SEO Lead (Global)
Timeweb Cloud — облачный провайдер, который помогает бизнесу и частным разработчикам запускать и масштабировать проекты. У нас более 100 000 клиентов, и с каждым месяцем их становится больше.
SEO для нас — это не просто позиции в выдаче. Это канал, через который приходят люди с конкретной задачей. Они гуглят, сравнивают, выбирают. И наша задача — быть на виду в нужный момент, показать правильное решение и сделать так, чтобы клиент остался с нами надолго.
Сейчас мы ищем лида для нового, международного проекта.
Специалиста, который выстроит SEO-направление с прицелом на результат: не просто на трафик, а на заявки, регистрации и деньги. Человека, который одинаково хорошо разбирается и в технических дебрях индексации, и в бизнес-метриках, и в том, как заставить контент работать на продажи. Если это про тебя — читай дальше.
Целевой регион проекта - США. Также сайт имеет 6 дополнительных языковых версий.
Основная поисковая система - Google.
Чем предстоит заниматься:
Стратегия и управление:
-
Разрабатывать и реализовывать долгосрочную SEO-стратегию и GEO-стратегию (Generative Engine Optimization).
-
Управлять органическим каналом как бизнес-единицей: считать юнит-экономику, анализировать CAC, LTV и ROI от SEO.
-
Ставить амбициозные, но достижимые цели по трафику, лидам и выручке из органики.
-
Еженедельная коммуникация по эффективности работы направления с директором по маркетингу.
Техническое и контентное SEO:
-
Проводить технические аудиты сайта и панели управления, находить критические проблемы и приоритезировать их устранение.
-
Работать с командой разработки над внедрением технических улучшений: скорость загрузки, Core Web Vitals, hreflang, структурированные данные, внутренняя перелинковка и др.
-
Разрабатывать и реализовывать ссылочную стратегию проекта.
-
Формировать контент-стратегию на основе семантического ядра, поискового спроса и потребностей аудитории.
-
Создавать ТЗ для редактора и контролировать качество SEO-контента: лендинги, статьи в блоге, описания продуктов.
Аналитика и оптимизация:
-
Анализировать конкурентов в органической выдаче, находить точки роста и слабые места в их стратегиях.
-
Отслеживать динамику позиций, трафика и конверсий из SEO-канала, формулировать и тестировать гипотезы роста.
-
Работать с Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Semrush, Screaming Frog SEO Spider и другими сервисами аналитики.
-
Выстраивать дашборды и регулярную отчетность по ключевым SEO-метрикам.
Команда и процессы:
-
На старте — много работать руками, чтобы погрузиться в продукт и отладить процессы.
-
В перспективе — сформировать и возглавить команду SEO-специалистов.
-
Организовать эффективную работу с кросс-функциональными командами: разработка, редакция, дизайн, продуктовый маркетинг.
Мы ожидаем, что ты:
-
Имеешь опыт работы в SEO, с международными проектами от 4-х лет, из них от двух лет в роли Lead/Head of SEO или самостоятельного управления каналом.
-
Умеешь работать руками: не боишься самостоятельно делать аудиты, собирать семантику, писать ТЗ и погружаться в код.
-
Уверенно владеешь SEO-инструментами и инструментами веб-аналитики.
-
Знаешь принципы работы performance-каналов (контекст, таргет) и можешь выстраивать синергию между ними и SEO.
-
Можешь показать успешные кейсы с измеримыми результатами (рост трафика, конверсий, выручки от органического канала).
-
Большим плюсом будет опыт работы в облачном провайдере, хостинге или SaaS.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.