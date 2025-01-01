Fullstack JavaScript разработчик
Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.
У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.
Сейчас мы ищем Node.js разработчика в нашу команду.
Как мы работаем:
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Пишем качественный код на Typescript;
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Используем NestJs и Angular 10+;
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Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API;
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Покрываем код тестами;
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Применяем Code Review и работаем по Git Flow;
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Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab;
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В разработке активно используем Docker и Kubernetes;
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Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта.
Задачи для вас:
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Участие в развитии существующих продуктов;
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Разработка новых продуктов;
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Взаимодействие с сервисной инфраструктурой;
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Разработка сервисов и API;
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Построение и улучшение архитектуры системы;
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Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач.
Мы ждем от вас:
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Знание и опыт в Node.js/Typescript;
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Уверенные знания NestJs или схожих фреймворков;
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Опыт работы с Angular 10+ или других spa фреймворков;
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Опыт использования MySQL / PostgreSQL / Redis / RabbitMQ;
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Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP);
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Чистый код (ООП, SOLID, DRY...);
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Опыт enterprise/продуктовой разработки;
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Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других;
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Умение читать старый чужой код;
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Дополнительным преимуществом будет умение разбираться в коде на PHP, Python, Go.
У нас вы сможете получить знания и навыки:
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Использования и разработки сложной архитектуры корпоративных приложений;
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Совместного эффективного поиска оптимального решения;
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Построения процессов разработки;
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Применения Docker и Kubernetes;
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Автоматизации GitLab CI/CD;
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Fullstack-разработки на PHP, Go, Python, Javascript
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А также удовольствие от работы в сильной самостоятельной команде.
Что вас ждёт с нами:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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Гибкое начало рабочего дня;
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Частичная компенсация занятий спортом;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
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Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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ДМС;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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