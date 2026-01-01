SEO-специалист (Middle)
Мы находимся на рынке с 2006 года и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.
Timeweb работает с более чем 150 000 клиентов, обслуживая более 400 000 сайтов. Мы считаем, что работа в любой сфере деятельности должна вносить ценность и смысл в жизни людей. Именно поэтому команда Timeweb состоит из лучших профессионалов отрасли, любящих свою работу и желающих помогать людям реализовывать свои цели с помощью наших услуг, меняя мир вокруг.
На данный момент мы находимся в поиске Ведущего SEO специалиста в наш хостинг.
Задачи и обязанности:
-
Разработка и реализация SEO-стратегии для продвижения на российском рынке (Яндекс + Google), при необходимости — подстраивание под СНГ-регионы.
-
Подготовка долгосрочной стратегии продвижения и оптимизации сайта.
-
Расчёт прогнозных значений трафика, позиций, конверсий и достижение KPI.
-
Проведение комплексных аудитов:
-
технический (скорость, индексация, Core Web Vitals, mobile-first);
-
юзабилити и коммерческие факторы;
-
аудит конверсионных элементов;
-
анализ ссылочного профиля;
-
-
проверка представления сайта в AI-результатах (Google AI Overviews, ЯндексGPT-блоки).
-
Анализ конкурентов: классическая выдача + генеративные блоки.
-
Сбор, кластеризация и расширение семантики на основе интентов пользователей, в том числе с использованием AI-подсказок (Яндекс/Google).
-
Построение структуры сайта и создание новых страниц (лендинги, статьи) по семантике и интентам.
-
Разработка и реализация ссылочной стратегии: линкбилдинг, крауд-маркетинг, СМИ, PR-упоминания (цитируемость).
-
Постановка задач исполнителям (разработчикам, копирайтерам, дизайнерам), подготовка понятных ТЗ.
-
Отслеживание эффективности и подготовка отчетов (позиции, трафик, видимость, AI-сниппеты).
-
Краткосрочное и долгосрочное планирование задач, работа по спринтам.
Что ждём от тебя:
-
Опыт работы с российскими проектами (Яндекс + Google).
-
Отличные знания внутренней и внешней оптимизации.
-
Понимание алгоритмов поисковых систем, включая AI-добавки к SERP.
-
Опыт проведения SEO-аудитов и разработки стратегий.
-
Владение SEO-инструментами: Screaming Frog, Ahrefs/SEMrush/Serpstat, Topvisor, Яндекс.Вебмастер, Яндекс.Метрика, Google Search Console, GA4.
-
Навыки прогнозирования трафика и оценки потенциала семантики.
-
Опыт составления и реализации ссылочной стратегии.
-
Знание EEAT + коммерческих факторов ранжирования Яндекса.
-
Опыт оптимизации под AI-поиск (Google AI Overviews, ЯндексGPT, Bing Copilot)
-
Коммуникативные и организационные навыки, навыки кросс функционального взаимодействия (дизайнеры, разработчики, редактор).
Будет преимуществом:
-
Кейсы успешного вывода сайтов в топ и рост трафика (с цифрами и скринами).
-
Опыт работы в IT-компаниях, SaaS, e-commerce.
-
Опыт работы с автоматизацией SEO (Python, SQL, Google Sheets, n8n, Zapier, API).
-
Навыки работы с дашбордами и аналитикой (Looker Studio, Power BI, Метрика API).
-
Опыт в B2B и B2C тематиках.
Что мы предлагаем:
- Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
- ДМС;
- Компенсация спорта;
- 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
- Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Для быстрой коммуникации укажите ссылку на ваше портфолио и @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)
