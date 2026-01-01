Офис-менеджер

Timeweb — экосистема технологических продуктов в области хранения данных.

У нас 3 основных продукта, 200 000 пользователей, 480 сотрудников и 1 дружный HR-отдел :)

Мы растём быстрее, чем это делает рынок, постоянно обогащаем продукты новыми сервисами и даже запускаем новые проекты.

Но всё это невозможно, если за нашим офисом и коллегами никто не будет присматривать. Поэтому мы ищем в нашу HR-команду офис-менеджера!

Почему тебе у нас точно понравится?

Здесь работают сильные специалисты, в работы с которыми получаешь бесценные (на самом деле вполне оценимые и высокооплачиваемые) опыт и знания.

Почти все наши продукты уже в топе своих рынков, а кто не хочет работать в успешных проектах?

Нет микроменеджмента и «личных поручений руководителя», не имеющих отношения к работе, нет жёсткого начала рабочего дня и ресепшена на входе, за которым нужно куковать.

Зато есть по-настоящему дружная команда, быстрый процесс принятия решений, возможность гибкого и даже иногда гибридного графика работы, интересные задачи на организацию ивентов, музыка на рабочем месте и чат с мемами.

Чем у нас нужно заниматься?

Организация и ведением первичного документооборота, связанного с жизнедеятельностью офиса;

Поддержка жизнедеятельности офиса (заказ воды, чая, фруктов, чего-нибудь погрызть и канцелярии);

Работа с курьерскими службами и курьерами;

Работа с почтой: разбор, отправка, etc.

Полное ведение сервиса ДМС для компании (учёт сотрудников, внесение/удаление, работа с менеджером по сервису страховой);

Работа по уходу за офисом: чтобы в нём всегда было чисто, цело, в переговорках была канцелярия, были вода, чай и прочие прелести жизни.

Решение операционных задач.

Что с Вас:

Гибкость, доброжелательность и открытость — это очень обязательно, всё-таки нужно работать с людьми :)

Усидчивость, внимание к деталям и высокий уровень ответственности — обязательны (у нас есть работа с цифрами и документами, желательно в них не косячить) :)

Опыт работы офис-менеджером с ведением документооборота от 2х лет (можно и меньше, если опыт был очень интенсивный);

Развитые коммуникативные навыки: способность решить любой вопрос в зоне компетенций, который приносят сотрудники; умение решать проблемы и конфликты с подрядчиками; хорошее чувство юмора, чтобы смеяться с нами над мемами.

Что с нас: