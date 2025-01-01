Python разработчик

Удаленно ·
Полная занятость ·

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в ТОП по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :) И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.

Сейчас мы ищем человека на роль Python Developer (ex. devops).

Что нужно делать:

  • Инфраструктурная и сетевая автоматизация

  • Взаимодействие с источниками данных, описывающие реальный мир (физические сервера, коммутаторы и проч.)

  • Написание/работа с системами автоматизации(ipmi/Redfish, ansible, netconf)

Тебе к нам, если:

  • Имеешь инфраструктурный бэкграунд (сетевой инженер, администратор)

  • Есть опыт разработки с использованием FastApi/Pydantic/PonyORM/Celery, это наш стек;

  • Умеешь работать с такими базами данных, как: MySQL, Redis, PostgreSQL, ClickHouse

  • Знаешь, как работает Docker (базово умеешь упаковывать, что написал)

  • Умеешь в Ansible, совсем хорошо если в разрезе работы с сетевым оборудованием

  • Знаешь типичную сетевиковскую обвязку(Netbox, zabbix, netconf)

  • Работал с bare metal, программно касался ipmi/redfish, видел maas/Openstack Ironic

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой коммуникации укажи @ Телеграма в сопроводительном письме

Сопроводительное необязательно - оно добавлено как мера по борьбе с автооткликами :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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