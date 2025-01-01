Специалист технической поддержки (ОС Linux)

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :) Присоединяйся к нашей команде!

Чем вы будете заниматься:

общаться с клиентами в тикет-системе (телефона нет);

помогать в решении вопросов работоспособности сайтов, почты, доменов;

работать в командной строке Linux;

читать и анализировать логи почты exim4 и веб-серверов Apache, Nginx;

исправлять 400-е, 500-е ошибки;

работать с популярными CMS-системами (WordPress, Joomla, Bitrix, Drupal);

переносить сайты и проекты клиентов;

использовать zabbix для анализа проблем на хостинге.

Наша вакансия для вас, если вы:

понимаете принципы работы DNS;

знаете архитектуру Linux, умеете работать в консоли;

не теряетесь, когда слышите что-то вроде "траблшутинг на проде", "парсинг логов", "забэкапить хомяка" и т.д.;

грамотно пишете и умеете просто и доходчиво формулировать мысли;

можете и любите помогать людям (или хотите этому научиться);

готовы работать в ночные смены.

Вам очень поможет:

умение писать bash-скрипты;

знание почтовых протоколов и опыт работы с почтой (в том числе знание политик spf, dkim, dmarc), умение читать и разбираться в технических заголовках писем;

опыт работы с популярными CMS и .htaccess файлом;

работа с БД (MySQL);

наличие опыта работы с каким-либо хостером (хотя бы в качестве клиента) или в техподдержке Интернет-провайдера.

Что вас ждёт с нами:

Структурированное обучение под присмотром наставника на весь период испытательного срока;

Регулярный дальнейший рост на технические (инженеры, администраторы, разработчики) и менеджерские позиции (лиды внутренних команд поддержки);

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

График на испытательный срок 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00, далее рабочий график 2/2 с дневными и ночными сменами;

Частичная компенсация занятий спортом;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе: