Специалист технической поддержки (ОС Linux)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :) Присоединяйся к нашей команде!

Чем вы будете заниматься:

  • общаться с клиентами в тикет-системе (телефона нет);
  • помогать в решении вопросов работоспособности сайтов, почты, доменов;
  • работать в командной строке Linux;
  • читать и анализировать логи почты exim4 и веб-серверов Apache, Nginx;
  • исправлять 400-е, 500-е ошибки;
  • работать с популярными CMS-системами (WordPress, Joomla, Bitrix, Drupal);
  • переносить сайты и проекты клиентов;
  • использовать zabbix для анализа проблем на хостинге.

Наша вакансия для вас, если вы:

  • понимаете принципы работы DNS;
  • знаете архитектуру Linux, умеете работать в консоли;
  • не теряетесь, когда слышите что-то вроде "траблшутинг на проде", "парсинг логов", "забэкапить хомяка" и т.д.;
  • грамотно пишете и умеете просто и доходчиво формулировать мысли;
  • можете и любите помогать людям (или хотите этому научиться);
  • готовы работать в ночные смены.

Вам очень поможет:

  • умение писать bash-скрипты;
  • знание почтовых протоколов и опыт работы с почтой (в том числе знание политик spf, dkim, dmarc), умение читать и разбираться в технических заголовках писем;
  • опыт работы с популярными CMS и .htaccess файлом;
  • работа с БД (MySQL);
  • наличие опыта работы с каким-либо хостером (хотя бы в качестве клиента) или в техподдержке Интернет-провайдера.

Что вас ждёт с нами:

  • Структурированное обучение под присмотром наставника на весь период испытательного срока;

  • Регулярный дальнейший рост на технические (инженеры, администраторы, разработчики) и менеджерские позиции (лиды внутренних команд поддержки);

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • График на испытательный срок 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00, далее рабочий график 2/2 с дневными и ночными сменами;

  • Частичная компенсация занятий спортом;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • ДМС;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb