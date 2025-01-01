Python разработчик
Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в ТОП по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :) И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.
Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса.
Сейчас мы ищем человека на роль Python Developer (ex. devops).
Что нужно делать:
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Инфраструктурная и сетевая автоматизация
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Взаимодействие с источниками данных, описывающие реальный мир (физические сервера, коммутаторы и проч.)
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Написание/работа с системами автоматизации(ipmi/Redfish, ansible, netconf)
Тебе к нам, если:
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Имеешь инфраструктурный бэкграунд (сетевой инженер, администратор)
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Есть опыт разработки с использованием FastApi/Pydantic/PonyORM/Celery, это наш стек;
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Умеешь работать с такими базами данных, как: MySQL, Redis, PostgreSQL, ClickHouse
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Знаешь, как работает Docker (базово умеешь упаковывать, что написал)
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Умеешь в Ansible, совсем хорошо если в разрезе работы с сетевым оборудованием
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Знаешь типичную сетевиковскую обвязку(Netbox, zabbix, netconf)
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Работал с bare metal, программно касался ipmi/redfish, видел maas/Openstack Ironic
Что мы предлагаем:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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ДМС;
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Компенсация спорта;
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Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Для быстрой коммуникации укажи @ Телеграма в сопроводительном письме
Сопроводительное необязательно - оно добавлено как мера по борьбе с автооткликами :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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