также означает текст, созданный с помощью языка разметки и рассчитанный на использование гиперссылок. Разберем подробнее, когда возник гипертекст, из чего состоит и для чего нужен.Читать полностью
Что такое Anti-DDoS для VDS
Ежедневно тысячи сайтов подвергаются хакерским атакам. Чем крупнее компания и ее ресурс, тем больше она понесет убытков. Вне зависимости от того, кто и почему решил атаковать ваш сайт, лучше заранее принять меры и установить специальный защитный барьер. Эффективной защитой является Anti-DDoS, и сегодня мы расскажем, как установить это ПО на VDS.Читать полностью
Что такое FMCG: типы товаров, особенности рынка и тенденции
Сколько раз в неделю вы ходите в магазин? Кто-то скажет, что один раз, а другой, что посещает магазины ежедневно. А все зачем? Чтобы купить товары категории FMCG. Я расскажу, что такое FMCG в торговле, что вообще относится к этой категории, а также то, как работает подобный рынок.Читать полностью
Что такое медиаплан и как правильно его составить
Планирование играет в нашей жизни немалую роль – с его помощью люди достигают поставленных целей и добиваются успеха. Причем этот процесс присутствует буквально во всех сферах, особенно в маркетинге и рекламе. Одним из самых важных документов при создании рекламной кампании является медиаплан. Я расскажу о том, что он собой представляет и для чего нужен, приведу примеры, а еще расскажу, как его составить.Читать полностью
Что такое нативная реклама
Вокруг нас много информационного шума, поэтому рекламировать товары привычными способами становится все труднее. Рекламисты постоянно изобретают новые методы, но остается один, традиционный, который во всем этом потоке не теряет своей актуальности. Речь идет о нативной рекламе. В этой статье я расскажу о том, что это такое, «с чем ее едят» и приведу несколько удачных примеров использования.Читать полностью