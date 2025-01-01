Специалист технической поддержки (ОС Linux)
Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.
Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :) Присоединяйся к нашей команде!
Чем вы будете заниматься:
- общаться с клиентами в тикет-системе (телефона нет);
- помогать в решении вопросов работоспособности сайтов, почты, доменов;
- работать в командной строке Linux;
- читать и анализировать логи почты exim4 и веб-серверов Apache, Nginx;
- исправлять 400-е, 500-е ошибки;
- работать с популярными CMS-системами (WordPress, Joomla, Bitrix, Drupal);
- переносить сайты и проекты клиентов;
- использовать zabbix для анализа проблем на хостинге.
Наша вакансия для вас, если вы:
- понимаете принципы работы DNS;
- знаете архитектуру Linux, умеете работать в консоли;
- не теряетесь, когда слышите что-то вроде "траблшутинг на проде", "парсинг логов", "забэкапить хомяка" и т.д.;
- грамотно пишете и умеете просто и доходчиво формулировать мысли;
- можете и любите помогать людям (или хотите этому научиться);
- готовы работать в ночные смены.
Вам очень поможет:
- умение писать bash-скрипты;
- знание почтовых протоколов и опыт работы с почтой (в том числе знание политик spf, dkim, dmarc), умение читать и разбираться в технических заголовках писем;
- опыт работы с популярными CMS и .htaccess файлом;
- работа с БД (MySQL);
- наличие опыта работы с каким-либо хостером (хотя бы в качестве клиента) или в техподдержке Интернет-провайдера.
Что вас ждёт с нами:
-
Структурированное обучение под присмотром наставника на весь период испытательного срока;
-
Регулярный дальнейший рост на технические (инженеры, администраторы, разработчики) и менеджерские позиции (лиды внутренних команд поддержки);
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
-
График на испытательный срок 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00, далее рабочий график 2/2 с дневными и ночными сменами;
-
Частичная компенсация занятий спортом;
-
8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
-
Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
ДМС;
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
-
Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
