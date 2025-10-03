Хотите перейти к нам, но старый хостинг оплачен на несколько месяцев вперед? Пусть вас это не останавливает.

При оплате хостинга на один год мы перенесем в Timeweb не только ваши сайты, но и остаток баланса у предыдущего хостинг-провайдера в сумме до 2000 бонусных рублей. А если остатка на балансе нет — дополнительно предоставим 3 месяца хостинга.

Перенос сайтов для новых клиентов осуществляется по заявке, без дополнительной платы и всего за 24 часа. Если же хотите продлевать хостинг и домен в одном месте, можно полностью перенести домен к нам.

Основные условия акции

Акция действует для новых клиентов при оплате любого тарифа виртуального хостинга на срок от 12 месяцев, а также для действующих клиентов Timeweb, которые пользуются хостингом более 6 месяцев или оплатили период пользования хостингом Timeweb от 12 месяцев.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо оставить заявку.

Акция не распространяется на клиентов интеграторов и вебмастеров.

Акция не суммируется с другими спецпредложениями по переносу сайтов на хостинг Timeweb.

Срок действия акции не ограничен. Акция может быть прекращена в одностороннем порядке по инициативе Timeweb.

Перенос сайтов

Перенос сайтов может выполняться силами поддержки Timeweb или клиентом самостоятельно. В случае самостоятельного переноса сайтов, для начисления бонусных баллов необходимо создать тикет в поддержку не позднее 15 дней после осуществления переноса.

На один аккаунт хостинга Timeweb и с одного аккаунта предыдущего хостинг-провайдера возможен перенос баланса только 1 раз.

К аккаунту клиента Timeweb должен быть привязан номер телефона.

Регистрация аккаунта у предыдущего хостинг-провайдера должна быть осуществлена не ранее, чем за 14 дней до подачи заявки на перенос хостинга в Timeweb.

После переноса необходимо обновить настройки домена.

Перенос баланса

Перенос баланса осуществляется в виде начисления бонусных баллов. Бонусные баллы могут быть использованы клиентом для оплаты хостинга только после окончания оплаченного периода.

Для переноса баланса необходимо предоставить доступ к аккаунту у предыдущего хостера.

Максимальная сумма баланса, которая может быть перенесена — 2000 рублей.

В случае возврата неиспользованных денежных средств, бонусные баллы возврату не подлежат.

Полные правила акции доступны здесь.