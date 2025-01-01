Fullstack JavaScript разработчик

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.

Сейчас мы ищем Node.js разработчика в нашу команду.

Как мы работаем:

Пишем качественный код на Typescript;

Используем NestJs и Angular 10+;

Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API;

Покрываем код тестами;

Применяем Code Review и работаем по Git Flow;

Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab;

В разработке активно используем Docker и Kubernetes;

Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта.

Задачи для вас:

Участие в развитии существующих продуктов;

Разработка новых продуктов;

Взаимодействие с сервисной инфраструктурой;

Разработка сервисов и API;

Построение и улучшение архитектуры системы;

Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач.

Мы ждем от вас:

Знание и опыт в Node.js/Typescript;

Уверенные знания NestJs или схожих фреймворков;

Опыт работы с Angular 10+ или других spa фреймворков;

Опыт использования MySQL / PostgreSQL / Redis / RabbitMQ;

Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP);

Чистый код (ООП, SOLID, DRY...);

Опыт enterprise/продуктовой разработки;

Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других;

Умение читать старый чужой код;

Дополнительным преимуществом будет умение разбираться в коде на PHP, Python, Go.

У нас вы сможете получить знания и навыки:

Использования и разработки сложной архитектуры корпоративных приложений;

Совместного эффективного поиска оптимального решения;

Построения процессов разработки;

Применения Docker и Kubernetes;

Автоматизации GitLab CI/CD;

Fullstack-разработки на PHP, Go, Python, Javascript

А также удовольствие от работы в сильной самостоятельной команде.

Что вас ждёт с нами:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

Гибкое начало рабочего дня ;

Частичная компенсация занятий спортом;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе: