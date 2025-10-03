Зарелизили несколько изменений в панели виртуального хостинга — рассказываем, что новенького.

Удаление директории вместе с сайтом

Реализовали автоматическое удаление директории сайта из «Файлового менеджера» при удалении сайта в разделе «Мои сайты».

Не нужно удалять папки вручную → больше порядка, меньше занятого пространства на аккаунте.

Приостановка работы сайта

Теперь можно поставить сайт на паузу, не отвязывая домен.

Посетители при этом будут видеть заглушку, информирующую, что сайт временно недоступен по техническим причинам. Приостановить сайт (и активировать его снова) можно в разделе «Мои сайты» — просто наведите курсор на сайт и нажмите на кнопку паузы.

Заглушка для новых сайтов

Обновили страницу заглушки для новых сайтов, созданных в разделе «Мои сайты». При переходе по привязанному домену отобразится информативная страница о том, что стоит сделать дальше.

Отправка счетов по ЭДО

Прямая линия с вашей бухгалтерией: для клиентов-юрлиц теперь отправляем автоматически выставленные счета на оплату не только на email, но и через систему электронного документооборота. Теперь все-все документы по оплатам всегда будут у бухгалтера под рукой.

Раздел «Стать партнером»

Добавили в панель хостинга раздел «Стать партнером», где все желающие могут присоединиться к нашей вебмастерской программе, чтобы привлекать клиентов в Timeweb и зарабатывать вместе с нами.

Раздел «Интернет-магазины»

Еще один новый раздел — «Интернет-магазины», где можно перейти к созданию собственного полноценного интернет-магазина. Без дизайнеров и программистов, без специальных навыков — всё можно сделать самостоятельно в удобном интерфейсе конструктора Craftum прямо в браузере.

Как вам обновления? Каких еще изменений в панели вы ждете? Расскажите в комментариях!