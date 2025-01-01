Ceph-инженер/Linux Storage Engineer

Timeweb Cloud - российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ.
Мы занимаем 6-е место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом «Сколково».

Сейчас мы ищем в команду Ceph-инженера. Предстоит работать с боевыми кластерами, глубоко погружаться в архитектуру распределённых хранилищ и помогать развивать одну из ключевых инфраструктурных платформ.​​​​​​​​​​​​​​

Задачи:

  • Поддержка и развитие Ceph-кластера (основной фокус — S3 и Ceph internals);

  • Разработка и сопровождение инфраструктурных решений с использованием Ansible и SaltStack;

  • Настройка и эксплуатация Nginx в роли reverse proxy;

  • Обеспечение стабильной работы Linux-инфраструктуры (операционные системы, сервисы);

  • Настройка мониторинга и алертинга (Prometheus, Zabbix);

  • Взаимодействие с техническими лидами и участие в проработке архитектурных решений.

Требования:

  • Уверенное знание архитектуры Ceph и опыт его эксплуатации (особенно в части S3 и Ceph internals);

  • Опыт администрирования Linux (желательно — в продакшн средах с высокой нагрузкой);

  • Опыт написания и поддержки Ansible playbooks, знание Salt;

  • Знание принципов работы reverse proxy, опыт настройки Nginx;

  • Опыт настройки мониторинга и алертинга (Prometheus, Zabbix).

Будет плюсом:

  • Опыт работы в инфраструктуре крупных компаний или провайдеров;

  • Знание CI/CD процессов, автоматизации и инфраструктурного кода;

  • Понимание принципов работы объектных хранилищ, S3 API, RADOS.

​​​​​Что мы предлагаем:

  • Амбициозный и интересный продукт;

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • Заряженная команда из сильных специалистов;

  • ДМС, компенсация спорта и питания, офисный врач;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

