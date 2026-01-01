SEO-специалист (Middle)

Мы находимся на рынке с 2006 года и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.

Timeweb работает с более чем 150 000 клиентов, обслуживая более 400 000 сайтов. Мы считаем, что работа в любой сфере деятельности должна вносить ценность и смысл в жизни людей. Именно поэтому команда Timeweb состоит из лучших профессионалов отрасли, любящих свою работу и желающих помогать людям реализовывать свои цели с помощью наших услуг, меняя мир вокруг.



На данный момент мы находимся в поиске Ведущего SEO специалиста в наш хостинг.

Задачи и обязанности:

Разработка и реализация SEO-стратегии для продвижения на российском рынке (Яндекс + Google), при необходимости — подстраивание под СНГ-регионы.

Подготовка долгосрочной стратегии продвижения и оптимизации сайта.

Расчёт прогнозных значений трафика, позиций, конверсий и достижение KPI.

Проведение комплексных аудитов: технический (скорость, индексация, Core Web Vitals, mobile-first); юзабилити и коммерческие факторы; аудит конверсионных элементов; анализ ссылочного профиля;

проверка представления сайта в AI-результатах (Google AI Overviews, ЯндексGPT-блоки).

Анализ конкурентов: классическая выдача + генеративные блоки.

Сбор, кластеризация и расширение семантики на основе интентов пользователей, в том числе с использованием AI-подсказок (Яндекс/Google).

Построение структуры сайта и создание новых страниц (лендинги, статьи) по семантике и интентам.

Разработка и реализация ссылочной стратегии: линкбилдинг, крауд-маркетинг, СМИ, PR-упоминания (цитируемость).

Постановка задач исполнителям (разработчикам, копирайтерам, дизайнерам), подготовка понятных ТЗ.

Отслеживание эффективности и подготовка отчетов (позиции, трафик, видимость, AI-сниппеты).

Краткосрочное и долгосрочное планирование задач, работа по спринтам.

Что ждём от тебя:

Опыт работы с российскими проектами (Яндекс + Google).

Отличные знания внутренней и внешней оптимизации.

Понимание алгоритмов поисковых систем, включая AI-добавки к SERP.

Опыт проведения SEO-аудитов и разработки стратегий.

Владение SEO-инструментами: Screaming Frog, Ahrefs/SEMrush/Serpstat, Topvisor, Яндекс.Вебмастер, Яндекс.Метрика, Google Search Console, GA4.

Навыки прогнозирования трафика и оценки потенциала семантики.

Опыт составления и реализации ссылочной стратегии.

Знание EEAT + коммерческих факторов ранжирования Яндекса.

Опыт оптимизации под AI-поиск (Google AI Overviews, ЯндексGPT, Bing Copilot)

Коммуникативные и организационные навыки, навыки кросс функционального взаимодействия (дизайнеры, разработчики, редактор).

Будет преимуществом:

Кейсы успешного вывода сайтов в топ и рост трафика (с цифрами и скринами).

Опыт работы в IT-компаниях, SaaS, e-commerce.

Опыт работы с автоматизацией SEO (Python, SQL, Google Sheets, n8n, Zapier, API).

Навыки работы с дашбордами и аналитикой (Looker Studio, Power BI, Метрика API).

Опыт в B2B и B2C тематиках.

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

ДМС;

Компенсация спорта;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой коммуникации укажите ссылку на ваше портфолио и @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)