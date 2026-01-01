SEO Lead (Global)

Timeweb Cloud — облачный провайдер, который помогает бизнесу и частным разработчикам запускать и масштабировать проекты. У нас более 100 000 клиентов, и с каждым месяцем их становится больше.

SEO для нас — это не просто позиции в выдаче. Это канал, через который приходят люди с конкретной задачей. Они гуглят, сравнивают, выбирают. И наша задача — быть на виду в нужный момент, показать правильное решение и сделать так, чтобы клиент остался с нами надолго.

Сейчас мы ищем лида для нового, международного проекта.

Специалиста, который выстроит SEO-направление с прицелом на результат: не просто на трафик, а на заявки, регистрации и деньги. Человека, который одинаково хорошо разбирается и в технических дебрях индексации, и в бизнес-метриках, и в том, как заставить контент работать на продажи. Если это про тебя — читай дальше.



Целевой регион проекта - США. Также сайт имеет 6 дополнительных языковых версий.

Основная поисковая система - Google.

Чем предстоит заниматься:

Стратегия и управление:

Разрабатывать и реализовывать долгосрочную SEO-стратегию и GEO-стратегию (Generative Engine Optimization).

Управлять органическим каналом как бизнес-единицей: считать юнит-экономику, анализировать CAC, LTV и ROI от SEO.

Ставить амбициозные, но достижимые цели по трафику, лидам и выручке из органики.

Еженедельная коммуникация по эффективности работы направления с директором по маркетингу.

Техническое и контентное SEO:

Проводить технические аудиты сайта и панели управления, находить критические проблемы и приоритезировать их устранение.

Работать с командой разработки над внедрением технических улучшений: скорость загрузки, Core Web Vitals, hreflang, структурированные данные, внутренняя перелинковка и др.

Разрабатывать и реализовывать ссылочную стратегию проекта.

Формировать контент-стратегию на основе семантического ядра, поискового спроса и потребностей аудитории.

Создавать ТЗ для редактора и контролировать качество SEO-контента: лендинги, статьи в блоге, описания продуктов.

Аналитика и оптимизация:

Анализировать конкурентов в органической выдаче, находить точки роста и слабые места в их стратегиях.

Отслеживать динамику позиций, трафика и конверсий из SEO-канала, формулировать и тестировать гипотезы роста.

Работать с Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Semrush, Screaming Frog SEO Spider и другими сервисами аналитики.

Выстраивать дашборды и регулярную отчетность по ключевым SEO-метрикам.

Команда и процессы:

На старте — много работать руками, чтобы погрузиться в продукт и отладить процессы.

В перспективе — сформировать и возглавить команду SEO-специалистов.

Организовать эффективную работу с кросс-функциональными командами: разработка, редакция, дизайн, продуктовый маркетинг.

Мы ожидаем, что ты: