Lead в команду облачных DBaaS
Мы — Timeweb Cloud, провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы разрабатываем полноценную IaaS/PaaS-платформу, которая включает различные сервисы: Managed Kubernetes, объектное хранилище S3, Load Balancing as a Service (LBaaS) и виртуальные приватные сети.
Особое место в нашей экосистеме занимает собственный DBaaS-сервис. Наша команда отвечает за разработку инфраструктурного ядра платформы — мы создаем системы управления жизненным циклом СУБД: автоматизацию операций, управление кластерами, обеспечение отказоустойчивости и масштабирования.
Чем предстоит заниматься:
1. Управлять командой инженеров
- Руководить командой, занимающейся развитием инфраструктурной платформы DBaaS;
- Проводить 1:1, работать с развитием инженеров, формировать индивидуальные планы роста;
- Участвовать в найме и адаптации новых сотрудников;
- Давать регулярную обратную связь, поддерживать высокую техническую культуру.
2. Выстраивать процесс разработки инфраструктурных компонентов
- Планировать работы по созданию и развитию систем управления кластерами СУБД;
- Координировать взаимодействие с командами инфраструктуры, разработки панели управления и продукта;
- Управлять рисками, помогать команде с приоритетами и устранением блокеров;
- Отвечать за надежность платформы: тестирование, мониторинг, SLA, отказоустойчивость.
3. Участвовать в разработке и архитектуре инфраструктурной платформы DBaaS
Лид остаётся инженером не меньше чем на 1/3 рабочего времени:
- Проектировать архитектуру платформы управления СУБД и внутренних систем автоматизации;
- Разрабатывать ключевые компоненты автоматизации развёртывания, управления, обновлений и масштабирования;
- Участвовать в код-ревью и принятии инженерных решений;
- Возглавлять работу с инцидентами, проводить их анализ и предотвращение.
4. Работать с внутренними клиентами
- Анализировать требования и сценарии использования платформы;
- Находить инженерные решения, которые учитывают SLA и текущую архитектуру.
Что мы ждем от вас:
- Опыт руководства командой разработки инфраструктуры или платформенных сервисов;
- Уверенное понимание распределённых систем и high availability;
- Опыт разработки систем автоматизации для управления СУБД (MySQL, PostgreSQL, MongoDB или другие);
- Практический опыт работы с SaltStack, ansible или puppet;
- Отличное знание Linux: сети, systemd, файловые системы, производительность;
- Опыт построения CI/CD для инфраструктурных компонентов;
- Опыт в мониторинге и визуализации метрик: Grafana, Prometheus, ELK, VictoriaMetrics;
- Понимание сетевых протоколов (TCP/UDP), балансировки и отказоустойчивых архитектур.
Будет огромным плюсом:
- Опыт разработки или эксплуатации DBaaS-платформ;
- Знание репликации, шардирования, бэкапов и механизмов failover;
- Опыт разработки инфраструктурных сервисов на Go/Python;
- Понимание паттернов распределённых систем: consensus, quorum, leader election, recovery.
Как мы работаем:
- Гибрид Kanban/Scrum, короткие и прозрачные итерации;
- GitLab CI, автоматизация релизов и развёртывания;
- Обязательный code review и техдизайн;
- Прозрачная инженерная культура, минимальный бюрократический шум.
Наш стек:
- Инфраструктура СУБД: MySQL, PostgreSQL, Redis, OpenSearch;
- Платформа: SaltStack (основной инструмент), свой ControlPlane над QEMU/KVM гипервизорами;
- Разработка: Python/Go для сервисов и инструментов автоматизации;
- Мониторинг: Prometheus, Grafana, Loki, Alertmanager;
- CI/CD: GitLab CI.
Что мы предлагаем:
- Разработку инфраструктурного ядра — задачи сложнее, чем обычная автоматизация;
- Возможность влиять на архитектуру платформенных сервисов;
- Зрелую инженерную команду, сильную экспертизу и свободу для технических решений;
- Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
- ДМС;
- Компенсация спорта;
- Компенсация психологических консультаций;
- 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
- Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
