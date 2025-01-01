Lead в команду облачных DBaaS

·
Полная занятость ·

Мы — Timeweb Cloud, провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы разрабатываем полноценную IaaS/PaaS-платформу, которая включает различные сервисы: Managed Kubernetes, объектное хранилище S3, Load Balancing as a Service (LBaaS) и виртуальные приватные сети.

Особое место в нашей экосистеме занимает собственный DBaaS-сервис. Наша команда отвечает за разработку инфраструктурного ядра платформы — мы создаем системы управления жизненным циклом СУБД: автоматизацию операций, управление кластерами, обеспечение отказоустойчивости и масштабирования.

Чем предстоит заниматься:

1. Управлять командой инженеров

  • Руководить командой, занимающейся развитием инфраструктурной платформы DBaaS;
  • Проводить 1:1, работать с развитием инженеров, формировать индивидуальные планы роста;
  • Участвовать в найме и адаптации новых сотрудников;
  • Давать регулярную обратную связь, поддерживать высокую техническую культуру.

2. Выстраивать процесс разработки инфраструктурных компонентов

  • Планировать работы по созданию и развитию систем управления кластерами СУБД;
  • Координировать взаимодействие с командами инфраструктуры, разработки панели управления и продукта;
  • Управлять рисками, помогать команде с приоритетами и устранением блокеров;
  • Отвечать за надежность платформы: тестирование, мониторинг, SLA, отказоустойчивость.

3. Участвовать в разработке и архитектуре инфраструктурной платформы DBaaS

Лид остаётся инженером не меньше чем на 1/3 рабочего времени:

  • Проектировать архитектуру платформы управления СУБД и внутренних систем автоматизации;
  • Разрабатывать ключевые компоненты автоматизации развёртывания, управления, обновлений и масштабирования;
  • Участвовать в код-ревью и принятии инженерных решений;
  • Возглавлять работу с инцидентами, проводить их анализ и предотвращение.

4. Работать с внутренними клиентами

  • Анализировать требования и сценарии использования платформы;
  • Находить инженерные решения, которые учитывают SLA и текущую архитектуру.

Что мы ждем от вас:

  • Опыт руководства командой разработки инфраструктуры или платформенных сервисов;
  • Уверенное понимание распределённых систем и high availability;
  • Опыт разработки систем автоматизации для управления СУБД (MySQL, PostgreSQL, MongoDB или другие);
  • Практический опыт работы с SaltStack, ansible или puppet;
  • Отличное знание Linux: сети, systemd, файловые системы, производительность;
  • Опыт построения CI/CD для инфраструктурных компонентов;
  • Опыт в мониторинге и визуализации метрик: Grafana, Prometheus, ELK, VictoriaMetrics;
  • Понимание сетевых протоколов (TCP/UDP), балансировки и отказоустойчивых архитектур.

Будет огромным плюсом:

  • Опыт разработки или эксплуатации DBaaS-платформ;
  • Знание репликации, шардирования, бэкапов и механизмов failover;
  • Опыт разработки инфраструктурных сервисов на Go/Python;
  • Понимание паттернов распределённых систем: consensus, quorum, leader election, recovery.

Как мы работаем:

  • Гибрид Kanban/Scrum, короткие и прозрачные итерации;
  • GitLab CI, автоматизация релизов и развёртывания;
  • Обязательный code review и техдизайн;
  • Прозрачная инженерная культура, минимальный бюрократический шум.

Наш стек:

  • Инфраструктура СУБД: MySQL, PostgreSQL, Redis, OpenSearch;
  • Платформа: SaltStack (основной инструмент), свой ControlPlane над QEMU/KVM гипервизорами;
  • Разработка: Python/Go для сервисов и инструментов автоматизации;
  • Мониторинг: Prometheus, Grafana, Loki, Alertmanager;
  • CI/CD: GitLab CI.

 

Что мы предлагаем:

  • Разработку инфраструктурного ядра — задачи сложнее, чем обычная автоматизация;
  • Возможность влиять на архитектуру платформенных сервисов;
  • Зрелую инженерную команду, сильную экспертизу и свободу для технических решений;
  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
  • ДМС;
  • Компенсация спорта;
  • Компенсация психологических консультаций;
  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb