Python разработчик

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в ТОП по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :) И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.

Сейчас мы ищем человека на роль Python Developer (ex. devops).

Что нужно делать:

Инфраструктурная и сетевая автоматизация

Взаимодействие с источниками данных, описывающие реальный мир (физические сервера, коммутаторы и проч.)

Написание/работа с системами автоматизации(ipmi/Redfish, ansible, netconf)

Тебе к нам, если:

Имеешь инфраструктурный бэкграунд (сетевой инженер, администратор)

Есть опыт разработки с использованием FastApi/Pydantic/PonyORM/Celery, это наш стек;

Умеешь работать с такими базами данных, как: MySQL, Redis, PostgreSQL, ClickHouse

Знаешь, как работает Docker (базово умеешь упаковывать, что написал)

Умеешь в Ansible, совсем хорошо если в разрезе работы с сетевым оборудованием

Знаешь типичную сетевиковскую обвязку(Netbox, zabbix, netconf)

Работал с bare metal, программно касался ipmi/redfish, видел maas/Openstack Ironic

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

ДМС;

Компенсация спорта;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой коммуникации укажи @ Телеграма в сопроводительном письме

Сопроводительное необязательно - оно добавлено как мера по борьбе с автооткликами :)