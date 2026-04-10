С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила регистрации и продления доменных имен в зонах . ru, .рф и .su.

Что изменится:

Идентификация через ЕСИА будет обязательной

Домен можно будет зарегистрировать только после прохождения идентификации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть с помощью «Госуслуг». Без подтвержденной учетной записи это сделать не получится.





Продление доменов тоже потребует ЕСИА

Все домены, включая зарегистрированные до вступления новых правил, можно будет продлить только после идентификации через ЕСИА. Без подтверждения личности сделать это не получится.

Что вы можете сделать прямо сейчас:

Зарегистрировать новый домен. Если сделать это до вступления в силу новых правил, он будет работать без дополнительной идентификации через Госуслуги до конца оплаченного срока. Продление домена после 1 сентября потребует идентификации.

Актуализировать данные в панели управления. После 1 сентября администраторам доменов нужно будет проходить идентификацию в Госуслугах — есть риск потерять доступ к домену, если он оформлен на другого человека или на вымышленные либо неактуальные данные (например, ФИО), с указанием данных бывшего сотрудника компании.

Приобрести запасной домен в любой другой доменной зоне. Новые правила распространяются только на домены .ru, .рф и .su. Условия регистрации и продления доменов в других зонах остаются прежними.