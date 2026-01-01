Офис-менеджер
Timeweb — экосистема технологических продуктов в области хранения данных.
У нас 3 основных продукта, 200 000 пользователей, 480 сотрудников и 1 дружный HR-отдел :)
Мы растём быстрее, чем это делает рынок, постоянно обогащаем продукты новыми сервисами и даже запускаем новые проекты.
Но всё это невозможно, если за нашим офисом и коллегами никто не будет присматривать. Поэтому мы ищем в нашу HR-команду офис-менеджера!
Почему тебе у нас точно понравится?
- Здесь работают сильные специалисты, в работы с которыми получаешь бесценные (на самом деле вполне оценимые и высокооплачиваемые) опыт и знания.
- Почти все наши продукты уже в топе своих рынков, а кто не хочет работать в успешных проектах?
- Нет микроменеджмента и «личных поручений руководителя», не имеющих отношения к работе, нет жёсткого начала рабочего дня и ресепшена на входе, за которым нужно куковать.
- Зато есть по-настоящему дружная команда, быстрый процесс принятия решений, возможность гибкого и даже иногда гибридного графика работы, интересные задачи на организацию ивентов, музыка на рабочем месте и чат с мемами.
Чем у нас нужно заниматься?
- Организация и ведением первичного документооборота, связанного с жизнедеятельностью офиса;
- Поддержка жизнедеятельности офиса (заказ воды, чая, фруктов, чего-нибудь погрызть и канцелярии);
- Работа с курьерскими службами и курьерами;
- Работа с почтой: разбор, отправка, etc.
- Полное ведение сервиса ДМС для компании (учёт сотрудников, внесение/удаление, работа с менеджером по сервису страховой);
- Работа по уходу за офисом: чтобы в нём всегда было чисто, цело, в переговорках была канцелярия, были вода, чай и прочие прелести жизни.
- Решение операционных задач.
Что с Вас:
- Гибкость, доброжелательность и открытость — это очень обязательно, всё-таки нужно работать с людьми :)
- Усидчивость, внимание к деталям и высокий уровень ответственности — обязательны (у нас есть работа с цифрами и документами, желательно в них не косячить) :)
- Опыт работы офис-менеджером с ведением документооборота от 2х лет (можно и меньше, если опыт был очень интенсивный);
- Развитые коммуникативные навыки: способность решить любой вопрос в зоне компетенций, который приносят сотрудники; умение решать проблемы и конфликты с подрядчиками; хорошее чувство юмора, чтобы смеяться с нами над мемами.
Что с нас:
- Оформление по ТК РФ, белая зарплата без задержек.
- Гибкий график работы (да, даже для офис-менеджера), возможность брать удалённые дни и 2 оплачиваемых days-off в квартал.
- ДМС, компенсация питания, спорта и обучения.
- Мы аккредитованная IT-компания, нашим сотрудникам положена отсрочка от призыва в армию и бронь от мобилизации.
- По этой же причине можно брать льготную ипотеку (до 5%).
- Красивый светлый офис в 7 минут ходьбы от станции метро «Московские ворота», где нас кормят и поят кофе, чаем и вообще у нас хорошо.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.