10 апреля 2026
С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила регистрации и продления доменных имен в зонах . ru, .рф и .su.
Зарегистрировать новый домен. Если сделать это до вступления в силу новых правил, он будет работать без дополнительной идентификации через Госуслуги до конца оплаченного срока. Продление домена после 1 сентября потребует идентификации.
Актуализировать данные в панели управления. После 1 сентября администраторам доменов нужно будет проходить идентификацию в Госуслугах — есть риск потерять доступ к домену, если он оформлен на другого человека или на вымышленные либо неактуальные данные (например, ФИО), с указанием данных бывшего сотрудника компании.
Приобрести запасной домен в любой другой доменной зоне. Новые правила распространяются только на домены .ru, .рф и .su. Условия регистрации и продления доменов в других зонах остаются прежними.