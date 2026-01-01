SEO Lead (Global)

Timeweb Cloud — облачный провайдер, который помогает бизнесу и частным разработчикам запускать и масштабировать проекты. У нас более 100 000 клиентов, и с каждым месяцем их становится больше.

SEO для нас — это не просто позиции в выдаче. Это канал, через который приходят люди с конкретной задачей. Они гуглят, сравнивают, выбирают. И наша задача — быть на виду в нужный момент, показать правильное решение и сделать так, чтобы клиент остался с нами надолго.

Сейчас мы ищем лида для нового, международного проекта.
Специалиста, который выстроит SEO-направление с прицелом на результат: не просто на трафик, а на заявки, регистрации и деньги. Человека, который одинаково хорошо разбирается и в технических дебрях индексации, и в бизнес-метриках, и в том, как заставить контент работать на продажи. Если это про тебя — читай дальше.

Целевой регион проекта - США. Также сайт имеет 6 дополнительных языковых версий.
Основная поисковая система - Google.

Чем предстоит заниматься:

Стратегия и управление:

  • Разрабатывать и реализовывать долгосрочную SEO-стратегию и GEO-стратегию (Generative Engine Optimization).

  • Управлять органическим каналом как бизнес-единицей: считать юнит-экономику, анализировать CAC, LTV и ROI от SEO.

  • Ставить амбициозные, но достижимые цели по трафику, лидам и выручке из органики.

  • Еженедельная коммуникация по эффективности работы направления с директором по маркетингу.

Техническое и контентное SEO:

  • Проводить технические аудиты сайта и панели управления, находить критические проблемы и приоритезировать их устранение.

  • Работать с командой разработки над внедрением технических улучшений: скорость загрузки, Core Web Vitals, hreflang, структурированные данные, внутренняя перелинковка и др.

  • Разрабатывать и реализовывать ссылочную стратегию проекта.

  • Формировать контент-стратегию на основе семантического ядра, поискового спроса и потребностей аудитории.

  • Создавать ТЗ для редактора и контролировать качество SEO-контента: лендинги, статьи в блоге, описания продуктов.

Аналитика и оптимизация:

  • Анализировать конкурентов в органической выдаче, находить точки роста и слабые места в их стратегиях.

  • Отслеживать динамику позиций, трафика и конверсий из SEO-канала, формулировать и тестировать гипотезы роста.

  • Работать с Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Semrush, Screaming Frog SEO Spider и другими сервисами аналитики.

  • Выстраивать дашборды и регулярную отчетность по ключевым SEO-метрикам.

Команда и процессы:

  • На старте — много работать руками, чтобы погрузиться в продукт и отладить процессы.

  • В перспективе — сформировать и возглавить команду SEO-специалистов.

  • Организовать эффективную работу с кросс-функциональными командами: разработка, редакция, дизайн, продуктовый маркетинг.

Мы ожидаем, что ты:

  • Имеешь опыт работы в SEO, с международными проектами от 4-х лет, из них от двух лет в роли Lead/Head of SEO или самостоятельного управления каналом.

  • Умеешь работать руками: не боишься самостоятельно делать аудиты, собирать семантику, писать ТЗ и погружаться в код.

  • Уверенно владеешь SEO-инструментами и инструментами веб-аналитики.

  • Знаешь принципы работы performance-каналов (контекст, таргет) и можешь выстраивать синергию между ними и SEO.

  • Можешь показать успешные кейсы с измеримыми результатами (рост трафика, конверсий, выручки от органического канала).

  • Большим плюсом будет опыт работы в облачном провайдере, хостинге или SaaS.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

